Minicastelul regal de la Olăneşti. Medicul evreu care l-a ridicat a fost salvat de furia nazistă VIDEO

După intrarea spre Grupul Central de Izvoare al staţiunii balneare vâlcene , la aproximativ 100 de metri, pe partea stângă, mai multe trepte marchează urcuşul spre o clădire aflată pe coama dealului. Acolo veţi găsi un turn semeţ care nu apare în documente drept castel, dar are forma unei astfel de clădiri în miniatură. Era cunoscut sub numele de „Castelul-Turn“ de la Băile Olăneşti, iar de-a lungul timpului a avut tot felul de utilizări.

„Doctorul Hoenig a venit în Olăneşti după 1919. La Arhive, în Vâlcea, sunt, în câteva dosare, pomenite toate aceste prezenţe, despre ce a trebuit să-i predea Puţureanu medicului evreu şi, culmea este că, de la Marmorosch Blank, pentru a-i supraveghea pe ambii, a fost trimisă aici o cucoană, pe care au trebuit s-o accepte, nu ştiu în ce calitate, că nu se specifică în dosarele pe care le-am consultat“, mai dezvăluie prof.dr. Ion Al. Popescu.

Medicul Ion Puţureanu (Puţurianu), de care aminteşte istoricul, este cel care a înfiinţat la începutul secolului al XX-lea la Olăneşti un sanatoriu TBC şi care a conceput un vaccin împotriva acestei boli, dar leacul a fost destul de controversat la vremea respectivă, fiind recunoscut doar în cercurile medicale din afara ţării. Odată cu venirea evreilor la Olăneşti s-a început şi captarea a 22 (după alte surse 30) de izvoare minerale, dintre care unele fuseseră premiate cu medalia de aur cu câteva decenii înainte, calitatea apelor tămăduitoare fiind studiată şi certificată de cercetători internaţionali din Austria şi Polonia. Tot atunci a avut loc şi o modernizare a bazelor de tratament de aici.

După ce la conducerea staţiunii au venit cele două bănci, Puţureanu a fost înlocuit de Hoenig, despre care nu se ştie cât timp a stat de fapt în această funcţie. „Puţureanu a mai rămas doar cu o vilă, după ce pe fir a intrat Marmorosch Blank... Doctorul Hoenig a considerat necesar să se pună bine cu monarhia şi a construit acest turn“, spune profesorul.

În zonă circulă o poveste potrivit căreia dr. Hoenig ar fi construit această clădire, ieşită din tiparele locului, pentru Familia regală, având în vedere apropierea războiului şi persecuţiile împotriva populaţiei evreieşti, pentru a scăpa de prigoana germană.

Reprezentanţii Centrului de Informare Turistică Vâlcea menţionează o poveste un pic diferită faţă de cea care reiese din cercetările istoricului Ion Popescu: „În 1940 are loc ocupaţia germană a României şi, evident, tacit o vânătoare de evrei, iar dr. Hoenig este pe lista neagră. El este salvat de Casa Regală, fiind naturalizat la Olăneşti. Acesta, spun legendele, a dorit să-i ofere Regelui Mihai un cadou şi a ales un versant din staţiune, unde a ridicat un mic castel cu două camere de oaspeţi, dar şi cu un rezervor de apă. Castelul a fost terminat însă prea târziu, Regele Mihai nu s-a mai putut bucura de el“.

Cert este că Marmorosch Blank a dat faliment în 1931, iar din 1936 coordonarea activităţii balneare a început să fie făcută de către Comitetul Oficial Local de Cultură şi Turism, pentru ca patru ani mai târziu să intre sub administrarea Centrului Naţional de Românizare, având acest statut până în 1944. Un an mai târziu, compania era vândută Casei Centrale a Asigurărilor Sociale (CCAS), funcţionând sub denumirea Administraţia Băilor şi Izvoarelor Minerale Olăneşti-Vâlcea