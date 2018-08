Olimpicul român la informatică admis cu brio la Oxford care vrea să se reîntoarcă în România: „Sunt cât se poate de deschis ideii de a reveni în ţară“

La olimpiada desfăşurată la Varşovia între 12 şi 18 august, echipa României a obţinut două medalii de aur şi două de argint: Costin Andrei Oncescu-aur absolut, Alex Tatomir -aur, Tiberiu Muşat-argint şi Ştefan Constantin-Buliga-argint.

Elev al Colegiului Naţional „Dinicu Golescu“ Câmpulung, Costin Andrei Oncescu (17 ani) are un palmares uluitor. În 2017 a luat bronzul la olimpiada internaţională de informatică. În 2016 a obţinut aur la Olimpiada Naţională de Informatică, aur la Balcaniada de Informatică -seniori (după ce, în perioada 2012-2014, câştigase de trei ori consecutiv medalia de aur la Olimpiada Balcanică de Informatică pentru juniori), la care se adaugă medalia de aur la Olimpiada Internaţională Pluridisciplinară „Tuymaada“ şi argintul la Olimpiada Internaţională de Informatică desfăşurată la Kazan.

Costin Oncescu (al doilea din dreapta) alături de colegii săi din echipa României care a luat patru medalii la olimpiada de la Vraşovia

Cât de dificilă a fost olimpiada de la Varşovia şi câţi concurenţi au fost?

Problemele au fost destul de dificile. Una din probleme nu a fost rezolvată complet de nimeni, iar în general, Olimpiada Central Europeană se vrea a fi o competiţie grea care să pregătească elevii pentru participarea la Olimpiada Internaţională de Informatică.

Au participat 55 de elevi, echipele reprezentative a 13 ţări. Dintre aceştia, cel puţîn 3 au fost medaliaţi cu aur anul trecut la Olimpiada Internaţională de informatică.

Cât te-ai pregătit pentru olimpiadă?

M-am pregătit constant pe parcursul verii, dar nu aş putea spune că în asta a constat toată pregătirea mea pentru această olimpiada. Probabil un răspuns mai complet ar fi 8 ani, încă de când am început informatica. Materia devine din ce în ce mai complexă, iar absolut orice înveţi pe parcursul anilor poate fi de folos.

Din toamnă vei fi student la Oxford. Ce te-a făcut să alegi să studiezi peste hotare?

Alegerea mea nu a fost să studiez neapărat peste hotare. Am avut în vedere, iniţial, 5-6 universităţi, dintre care una era Universitatea din Bucureşţi. Există câteva diferenţe semnificative pentru care totuşi am clasat Oxfordul deasupra universităţilor din ţară. Una din ele ar fi că în ţară, universitatea se axează doar pe partea academică, neorganizand la fel de multe cluburi şi activităţi pentru studenţi. Mi se pare că partea socială este cel puţîn la fel de importantă, pentru că facultatea ar trebui să îţi ofere şansă să-ti definitivezi personalitatea sub toate aspectele acesteia, nu doar în plan profesional. O altă diferenţa este că Oxfordul foloseşte un sistem de tutoriale – un fel de meditaţii. Fiecare 2-3 studenţi au un tutore desemnat care ii supraveghează îndeaproape, şi mai important, le răspunde la întrebări. Asta mi se pare, în plan academic, cel mai bun aspect al Oxfordului, că practic ai pe cineva să te ajute la toate problemele nelămurite.

De asemenea, există o societate foarte mare de români, studenţi la Oxford, şi deja ştiu că m-aş integra bine acolo şi că nu m-aş simţi la fel de departe de casă că în alte locuri. Nu în cele din urmă, Oxfordul este una dintre cele mai cunoscute universităţi, iar prestigiul sau atrage studenţi asemeni mie, foarte pasionaţi de un anumit domeniu. Sunt nerăbdător să merg într-un loc în care să am mai mulţi oameni în jurul meu cu aceleaşi preocupări şi la fel de pasionaţi.

Ai aplicat şi la mai multe universităţi din SUA. Ai fost admis şi acolo?

Am aplicat la Princeton, Stanford şi Harvard. Am fost respins la toate trei. Acestea sunt 3 dintre cele mai bune 5-10 facultăţi din America. Am aplicat la ele pentru că acum 8 luni am considerat că ar fi ceva şanse, deşi relativ mici, să optez pentru vreuna din ele, în caz că aş fi fost admis. Pe de altă parte, nu am aplicat la mai multe, tocmai pentru că nu prea îmi place cum e structurat sistemul de învăţământ superior american. Presupun că nu am fost acceptat din cauza procesului de selecţie. Pentru Oxford, am dat un examen şi un interviu tehnic, în timp ce în America admiterea nu are nimic de-a face cu ce cunoştinţele academice ai, iar accentul se pune pe nişte eseuri, voluntariate şi un număr de maxim 5 realizări academice (în cazul meu, a trebuit să-mi aleg 5 medalii internaţionale, din mai multe câştigate până la momentul aplicării). Din fericire, am spus şi înainte să primesc rezultatele, că cel mai probabil prefer Oxfordul.

Ce ai de gând să faci după absolvirea facultăţîi?

Este greu de spus încă de acum. Visul meu ar fi să-mi fac propria firma, însă rămâne de văzut ce idei am, odată ce voi fi mai pregătit în domeniu. Dacă nu reuşesc să pun pe picioare propria compania, atunci cel mai probabil voi lucra pentru una din marile firme (Google, Facebook, etc). Există şi şansă să rămân în mediul academic, şi să încerc să devin un cercetător. Voi vedea care din variante mi se potriveşte mai bine, odată ce sunt acolo şi capăt şi mai multe informaţii.

Cât de probabilă sau improbabilă este o revenire a ta în România?

Eu sunt cât se poate de deschis ideii de a reveni în ţară. Dacă nu voi reuşi să am propria firmă, voi decide în funcţie de ce oportunităţi mi se vor ivi la momentul respectiv.