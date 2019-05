Miss şi Mister Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr“ din Câmpina împărtăşesc o pasiune comună: folclorul

Cătălina Anton şi Flavius Cataramă au ales să urmeze Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr“ din Câmpina, judeţul Prahova, atraşi de perspectiva unei cariere în uniformă.

„Decizia de a mă înscrie la o şcoală de poliţie am luat-o înainte de finalizarea liceului. Mi-am dorit să ajung aici şi nu regret deloc această decizie, chiar dacă mi-a fost puţin greu la început, până m-am adaptat programului şi cerinţelor din sistem. Este o alegere ce mi-a schimbat perspectiva despre viitor. Mi-a plăcut mult uniforma şi m-a atras cumva şi datorită activităţilor spontane pe care implică, pe care trebuie să le desfăşurăm... Având numai 19 ani, nu-mi doresc să lucrez încă de acum la un birou, ci să simt într-adevăr munca de poliţie, aşa că o să aleg ramura rutieră, pentru că mi se pare mai interesant să fiu în mijlocul lucrurilor“, spune Cătălina Anton, Miss Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr“.

Este din oraşul Ştefăneşti, judeţul Argeş, are 19 ani şi este „boboc“, ca şi Flavius (22 de ani), un tânăr frumos şi ambiţios, venit din Câmpulung Muscel, care provine dintr-o familie în care şi alţi membri au ales cariera de om al legii.

„Este o meserie care cred că mă reprezintă. Am un caracter destul de puternic şi chiar acest lucru m-a împins să merg spre latura asta“, spune Flavius.

„Ne-am gândit că putem face o figură frumoasă“

Şi el, şi Cătălina au făcut dansuri populare, dar separat, în ansambluri diferite. Cătălina a fost la „Doina Bascovului“, din Bascov, Flavius la „Ansamblul folcloric Carpaţi“ din Câmpulung. Condiţia fizică consolidată după ani de antrenamente i-a ajutat să treacă de probele deloc uşoare ale admiterii la Şcoala de Agenţi de Poliţie, iar adăugată pasiunii fiecăruia pentru folclor, i-a făcut să strălucească, la concursul de Miss şi Mister organizat la prestigioasa şcoală a MAI.

„Noi ne cunoşteam dinainte de a deveni elevii acestei şcoli. Ea fiind dansatoare şi cântăreaţă de muzică populară, eu dansator, am avut ocazia să ne întâlnim la diverse spectacole şi să ne cunoaştem. Ajunşi aici, ne-am sfătuit şi am căzut de comun acord că ar fi frumos să participăm. Ea cântă, eu dansez şi ne-am gândit că putem face o figură frumoasă şi, de ce nu, să şi câştigăm. Nu ne aşteptam, dar am avut încredere, ştiam că ceea ce prestăm şi ceea ce vom face va prinde foarte bine la public şi uite că am fost fericiţii câştigători“, spune Flavius.

De altfel, Flavius mai participase la o competiţie pentru un titlu de Mister, „dar nu la un asemenea nivel“, după cum el însuşi mărturiseşte. Spune însă că experienţa pe scenă ca dansator este cea care l-a făcut să treacă uşor peste emoţiile ultimului concurs. Timp de 15 ani a activat în renumitul ansamblu din Câmpulung şi, pentru o scurtă perioadă de timp, a urmat Şcoala de dans românesc Larisa şi Marin Barbu din Bucureşti, iar în cei 16 ani de experienţă a participat la zeci de competiţii.

„A fost o experienţă de neuitat“

Cătălina, în schimb, are în spate trei ani de dansuri populare, doi ani de nai şi şase de canto, iar talentul de interpretă de muzică populară s-a văzut şi în această din urmă competiţie.

„Nu mai participasem la un concurs de Miss. Nici măcar în liceu, unde am luat contact cu astfel de competiţii, numărându-mă printre organizatori, până în clasa a XII-a. Oarecum îmi părea rău că nu am participat în clasa a IX-a, din această postură, deşi atunci nu tindeam către latura asta, însă când a apărut ocazia aici, am zis «De ce nu? Sa fiu modestă sau nu?». Mă aşteptam într-o oarecare măsură să mă aflu printre câştigătoare. A fost o experienţă de neuitat, cu momente frumoase. Emoţii nu am avut foarte multe, deoarece probele concursului au fost exact ceea ce mă pricep să fac şi ceea ce îmi place: să vorbim în faţa unui public, prezentându-ne, iar la această probă s-a văzut experienţa mea pe scenă, care m-a ajutat. O altă probă a fost cea de aptitudini, unde fiecare a ales un număr potrivit talentului său, iar eu, bineînţeles, am cântat şi am mai avut o probă surpriză, care s-a nimerit să fie Karaoke, spre norocul meu“, mai spune, zâmbind, Cătălina Anton.

N-a fost tocmai noroc, pentru că în spatele acestei reuşite stau nu doar calităţile fizice ci şi anii de muncă şi exerciţii de controlare a emoţiilor, cu profesoara sa de canto, Mihaela Chiroiţescu, la Şcoala Populară de Arte din Piteşti.

„Am urcat încă de mică pe scenă, la serbările şcolare, dar la un concurs de canto, abia pe la vârsta de 11 ani. Am trecut preselecţia şi am fost încurajată, am primit recomandări să merg la Şcoala Populară de de Arte, iar în anul şcolar 2011-2012, am şi început cursurile. Nu moştenesc pe nimeni din familie . Doar fratele mic cântă la orgă de vreo jumătate de an şi cred că el o să şi urmeze acest domeniu, în rest, nimeni în familie n-are nicio treabă cu muzica, aşa cum nimeni din familie n-a urmat o carieră în poliţie. Am studiat şase ani canto popular, doi ani am făcut instrument, nai, şi trei ani am făcut parte din Ansamblul Profesionist «Doina Bascovului» ca dansatoare. Am participat la numeroase concursuri reprezentând Argeşul atât în ţară, cât şi în străinătate de unde m-am întors cu premii. Ca în orice carieră, există bucurii şi dezamăgiri, dar fiecare sunt constructive într-un anumit fel. Emoţii am avut de fiecare dată când am urcat pe o scenă. Le am şi în prezent, dar dacă înainte mă gândeam că sunt concurenţi mai pregătiţi decât mine, ceea ce nu-mi prea era de ajutor, acum mă gândesc mai degrabă la ce pot eu. Fiecare concurs are, totuşi, emoţiile sale, însă când vine vorba de concerte, sunt mult mai relaxată“, spune frumoasa interpretă de muzică populară.

Deţinătoarea Trofeului „Doina Bărăganului“

Cătălina Anton este câştigătoare a Trofeului „Doina Bărăganului“, iar în palmaresul său se numără, printre altele, şi Locul 1 la Festivaul de folclor „Ponoare, Ponoare“, desfăşurat în Mehedinţi şi, de asemenea, Locul 1 la Festivalul folcloric „De dor de primăvară“, care are loc la Caracal. Vocea sa frumoasă a purtat-o inclusiv pe scenele unor concursuri internaţionale din Serbia, Bulgaria, Letonia şi Franţa, unde a reprezentat Şcoala de Arte Piteşti şi Argeşul.

„Am fost şi la Chişinău, dar cu ansamblul de dansuri. Am luat câteva premii reprezentative pentru şcoală şi nu neapărat eu singură, ci împreună cu grupul, alături de care participam. Cel mai important pentru mine este însă trofeul Festivalului de Folclor «Doina Bărăganului», câştigat anul trecut. A fost neaşteptat oareucum. Eram cea mai mică dintre concurenţi. A fost o preselecţie, undeva la 40 de concurenţi-interpreţi, au trecut doar 12, iar din cei 12, doar cinci au fost câştigători. Eu am luat trofeul festivalului. Momentan nu mai fac pregătiri, dar după ce voi termina şcoala, aş vrea să reiau studiile, pentru că tot timpul mai ai ceva de învăţat“, mărturiseşte Cătălina.

„La dans am renunţat...“

Chiar dacă, acum, este într-o pauză, canto rămâne pasiunea sa de suflet, mai puternică decât dansul.

„La dans am renunţat anul trecut după ce am fost la duelul ansamblurilor, la Măruţă. M-am retras pentru că aveam de dat Bacalaureatul. Oricum, odată şi odată, tot trebuia să renunţ la ceva şi oricum nu-mi propusesem ca dansul să fie ceva de viitor. A fost pur şi simplu o pasiune. Mi-a plăcut cât am fost în ansamblu, m-aş întoarce oricând, dar nu pentru o carieră, ci, pur şi simplu, la repetiţii sau, dacă voi fi solicitată. Cât despre canto, voi continua, cu siguranţă. Şi chiar dacă domeniul profesional pe care mi l-am ales nu-mi oferă suficient timp, trebuie să-mi fac. Momentan, activităţile mele sunt mai calculate, mai restrânse, dar, cu siguranţă, n-o să-mi afecteze latura aceasta dacă o să-mi gestionez bine timpul“, spune tânăra.

Şi Flavius a lăsat în plan secund dansurile pentru a-şi focusa energiile către uniforma de poliţist, hotărât să ia în serios, în primul rând, pregătirea în această direcţie.

„Am întrerupt, pentru că timpul nu mi-a mai permis să ajung la pregătire în această perioadă, dar sper ca pe viitor să mă pot duce şi să fac în continuare şi dansuri, pentru că am acumulat o experienţă destul de vastă şi cred că ar fi frumos să continui“, spune viitorul poliţist.

