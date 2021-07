Scandal mare la alegerile din PNL Piteşti. „Oamenii nu au fost lăsaţi să voteze, cu toate că aveau cotizaţia plătită“

Alegerile organizate duminică, 4 iulie, pentru desemnarea liderului PNL Piteşti şi a echipei care va forma Biroul Politic Local ar putea fi invalidate şi reluate deoarece mai mulţi membri ai organizaţiei locale spun că au fost împiedicaţi să-şi exercite votul , ca urmare a unui triaj făcut chiar de unul dintre candidaţii la şefia organizaţiei, Gelu Tofan, cel care, la finalul controversatului proces de vot a fost declarat câştigător, cu 63 de voturi în plus faţă de contracandidatul său, Mihai Coteţ.

"O posibilă încălcare a statutului"

Scorul a fost strâns. Gelu Tofan a obţinut 273 voturi, iar Mihai Coteţ, 210, însă cele 483 de voturi exprimate în total reprezintă doar o parte a celor estimate.

"La Piteşti sunt câteva probleme legate de o posibilă încălcare a statutului din cauza faptului că au fost mai mulţi colegi care figurau în registrul nostru naţional, aveau cotizaţia plătită, n-au fost lăsaţi să voteze. La început oamenii stăteau afară. Când am ajuns eu, le-am spus: <Lăsaţi-i înăuntru pentru că, oricum, în momentul în care se votează mai trebuie să dai o semnătură pe convocator şi n-are niciun sens să stea oamenii la cozi, în faţă...> După care a mai fost o discuţie, legată de câţiva membri care nu au fost lăsaţi să voteze, cu toate că aveau cotizaţia plătită. Forurile noastre se vor ocupa de lucrul ăsta, vor analiza şi vor decide" a declarat, pentru "Adevărul", secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, prezent duminică la alegerile din PNL Piteşti.

Mihai Coteţ a anunţat încă de duminică seara că va contesta alegerile. Omul de afaceri, care a mai avut probleme cu organizaţia, este promisiunea electorală neonorată de PNL la fotoliul de viceprimar al Piteştiului, fotoliu ocupat, după mari tensiuni interne, de Gelu Tofan.

"Oameni care aveau cotizaţia achitată n-au fost lăsaţi nici măcar să intre în sală. Au fost şi oameni care au fost în sală şi n-au fost primiţi la vot. S-au făcut, în schimb, liste suplimentare pentru alţii, unii membri doar de câteva zile, probabil. Sunt diferenţe de sute de oameni între convocatorul furnizat de Secretariatul General şi cel folosit duminică, la vot... Vorbim de peste 200 de oameni”, a declarat, luni, pentru "Adevărul", Mihai Coteţ.

Contracandidatul lui Gelu Tofan consideră că alegerile de duminică de la PNL Piteşti au fost o nouă mascaradă a organizaţiilor PNL Argeş şi PNL Piteşti.

Postarea făcută duminică seara de Mihai Coteţ a stârnit zeci de reacţii, inclusiv din partea celor împiedicaţi să voteze.

“Aşa cum era de aşteptat, "echipa" care susţine că a câştigat "alegerile" a făcut tot ce a putut pentru a împiedica schimbarea în PNL Piteşti. Încă de la început, nu s-a putut intra în clădire deoarece calculele erau foarte simple, daca există peste 500 de persoane înscrise care participă la vot, câştigă Mihai Cotet (…). La momentul în care am intrat în sală şi am dat buletinul, nu eram pe liste, deşi sunt în acest partid de foarte mult timp, toate bune până am dorit să fiu trecut pe listele suplimentare iar (...) "câştigătorul" se uita lung la buletin si întreaba organizatorii care completau listele, << ăsta cine e ?>>, eu, fiind la un metru distanţă de el. Am încercat să mă calmez (...), a încercat sa-mi spună ca nu am drept de vot şi că voi primi banii înapoi pentru cotizaţie. (…) A încercat să mă dea afară, atunci am început să le spun că sunt prost organizaţi şi că eu vreau să votez, atunci a apărut o doamnă care mai avea putin să-mi pună mâna la gură pentru a mă face să tac, tot această doamnă, m-a tras de-o parte si a zis: "te bag eu, dar să votezi cu noi" şi mi-a dat ecusonul", a relatat Marian - Alexandru Şoimu.

Tofan: alegerile s-au derulat corect şi statutar

Gelu Tofan neagă însă acuzaţiile ce i se aduc şi vorbeşte deja din postura de şef a PNL Piteşti.

“Mulţumesc încă o dată tuturor colegilor din PNL Piteşti pentru prezenţă şi pentru vot. Vă asigur că vom reuşi împreună să facem tot ce ne-am propus. În ciuda a ceea ce spun foştii noştri competitori, alegerile s-au derulat corect şi statutar. Îmi pare rău că ei au altă părere. Sunt însă convins că vor accepta, în cele din urmă, opţiunea membrilor partidului şi nu vor abandona crezul liberal", a scris Gelu Tofan pe Facebook.





