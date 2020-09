EXCLUSIV. Prinţul Nicolae al României: „Sper că venirea unui copil ne va reapropia de Famila Regală”

Nicolae al României, nepotul Regelui Mihai I, a anunţat pe 1 iunie că soţia sa, Alina-Maria, este însărcinată şi va naşte în luna noiembrie a acestui an. Nepotul Regelui Mihai s-a căsătorit cu Alina Binder pe 30 septembrie 2018 la Biserica Sfântul Ilie, din Sinaia.

Absolvent în 2012 al Colegiului Royal Holloway de la Universitatea din Londra, specialitatea management, Nicolae al României s-a dedicat de atunci cauzei României, fiind implicat inclusiv în numeroase acţiuni caritabile.

Născut şi crescut în străinătate, a ajuns prima oară în România în 1992, când avea şapte ani, cu ocazia primei vizite a bunicului său după începutul exilului din 1948.

Este primul interviu în care Nicolae al României vorbeşte despre viitorul său copil. Şi cu ocazia amplei conversaţii pe care am avut-o, am descoperit un interlocutor foarte amabil, mereu cu zâmbetul pe buze şi cu mult respect faţă de valorile transmise de către iluştrii săi înaintaşi.

Cât de mult v-a schimbat faptul că veţi fi tată?

(Zâmbeşte) Aşa cum cred că ştie toata lumea, eu sunt tată de câţiva ani deja, dar desigur acum contextul este diferit. Sunt sigur că din noiembrie viaţa mea se va schimba foarte mult şi bineînţeles în bine. Acum ne pregătim mai mult din punct de vedere psihic. Ne bucurăm foarte mult de această veste şi de viitorul nostru copil.

Sunteţi pregătit şi pentru viitoarele nopţi nedormite?

(Râde) Am înţeles că nopţile nedormite vor veni imediat după ce se naşte copilul. Nopţile nedormite vor reprezenta o parte din această poveste specială şi, indiferent că ne place sau nu, asta este. Noi suntem aici pentru copil şi trebuie să avem grijă, nu contează dacă dormim sau nu. Eforturile noastre vor fi concentrate pentru creşterea copilului şi ca să fie sănătos şi fericit, asta este cel mai important.

Nicolae al României şi Alina-Maria s-au căsătorit în septembrie 2018 la Sinaia FOTO: arhiva personală Nicolae al României

Cum decurge sarcina soţiei până acum şi când este preconizată naşterea?

Până acum soţia mea a fost foarte bine, foarte relaxată şi fericită. A fost o sarcină uşoară şi ne-am bucurat de asta. Soţia mea nu a avut deloc probleme sau alte provocări. Legat de data naşterii, aceasta va fi la începutul lunii noiembrie, în Bucureşti, şi sperăm să fie o naştere naturală.

V-aţi gândit deja la un prenume sau mai multe pentru copilul dumneavoastră?

Noi avem mai multe prenume în cap, dar încă nu am ales. O să aşteptăm până apare această minune şi atunci ne vom decide.

Din câte am înţeles, botezul va fi la Curtea de Argeş. A fost o alegere cu sufletul, ţinând cont că acolo sunt îngropaţi iluştrii dumneavoastră înaintaşi şi că aveţi o relaţie specială cu arhiepiscopul Calinic?

(Zâmbeşte) Într-adevăr, aşa este, am o relaţie specială cu arhiepiscopul Calinic. Încă nu am ales un loc pentru botez, însă Curtea de Argeş este una dintre opţiuni. Printre opţiuni este şi Sinaia. Încă nu am luat o decizie. Mai este timp până la botez, deci avem timp să luăm în calcul mai multe locuri.

Botezul va fi în luna ianuarie, aşa cum s-a vehiculat la un moment dat?

Încă nu am ales o zi sau o lună. Trebuie să analizăm situaţia, deoarece noi toţi am trecut prin perioada aceasta dificilă a pandemiei şi nu ştim ce va urma acum când vine iarna. Vom vedea cum va fi situaţia când vine frigul.

Cum v-aţi adaptat, inclusiv cu sarcina soţiei, la această perioadă dificilă a pandemiei?

A fost pentru toată lumea o perioadă dificilă. Noi ne-am bucurat de momentele petrecute împreună. Am stat mai aproape de familia soţiei în această perioadă. Cred că în această perioadă a pandemiei mulţi români şi-au analizat mai mult vieţile şi ce este mai important pentru fiecare în sine. Pentru noi e o mare bucurie, nu contează ce sex va fi.

ÎPS Calinic, arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului (stânga), are o strânsă relaţie de prietenie cu Nicolae al României FOTO: arhiva personală Nicolae al României

Sunt unele zvonuri că veţi avea fetiţă.

Nu anunţăm încă dacă va fi fetiţă sau băiat. Pentru noi este o mare bucurie, nu contează ce sex va fi.

Dar va fi fetiţă?

(Râde) Nu vă spun încă. Momentan e secret.

Vor fi invitaţi şi membri ai Familiei Regale la botez?

Bineînţeles. Depinde şi de ce restricţii vor fi atunci din cauza pandemiei. Îmi voi invita familia şi sper că venirea unui copil ne va reapropia. Mi-aş dori să îi prezint copilului meu mătuşa şi unchiul, cred că ar avea multe de învăţat de la ei.

Vă gândiţi şi la alţi copii în viitor?

Da, ne dorim cel puţin doi copii. O să luăm totul pas cu pas, progresiv (surâde). Nu ştiu dacă ştiţi, dar se schimbă viaţa foarte mult când vine un copil în viaţa ta.

Ştiu, am o fetiţă şi datorită ei viaţa mea şi a soţiei s-a schimbat mult şi frumos. Cu nopţile nedormite de rigoare.

Să vă trăiască!

„Cred că se poate ca în timpul vieţii mele România să revină la monarhie”

Mulţumesc. În octombrie 2019, când aţi fost prezent alături de soţie la funeraliile Reginei Elena de la Curtea de Argeş, nu puţini au fost cei care au strigat: „Regele Nicolae”. Pe 30 septembrie 2018, când aţi ajuns la biserică la Sinaia pentru cununia religioasă, numeroşi oameni au strigat: „Trăiască viitorul rege al României!“. Ce mesaj aveţi pentru toţi aceşti oameni?

Sunt onorat că oamenii ne sprijină în acest fel. Însă ce este important este să fim uniţi şi să păstrăm vii memoriile regilor şi reginelor şi să continuăm valorile lor morale. Mă bucur foarte mult că memoria Regelui Mihai încă este vie.

Valorile deosebite lăsate de înaintaşii dumneavoastră pot fi însă continuate sub actuala formă constituţională din România?

Valorile, cred că da. Dar nu ca înainte. Nu ca într-un regat, de exemplu. Noi încercăm să trăim cu aceste valori morale speciale, le voi transmite şi copilului meu. Şi cred că fiecare dintre noi putem să facem la fel. Putem să le spunem fiecare copiilor noştri ce a făcut fiecare rege şi regină pentru ţară şi cum s-au comportat cu oamenii.

Ar fi o utopie revenirea la monarhie în România?

Este foarte dificil să vă dau un răspuns în acest moment. Dar eu cred că se poate ca în timpul vieţii mele România să revină la monarhie. Însă cred că noi toţi trebuie să vrem asta şi trebuie să fim uniţi şi să lucrăm împreună la acest deziderat.

