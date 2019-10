Încep lucrările de punere în siguranţă a celei mai faimoase clădiri din Herculane. O companie de top a făcut o donaţie importantă

În total tinerii arhitecţi de la Asociaţia Locus au reuşit să adune 58.000 de euro din donaţii, însă suma necesară doar pentru punerea în siguranţă a clădirii este de 100.000 de euro.

Cea mai generoasă donaţie rămâne cea a timişoreanului Ovidiu Şandor, antreprenorul care a dezvoltat cu succes proiectele imobiliare City Business Centre Timisoara si ISHO, care a dat în luna mai 20.000 de euro pentru acest proiect. Zilele trecute însă, o altă companie importantă a donat suma de 18.000 de euro. Restul banilor s-au strâns de la oamenii simpli care au dat fiecare cât a putut pentru punerea în siguranţă a clădirii.



“Suntem deosebit de bucuroşi să anunţăm faptul că proiectul de punere în siguranţă a Băilor Neptun dezvoltat de Asociaţia LOCUS a primit o sponsorizare în valoare de 18.000 de euro din partea companiei DEDEMAN. Astfel, suma strânsă de către asociaţie pentru acest proiect se ridică la 58.000 de euro.

Le mulţumim în mod special pentru implicare şi pentru faptul că au încredere în proiectul pe care îl propunem. Această sponsorizare ne aduce cu un pas mai aproape de finalizarea acestei prime etape - conservarea monumentului şi stabilizarea acestuia din punct de vedere structural. Totodată, creează un precedent în ceea ce priveşte salvarea şi valorificarea patrimoniului cultural al României şi implicarea sectorului privat în promovarea valorilor culturale.

Pentru noi, ca echipă tânără, această sponsorizare ne bucură şi ne obligă în acelaşi timp să dăm dovadă de şi mai multă responsabilitate! Suntem foarte aproape de începerea şantierului de punere în siguranţă a Băilor Neptun, iar faptul că după doi ani de muncă continuă se concretizează proiectul dedicat comunităţii din Herculane şi patrimoniului naţional deopotrivă, ne încurajează şi motivează să mergem mai departe.”, au anunţat tinerii arhitecţi de la Asociaţia Locus.

Imediat după primirea banilor de la Dedeman, cei de la Asociaţia Locus au şi predat lucrarea constructorului, o societate cu multă experienţă în reabilitarea monumetelor istorice.

“Am semnat contractul de antrepriză pentru lucrările de punere în siguranţă a clădirii Băilor Neptun! În luna februarie, când o parte din Băi s-au prăbuşit, am încercat alături de Primăria Băile Herculane să găsim un executant. Noi, am luat recomandări de la profesorii din facultate şi de la parteneri, şi totodată am căutat proiecte de restaurare de succes. Apoi, am luat firmele pe rând şi am sunat timp de trei zile, fiindcă atât am avut la dispoziţie. Multe ne-au spus că ne vor răspunde, altele ne-au spus că e o lucrare riscantă, iar cei de la firma Rustic Construct ne-au spus da! din primul moment.

Fiind vorba despre bani privaţi, şi nicidecum despre bani publici, legea nu a impus organizarea unei licitaţii publice pentru selecţia executantului. Am căutat în schimb profesionişti şi oameni cu adevărat pasionaţi. Compania RUSTIC este autorizată de către Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, iar în anul 2016 a luat Premiul Cel Mai Mare la Trienala de Restaurare pentru lucrarea “Piaţa Cetăţii şi Turnul Ştefan” din Baia Mare. Printre lucrările acestora menţionăm restaurarea stăvilarului din Piaţa 700 Timişoara, consolidari şi restaurari la Cetatea Oradea, consolidare Casei Memoriale “Tudor Arghezi”, restaurare de cruci din Cimitirul Vesel de la Săpânţa şi consolidarea şi restaurarea Colonadei din oraşul Buziaş”, arată reprezentanţii asociaţiei.