„Dragă eroule...“ Mesajele primite de salvatorii montani de la turiştii salvaţi

Ştim doar capetele acţiunii, plecarea şi sosirea, dar nu avem niciodată informaţii concrete despre modul în care se intervine. Salvatorii montani nu vorbesc despre asta, este doar lupta lor cu natura şi cu inconştienţa unora. Sunt cazuri, multe din păcate, în care turiştii recuperaţi îi jignesc pe cei care şi-au riscat viaţa pentru ei.

Le reproşează că nu au avut viteză de reacţie, că au ajuns târziu, că nu au răspuns la telefon, că din cauza lor ninge şi bate vântul, că nu au anunţat pe Facebook că se strică vremea. De regulă, salvamontiştii sunt învinuiţi pentru eşecurile celor care au avut inconştienţa să înfrunte trasee riscante pe timp de iarnă în pantofi de stradă.

Se întâmplă însă ca salvatorii să se pomenească şi cu mesaje de mulţumire venite de la cine se aşteptau mai puţin. Oameni salvaţi în ultima clipă, cu asumarea unui risc uriaş, îşi recunosc vina şi, după ce au ajuns acasă şi realizează ce li s-a întâmplat, ţin să se îndrepte cu gânduri bune către cei care le-au dat o a doua şansă la viaţă.

Claudiu Vasilescu, salvamontist din Buşteni

Claudiu Vasilescu, unul dintre cei mai experimentaţi salvamontişti din Buşteni, a primit o scrisoare de mulţumire de la o turistă din Germania. Femeia, trecută de prima tinereţe, a rămas blocată pe un traseu din zona Vârfu Omu din Bucegi. Acţiunea de salvare s-a petrecut noaptea, femeia era într-o stare de sănătate precară şi a fost nevoie să fie transportată urgent la Ambulanţă. În scrisoare pomeneşte că nu a avut cum să-I cunoască pe cei care au salvat-o. Când şi-a revenit, le-a trimis o scrisoare.

”Dragă eroule“, începe Ecaterina mesajul adresat salvamontistului din Buşteni, „nu am avut ocazia de a ne cunoaşte, însă prin amabilitatea colegului tău am aflat numele celui care m-a ajutat atunci când am avut atâta nevoie”. Este o scrisoare de o pagină, scris ordonat, de mână (Vezi FOTO).

”Vreau să folosesc această ocazie pentru a spune mulţumesc pentru ajutorul acordat, ajutor care a venit fără nici o ezitare, pentru o persoană pe care nici măcar nu o cunşti”, continuă Ecaterina.

Femeia le aminteşte salvatorilor că ei fac, acolo sus pe munte, mai mult decât o slujbă, motiv pentru care multe situaţii se termină cu bine ”aşa cum a fost şi în cazul de faţă”. Femeia închieie scrisoarea cu speranţa că la tura următoare prin munţii Bucegi să-i poată strange mâna salvatorului ei.

Scrisoare adresată de o turistă din Germania salvamontistului Claudiu Vasilescu după o acţiune de salvare de la Vf. Omu

Nu este singura scrisoare de acest tip primită de salvamontiştii din Prahova.

În urmă cu două săptămâni, un turist, sportiv, amator de alergări pe munte, a fost surprins de vremea rea într-o zonă accidentată în Jepii Mici. Era îmbrăcat doar în costum de alergare, colanţi şi o geacă subţire, iar în picioare avea doar pantofi de alergare. Bărbatul s-a panicat în momentul în care şi-a dat seama că se află într-o zonă de unde nu mai poate ieşi singur. Era pericol uriaş de avalanşă, se lăsase întunericul, ningea viscolit, iar zăpada acoperise urmele astfel că bărbatul nu mai putea recunoaşte drumul pe care venise şi care l-ar fi putut duce la cabană.

Ciprian Aldea, salvamontist Prahova

În ajutorul său a intervenit Ciprian Aldea, salvamontist cu peste 20 de ani de experienţă. Zona de unde trebuia recuperat turistul este printre cele mai periculoase, în plus, în drumul lui, salvamontistul a dat peste o limbă de zăpadă instabilă.

Ca să ajungă la victimă, Cipi, aşa cum îi spun prietenii, a fost nevoit să escaladeze un perete înalte de 70 de metri, pentru a ocoli zona cu zăpadă instabilă. După ore bune de căţărare, salvatorul a ajuns la bărbat. L-a găsit aproape de şoc hipotermic, dar conştient. De altfel, Ciprian Aldea îl auzise în permanenţă cum strigă după ajutor, acesta fiind şi motivul pentru care a ţinut neapărat să ducă la capăt misiunea. Îşi ştia victima în viaţă şi asta conta cel mai mult. Nu avea cum să abandoneze.

Dacă pot cândva/vreodată să îţi întorc măcar un % din ce ai făcut pentru mine o voi face cu inima deschisă.

Acţiunea de recupereare s-a finalizat cu succes. Turistul a rămas peste noapte împreună cu salvatorul său la cabana Caraiman şi abia dimineaţă au început coborârea.

A doua zi, Ciprian Aldea a prmit următor mesaj de la tânărul pe care îl salvase cu o seară înainte.

"Multumesc din suflet, Ciprian! Am ajuns cu bine acasă. Încă nu realizez 100% că am plecat de acolo. Cred că o parte din mine chiar a rămas pe stâncile alea. Mi-aţi salvat viaţa. Îţi voi rămâne recunoscător cât timp voi trăi. Ţie si baietilor. Este ireal ce s-a întamplat şi riscurile pe care vi le-aţi asumat pentru mine. Pun total deoparte ca, Fundamental, ca de la om la om, iţi spun: regret enorm că v-am supus la asemenea riscuri. Am inima strânsă numai când îmi aduc aminte.

Îţi mulţumesc din suflet că ai decis să mergi până la capăt să mă găseşti. Vorbind cu fiecare îmi dau seama câte lucruri s-au potrivit ca să ies de acolo. Şi cât de importantă a fost decizia şi hotărârea ta. Nu pot să descriu în cuvinte ce simt acum. Sunt scuturat până în măduva oaselor. Simt că m-am născut a doua oară. Dacă pot cândva/vreodată să îţi întorc măcar un % din ce ai făcut pentru mine o voi face cu inima deschisă. Revin către tine zilele urmatoare după ce se mai aşeaza lucrurile la mine. Toate cele bune si multă sănătate", este mesajul primit de Ciprian Aldea, pe care l-a şi postat pe pagina sa de Facebook.

