Senator şi primar, poză propagandistică ruşinoasă la o donaţie pentru care n-au contribuit cu absolut nimic: „S-a produs o confuzie regretabilă“

Primăria Municipiului Câmpina anunţa în data de 5 mai 2020, pe pagina oficială de Facebook, că Spitalul Municipal Câmpina, care are în prezent statut de suprot COVID-19, a primit un aparat special care are capacitatea să ”depisteze virusul Sars Cov-2 în doar 15 minute”.

În comunicatul de presă, postat pe aceeaşi pagină de Facebook, Primăria Câmpina mulţumea asociaţiei ”Dăruieşte Aripi” pentru că a achizţionat echipamentul atât de necesar în aceste timpuri, dar şi senatorului liberal, Iulian Dumitrescu, ”care a făcut posibil ca această donaţie să aibă loc”.

Comunicatul de presă era însoţit inclusiv de fotografiile celor doi politicieni, dar şi de fotografii cu echipamentul PCR donat Spitalului Municipal Câmpina.

La scurt timp după anunţul de presă postat pe pagina de Facebook a Primăriei Câmpina, asosciţia ”Dăruieşte Aripi” infirm faptul că senatorul liberal a avut vreo contribuţie la achiziţia echipamentelor, cerându-i totdată primarului Horia Tiseanu să intervină şi să restabilească adevărul, conform ziaruloglinda.blogspot.com.

„În luna aprilie a acestui an, Asociaţia Dăruieşte Aripi, cu sprijinul Rompetrol Well Services, a achiziţionat pentru Spitalul Municipal Câmpina (spital desemnat Covid-19) aparatură medicală şi de protecţie în lupta împotriva pandemiei de coronavirus, în valoare de peste 27.000 euro. Suma, obţinută exclusiv din donaţiile partenerului Rompetrol Well Services, a ajutat la achiziţia unui cabinet de securitate microbiologic (un spaţiu de lucru de laborator închis, ventilat, pentru a lucra în siguranţă cu materiale contaminate cu agenţi patogeni care necesită un anumit nivel de biosecuritate), a unui aparat de testare Gmate Covid-19 şi a 100 de teste de coronavirus.

În contextul mesajelor transmise de Primăria Municipiului Câmpina, referitoare la implicarea dl senator Iulian Dumitrescu în achiziţia de echipamente pentru Spitalul Municipal, vrem sa transmitem următoarea rectificare:

Nu îl cunoaştem pe dl Iulian Dumitrescu iar acesta nu a avut nicio contribuţie la achiziţia echipamentelor pe care Asociaţia Dăruieşte Aripi le-a donat către Spitalul Municipal. Mai mult, în contextul în care întreaga societate se luptă cu efectele pandemiei de coronavirus, facem un apel la responsabilitate şi îi solicităm dl Horia Tiseanu, Primarul Municipiului Câmpina, restabilirea adevărului în această situaţie particulară.

Asociaţia Dăruieşte Aripi este o organizaţie caritabilă care s-a implicat încă de la început în lupta efectelor pandemiei cu coronavirus. Până în acest moment, Asociaţia a transmis către 23 de unităţi medicale din România echipamente de protectie si aparatura medicala in valoare de peste 200.000 euro.

Asociaţia nu are nicio susţinere sau implicare politică iar sumele strânse pentru ajutorarea spitalelor au fost furnizate exclusiv din donaţii private sau de la companii” – se arată în comunicatul trimis redacţiei, conform sursei citate.

Prins cu minciuna, primarul municipiului Câmpina revine cu o nouă postare publică în care anunţă că totul s-a produs din cauza unei regretabile confuzii.

”Primăria municipiului Câmpina aduce clarificări referitoare la comunicatul de presă nr.10116 emis în data de 5 mai 2020, în care anunţa faptul că Spitalul Municipal Câmpina beneficiază de un aparat de testare ce depistează noul coronavirus donat de o asociaţie non-profit.

Referitor la acest lucru, vă informăm că încă de la desemnarea Spitalului Municipal Câmpina drept spital suport în vederea tratării pacienţilor Covid-19, administraţia publică locală, alături de conducerea instituţiei spitaliceşti a început demersurile pentru achiziţionarea echipamentelor necesare personalului medical, dar şi a unui aparat de testare ce depistează virusul SARS-CoV-2.

În acest sens, Primarul, Horia Laurenţiu Tiseanu a purtat mai multe runde de discuţii cu reprezentanţii Prefecturii Prahova, reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică Prahova, dar şi cu unii parlamentari din Prahova, obţinând promisiunea fermă că la Câmpina va ajunge în curând un aparat de testare, achiziţionat fie din fonduri guvernamentale, fie din fonduri private. Mai mult decât atât, în ultima săptămână, administraţia locală a primit semnale clare din partea D.S.P.Prahova că acest aparat va ajunge la Câmpina în cel mai scurt timp posibil.

Aşa se explică faptul că ieri, 5 mai 2020, odată cu sosirea apartului de testare Gmate Covid-19 la Spitalul Municipal, s-a produs o regretabilă confuzie, administraţia publică locală neştiind că nu este vorba despre aparatul promis de către autorităţile ce au participat la discuţiile prealabile.

Prin urmare, Primarul Horia Laurenţiu Tiseanu îşi cere scuze personal, dar şi în numele administraţiei publice locale pentru confuzia creată şi le mulţumeşte reprezentanţilor Asociaţiei “Dăruieşte Aripi” pentru gestul de a fi donat un aparat atât de necesar Spitalului Municipal Câmpina şi comunităţii" conform comunitatului de presă al Primăriei Câmpina.

În paralel şi senatorul Iulian Dumitrescu recunoaşte public, într-o postare pe pagina sa de Facebook, faptul că meritul donaţiei către spitalul din Câmpina este al asociaţiei ”Dăruieşte Aripi”

”Îmi cer scuze dacă, din comunicatul primăriei Câmpina, se înţelege că am contribuit la donaţia aparatului de testare care poate depista noul coronavirus. Meritul este al asociaţiei non-profit “Dăruieşte Aripi” şi al sponsorilor acesteia.

Mulţumesc asociaţiei non-profit “Dăruieşte Aripi” şi sponsorilor acesteia pentru donaţia făcută Spitalului Municipal Câmpina. Vreau să subliniez cât de importante sunt astfel de gesturi pe care le susţin şi le încurajez fără reserve”.

Potrivit Prefecturii Prahova, în prezent în Spitalul Municipal Câmpina nu se află internat niciun pacient confirmat cu COVID-19.