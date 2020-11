Şapte focare de Covid-19 la Spitalul Judeţean Reşiţa. Zeci de angajaţi sunt infectaţi cu coronavirus

Doar la Secţia de Oncologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa sunt şase pacienţi infectaţi, care pot face complicaţii grave în orice moment, din cauza bolilor de care suferă.

Conform ultimei situaţii, anunţate de Direcţia de Sănătate Publică din Caraş-Severin, mai sunt alte şase focare în spital, pe 5 secţii: 2 focare la Interne (7 cazuri: 4 medici şi 3 asistenţi medicali) şi câte 1 focar la Neurologie (20 de cazuri: 12 pacienţi, dintre care 1 decedat, 1 medic, 1 kinetoterapeut, 1 asistent, 3 infirmiere, 1 brancardier şi 1 îngrijitor), Chirurgie (6 cazuri: 2 asistenţi medicali, 1 brancardier, 1 infirmier şi 1 registrator), Radiologie (3 asistente medicale) şi ATI (4 cazuri: 3 asistenţi ş 1 infirmieră).

Angajaţii spitalului fac faţă cu greu situaţiei. Atât medicii, cât şi restul personalului medical sunt la capătul puterilor. Directorul Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, Alina Stancovici, spune că o parte din focare au fost stinse, însă se lucrează în continuare la capacitate maximă.

"În ceea ce priveşte pacienţii, numărul este foarte mare. Zilele trecute am ajuns la capacitate maximă în ceea ce priveşte pacienţii COVID. Noi pentru aceşti pacienţi avem 102 locuri. Erau toate ocupate. Acum am scăzut la 98. Dar exact în timpul în care vorbesc cu dumneavoastră se îndreaptă o ambulanţă către spital, cu un nou pacient COVID. Pe ATI, ieri erau la capacitate maximă, adică 10 locuri. Astăzi au mai rămas doar nouă. Dar oricând poate ajunge alt pacient. Din rândul personalului medical, avem şi medici, şi personal medical mediu, şi personal auxiliar care s-au infectat. Reuşim să ne descurcăm, pentru că rotim personalul de la alte secţii şi am chemat tot personalul care era în concedii, dar totuşi din martie până acum sunt epuizaţi", spune Alina Stancovici.

Astăzi, spitalele din Caraş-Severin au primit z ece construcţii modulare pentru trierea şi izolarea pacienţilor infectaţi cu coronavirus. În urma solicitării formulate de Spitalul judeţean şi de Instituţia Prefectului din judeţul Caraş-Severin, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale a acordat ca ajutor umanitar intern de urgenţă cu titlu gratuit din rezervele de stat, cele zece construcţii uşoare din elemente modulare care au fost repartizate pentru spitalele din Reşiţa şi din judeţ.

Patru au ajuns la Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, iar restul au fost împărţite: două la Spitalul Municipal de Urgenţă Caransebeş, unul la Serviciul Judeţean de Ambulanţă Reşiţa, unul la Spitalul Orăşenesc Moldova Nouă, unul la Spitalul Orăşenesc Oţelu Roşu şi unul la Spitalul Orăşenesc Oraviţa.