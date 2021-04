O tânără din Prahova, condamnată alături de zece bărbaţi pentru tentativă de omor. Arma aproape fatală, tocul de la cizmă

În acelaşi dosar au mai fost condamnaţi la închisoare alţi zece bărbaţi, toţi implicaţi în bătaia care a transformat un sportiv tânăr într-un om cu mari probleme de sănătate. Instanţa a decis ca toţi cei 11 inculpaţi să-I plătească victimei daune morale şi materiale în valoare de 290.000 de euro.

Tribunalul Prahova a dat sentinţa luni, 5 aprilie, după 12 ani de proces. Instanţa a rămas în pronunţare în luna februarie a acestui an, dar a fost nevoie de cinci amânări pentru a stabili pedepsele.

Sentinţa Tribunalului Prahhova, dată luni 5 aprilie 2021, nu este definitivă.

Pe lista inculpaţilor condanaţi luni de Tribunalul Prahova se află zece bărbaţi şi o femeie, mulţi dintre ei cunoscuţi în Ploieşti pentru agresivitatea lor: Suraj Nicolae, zis “Suraj al lui Somerta”, Cătălin Danciu, Ciprian Danciu, Constantin Rădulescu, zis “Flu-Flu”, Edmond Florin Ioniţă, zis “Uscatu”, Lucian Matei, Nedelcu Iulian Florin, Adrian Florin Constantin zis “Toyota”, Alin Alexandru Cojanu, Ionuţ Ciprian Haită, zis “Pişcot” şi Gabriela Cristina Ene au fost găsiţi vinovaţi şi au fost condamnaţi la închisoare cu executare. Femeia a fost cea care a luat pedeapsa cea mai grea, de cinci ani şi şase luni de închisoare. Potrivit unor susre judiciare, lovitura dată de ea cu tocul cizmei a fost cea care i-a provocat cel mai mult rău tânărului snopit în bătaie.

În afară de Gabriela Ena, un alt bărbat a fost condamnat la o pedeapsă similară, restul inculpaţilor primind pedepse de câte patru ani şi jumătate de închisoare cu executare.

Tip solutie: Condamnare fără acord de recunoaştere



I. condamnă inculpatul IONIŢĂ FLORIN EDMOND zis ,,Uscatul, la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare, şi 3 ani interzicerea drepturilor pentru savarsirea infractiunii de tentativa la omor calificat faptă din noaptea de 25/26.12.2008, persoana vatamata Cosma Răzvan

II. condamnă inculpatul DANCIU CIPRIAN, zis Narcis, la pedeapsa de 4 (patru) ani inchisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor pentru savarsirea infractiunii de tentativa la omor calificat faptă din noaptea de 25/26.12.2008, persoana vatamata Cosma Răzvan Florentin

III. condamnă inculpatul DANCIU CĂTĂLIN zis Serafim, la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare, şi 3 ani interzicerea drepturilor pentru savarsirea infractiunii de tentativa la omor calificat faptă din noaptea de 25/26.12.2008, persoana vatamata Cosma Răzvan Florentin

IV. condamnă inculpatul HAITĂ IONUŢ CIPRIAN, zis Pişcot, la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare, şi 3 ani interzicerea drepturilor pentru savarsirea infractiunii de tentativa la omor

V. condamnă inculpatul MATEI LUCIAN, la pedeapsa de 4 (patru) ani si 6 (sase) luni închisoare, şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a, b C.pen. cu exceptia dreptului de a alege, după executarea pedepsei principale, pentru savarsirea infractiunii de tentativa la omor calificat faptă din noaptea de

VI. condamnă inculpatul NEDELCU IULIAN-FLORIN zis Schilodul, la pedeapsa de 4 (patru) ani si 6 (sase) luni închisoare, şi 3 ani interzicerea drepturilor

VII. condamnă inculpatul NICOLAE SURAJ, la pedeapsa de 4 (patru) ani si 6 (sase) luni închisoare, şi 3 ani interzicerea drepturilor

VIII. condamnă inculpatul RADULESCU CONSTANTIN, zis Flu-Flu, la pedeapsa de 5 (cinci) ani si 6 (sase) luni închisoare, şi 3 ani interzicerea drepturilor pentru savarsirea infractiunii de tentativa la omor calificat faptă din noaptea de 25/26.12.2008, persoana vatamata Cosma Răzvan Florentin

IX. condamnă inculpatul COJANU ALIN ALEXANDRU, la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare, şi 3 ani interzicerea drepturilor pentru savarsirea infractiunii de tentativa la omor calificat faptă din noaptea de 25/26.12.2008, persoana vatamata Cosma Răzvan Florentin

X. condamnă inculpatul CONSTANTIN FLORIN - ADRIAN , la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare, şi 3 ani interzicerea drepturilor pentru savarsirea infractiunii de tentativa la omor calificat faptă din noaptea de 25/26.12.2008, persoana vatamata Cosma Răzvan Florentin

XI. condamnă inculpata ENE CRISTINA GABRIELA, la pedeapsa de 5 (cinci) ani si 6 (sase) luni închisoare, şi 3 ani interzicerea drepturilor pentru savarsirea infractiunii de tentativa la omor calificat faptă din noaptea de 25/26.12.2008, persoana vatamata Cosma Răzvan Florentin”, conform portalului instanţelor de judcată.

Tribunalul a decis ca toti inculpaţi să achite daune morale victimei, dar şi să plătească valoarea cheltuielilor de spitalizare către mai multe unităţi medicale:

”Obligă inculpatii Ionita Florin Edmond, Danciu Ciprian, Danciu Catalin, Haita Ionut Ciprian, Matei Lucian, Nedelcu Iulian Florin, Nicolae Suraj, Radulescu Constantin, Cojanu Alin Alexandru, Constantin Florin Adrian si Ene Cristina Gabriela in solidar la despăgubiri civile către părtile civile după cum urmează:

- 9.357,60 lei plus dobânda legala calculata de la data de 09.01.2009 pana la achitarea integrală a debitului către Spitalul Clinic de Urgenţă Sf. Pantelimon Bucureşti;

- 41.379,23 lei plus dobânda legală calculata de la data de 05.02.2009 pana la data achitarii integrale a debitului către Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti;

- 415,60 lei plus dobânda legala calculata de la data de 26.12.2008 pana la achitarea integrală a debitului catre Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti .

obligă inculpatii Ionita Florin Edmond, Danciu Ciprian, Danciu Catalin, Haita Ionut Ciprian, Matei Lucian, Nedelcu Iulian Florin, Nicolae Suraj, Radulescu Constantin, Cojanu Alin Alexandru, Constantin Florin Adrian si Ene Cristina Gabriela in solidar la despăgubiri civile către partea civila in cuantum de 90.000 euro in echivalent in lei la data platii, cu titlu de daune materiale si in cuantum de 200.000 euro in echivalent in lei la data platii, cu titlu de daune morale.

obligă inculpaţii la câte 8.000 lei fiecare cheltuieli judiciare către stat (din faza de urmarire penală şi judecată)”, conform portalului instanţelor de judecată, conform portalulu instanţelor de judecată.

Într-o primă fază a procesului cei 11 inculpaţi au primit pedepse cu închisoare între şase şi zece ani, dar Curtea de Apel Ploieşti a decis rejudecarea de la zero a dosarului, care s-a întors la Tribunalul Prahova.

A fost nevoie de încă şapte ani pentru ca judecătorii să poată trage concluziile.

Răzvan Cosma a fost bătut în faţa unui club din Ploieşti în noaptea de Crăciun din anul 2008. Răzvan, atunci în vârstă de 23 de ani, cunoscut drept un dur al Ploieştiului, din cauza carierei sale de boxer, participa la o petrecere şi a intrat în conflict cu mai multe persoane. Cearta a degenerate şi s-a mutat în faţa clubului, unde Răzvan a fost trântit la pământ, călcat în picioare la propriu şi bătut cu o bară metalică. 11 agresori au fost în total, iar printre aceştia s-a aflat şi o fată, care l-a lovit în cap cu tocul de la cizmă. Din cauza loviturilor primite, Răzvan Cosma s-a aflat în comă timp de şase luni. Medicii din România nu i-a dat nicio şansă de supravieţuire, dar norocul tânărului a fost că familia şi prietenii au făcut atunci un efort şi l-au transferat la o clinică din Germania. Răzvan şi-a revenit, dar a rămas cu un handicap.

