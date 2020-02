Cum a eşuat un proiect ambiţios de recalificare a şomerilor: niciunul nu s-a înscris. „Primeau şi nişte bănuţi la final, dar şi o masă caldă“

Primăria comunei prahovene Păuleşti a fost nevoită să anuleze un curs de reformare profesională dedicat excusiv persoanelor fără venituri şi şomerilor pentru că n-a reuşit să strângă o grupă de 18 participanţi.

Cursul dura doar trei luni, iar la final cursanţii ar fi primit suma de 1.800 de lei net şi o diplomă care le-ar fi permis să se angajeze în domeniul comerţului. În plus, organizatorii ofereau o masă caldă pentru fiecare participant în fiecare zi de şcoală. Nici banii, nici mâncarea gratuită şi nici şansa unui loc de muncă nu a tentat pe nimeni din comuna Păuleşti, aşa că Primăria a fost nevoită să anuleze cursul.

”Persoanele beneficiare erau cei fără loc de muncă şi cei care ieşeau din perioada de şomaj. La cursuri puteau să participe persoane cu vârsta cuprinsă între 25 şi 65 de ani. Pentru a se putea organiza acest curs de formare profesională, trebuia să se strângă o grupă de 18 persoane, dar nu am reuşit. Poate că a fost şi termenul foarte scurt, într-o săptămână, maximum două, trebuia să găsim aceste persoane şi să înceapă cursurile. Primeau şi nişte bănuţi la final, dar şi o masă caldă de la cei care organizau cursurile. N-au fost interesaţi. Noi am tot postat pe reţelele se socializare să vedem dacă se strâng, dar nu. Iniţial s-au strâns vreo patru, cinci persoane, dar nu am reuşit să facem grupa şi nu s-a mai organizat cursul”, a declarat, pentru ”Adevărul”, Cătălina Ionescu, şeva serviciului Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Păuleşti.

Aceasta a precizat că în comună există şomeri, dar şi multe alte persoane care nu au serviciu, dar nici nu au solicitat indemnizaţie de şomaj. Către aceştia s-a îndreptat invitaţia organizatorilor cursului, dar fără rezultat.

”Am avut 155 de şomeri acum câţiva ani, acum nu mai şitu câţi sunt exact. Oricum nu sunt toţi declaraţi şomeri, fără loc de muncă sunt mult mai mulţi decât cei declaraţi. Noi chiar ne-am implicat, i-am sunat personal, am vorbit cu organizatorul să facă aceste cursuri la noi în comună ca să nu mai plătească oamenii transportul, programul era flexibil, nu erau cursuri în fiecare zi şi tot degeaba”, a precizat Cătălina Ionescu.

Cursurile de formare profesională ar fi trebuit să înceapă în luna decembrie 2019 şi se finalizau în februarie 2020.

Comuna Păuleşti este una dintre cele mai mari din Prahova. Se află la jumătatea dinstanţei dintre Ploieşti şi Câmpina şi are ieşire la DN1. Primarul Sandu Tudor susţine că în comună sunt în prezent peste 7500 de localnici, iar alte 2500 de persoane au case de vacanţă. În plus, în Păuleşti au sediul mai multe societăţi private, croitorii, fabrici de panificaţie şi firme care produc materiale de construcţii. Edilul comunei spune că angajatorii se confruntă cu aceeaşi problemă existentă în multe alte localităţi din judeţ: lipsa forţei de muncă.