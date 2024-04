Wozniacki - Halep, urmează altă ciocnire cu scântei: amănuntul remarcat de presa mondială

Simona Halep (32 de ani, 1.150 WTA) a scăpat de suspendarea pentru dopaj, însă tot nu reușește să lege niște meciuri în circuitul WTA.

La aproape 40 de zile de la singura ei apariție pe teren în acest an, pe 19 martie la Miami Open, rămâne de văzut când va fi următoarea întrecere la care se va prezenta fosta ocupantă a locului 1 mondial. Din cauza accidentărilor, au căzut, pe rând, participările la Billie Jean King Cup, Oieras și Madrid Open. Iar Roma, unde se va juca Italian Open (6-19 mai), rămâne sub semnul întrebării. Pentru că șase wild-card-uri s-au dat deja, toate unor italience, și mai rămân două. Potrivit tennis365.com, pe ele se vor bate, în primul rând, Emma Răducanu (Marea Britanie, 21 de ani, 221 WTA), Caroline Wozniacki (Danemarca, 33 de ani, 117 WTA) și Simona Halep.

Dacă românca nici măcar n-a debutat pe zgură în actuala stagiune, în tentativa de a pregăti o eventuală prezență la French Open (20 mai – 9 iunie), în schimb Răducanu și Wozniacki au adunat câte patru partide pe „covorul roșu“. Cu rezultate modeste! Britanica a înregistrat două victorii și două înfrângeri, în timp ce daneza are un meci câștigat și trei pierdute. Atât Emma, cât și Caroline tocmai au fost eliminate la Madrid, așa că vor fi, probabil, dornice să evolueze la Roma, ultima mare întrecere înainte de Roland Garros.

Cei de la tennis365.com au analizat această bătaie pe wild-carduri și au concluzionat că Simona are un avantaj, dar și o problemă. Organizatorii i-ar acorda unul din cele două wild-card-uri în contul palmaresului ei stelar. La acest capitol, Halep e peste Wozniacki și Răducanu. Pentru că are mai multe Grand Slam-uri câștigate (2), plus trei finale la Italian Open dintre care una câștigată (2020). În plus, Halep ar avea o susținere puternică la Roma, unde sunt mulți români dornici să o vadă jucând.

În schimb, potrivit tennis365.com, marele dezavantaj al Simonei constă în suspendarea pe care a avut-o pentru dopaj. E posibil ca organizatorii Italian Open să ia decizia de a se distanța de o astfel de sportivă, trimițând invitațiile către Emma Răducanu și Caroline Wozniacki. De notat că ultima a și spus, cu ocazia Miami Open, că nu i se pare normal că sportivele suspendate pentru dopaj să fie invitate pe tabloul principal. Trimiterea danezei la Halep a fost evidentă și a născut un război al declarațiilor, la vremea respectivă.

Cererea tot mai mare va micșora șansele Simonei

Analizând această bătaie pe wild-card-uri la Roma, Eurosport a tras o concluzie alarmantă pentru Simona! Concret, în următoarea perioadă, odată cu revenirea altor jucătoare importante în circuit, vor crește și solicitările pentru wild-card-uri. Sursa citată a menționat că, în curând, și alte vedete, precum Angelique Kerber, Naomi Osaka și Bianca Andreescu vor cere, la rândul lor, invitații la turnee. Iar această situație va micșora șansele lui Halep de a ajunge pe tablou prin intermediul unor wild-card-uri.