Ce păţeşte un român care şi-a lipit pe fereastra casei un afiş cu mesaj anti-PSD: „Şantajul îl faceţi la voi acasă!“

S-a trezit cu criminaliştii, este sunat de către angajaţii primăriei pe telefonul personal pe care îl are în Franţa, iar mai nou a fost chemat să dea declaraţii cu privire la un incident la care a fost martor în 2016.

Stabilit în Franţa de mai bine de 25 de ani, Viorel Dobre a venit în România în vara anului trecut, special pentru a participa la protestul împotriva corupţiei, din 10 august, organizat la Bucureşti de Diaspora. Speriat de reacţia jandarmilor, Viorel s-a întors la Câmpina unde are o casă, hotărât să facă ceva pentru a stopa abuzurile autorităţilor.

”N-aş fi crezut că la atâţia ani de la Revoluţie se mai poate întâmpla aşa ceva pe străzile din România. Am 45 de ani şi sunt plecat în Franţa din anul 1994. Lucrez în construcţii, am firma mea şi sunt pe picioarele mele. Absolut tot ce am câştigat am adus în ţară. După protestul de la Bucureşti, când jandarmii m-au gazat ca pe ultimul infractor, m-am întors acasă şi am lipit pe geamurile casei mele şapte coli A4 cu mesajul MUIE PSD, pe fiecare pagină câte o literă. A fost forma mea de protest, inspirat de băiatul din Suedia care avea plăcuţele de înmatriculare ale maşinii cu acelaşi mesaj”, a declarant Viorel Dobre.

Bărbatul s-a întors în Franţa în luna octombrie 2018, fără să dezlipească de pe geam colie de hârtie. Pe 5 octombrie, Viorel este sunat de către prietena lui rămasă în ţară care îl anunţă că doi bărbaţi în civil care s-au recomandat de la Poliţie s-au prezentat la poartă şi i-au cerut să dea jos afişele. De teamă să nu fie amendată, femeia s-a conformat.

”Am sunat personal la Poliţia din Câmpina să aflu ce s-a întâmplat şi de ce i-au cerut prietenei mele, care are calitate de vizitator, nu de propriatar al casei, să dea jos acele afişe. Au invocat faptul că peste două zile urma să fie referendumul pentru redefinirea familiei, iar un cetăţean, deranjat de conţinutul mesajului, ar fi făcut o reclamaţie la Poliţie, iar poliţiştii au venit să verifice. Erau doi poliţişti de la Biroul de Investigaţii Criminale, din câte am înţeles. I-am întrebat dacă există o reclamaţie scrisă şi mi-au răspuns că nu. Consider că a fost un abuz al poliţiştilor. Acolo este proprietatea mea, nu domeniul public. M-am simţit puţin şantajat ”, a precizat Viorel Dobre.

”De unde au avut numărul meu personal din Franţa?”

Reprezentanţii Poliţiei Prahova confirmă, prin Biroul de Presă, informaţiile oferite de câmpinean. Purtătorul de cuvânt al IJP Prahova a precizat că echipajul de polţie s-a deplasat la adresa indicată în urma unei reclamaţii verbale venită din partea unui bărbat, dar că nimeni nu a fost amendat. ”Conform legii, proferarea în pubic de injurii, expresii jignitoare sau vulgare reprezintă contravenţie”, a explicat Raluca Brezeanu, purtător de cuvânt al IJP Prahova.

Imediat după acest incident, câmpineanul a început să fie căutat din ce în ce mai des de autorităţile locale. Susţine că a fost sunat pe telefonul personal din Franţa de către un agajat al Primăriei Câmpina care l-a anunţat că are de plătit o amendă administrativă de 200 de lei. Ulterior a primit şi o citaţie prin care a fost chemat la Poliţie pentru a da declaraţii în calitate de martor într-un dosar înregistrat în 2016.





”Brusc şi-au adus aminte de acel dosar, după atâţia ani. În plus, nu ştiu de unde au avut cei de la primărie numărul meu personal din Franţa şi nu ştiu pe câţi dintre românii plecaţi din ţară îi sună de la instituţii să-şi plătească dările. Este o amendă pe care o voi achita fără probleme când voi ajunge în ţară să plătesc toate impozitele”, spune Viorel Dobre.

Anul acesta, în martie, bărbatul a revenit în România. Nu numai că a pus din nou în geam afişele cu mesajul anti PSD, dar şi-a comandat şi un banner mai mare, pe care a tipărit un text similar, şi pe care l-a montat deasupra intrării în casă.

”Mai Uniţi Ieşim din Europa, acesta este noul meu mesaj. Vreau să înţeleagă tot mai mulţi că, dacă vom rămâne mai aproape de PSD, şansele să ieşim din UE sunt tot mai mari”, a concluzionat Dobre.

În josul bannerului este un Post Scriptum în care bărbatul avertizează că acolo este o proprietate privată. ”Şantajul îl faceţi la voi acasă”, este mesajul adresat de data aceasta autorităţilor.

