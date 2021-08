Ce fac cu banii câştigaţi voluntarii intraţi în Cartea Recordurilor cu un logo de 1000 mp, din caiete reciclabile

Ampla acţiune s-a desfăşurat la sfârşitul lunii trecute, pe Stadionul Clubului Sportiv Muscelul din Câmpulung.

"O să cumpărăm caiete noi pentru copiii din şcolile defavorizate"

Au participat 75 de voluntari, fiind utilizate aproape 20.000 de caiete folosite, care au fost îndreptate spre reciclare după alcătuirea mozaicului.

“Ideea a pornit de la unul dintre aspiranţi. Am prelucrat-o şi am gândit-o în aşa fel încât să atragem atenţia într-un mod cât mai spectaculos. Am pornit încrezători la drum şi iată că am reuşit. Toate caietele din care a fost realizat mozaicul au fost încredinţate spre A.D.I. SERVSAL Argeş pentru redirecţionare către o reciclare eficientă. Din banii obţinuţi o să cumpărăm caiete noi pentru copiii din şcolile defavorizate”, spune Carmen-Victoria Bârloiu, preşedintele regiunii Sud-Muntenia pentru Districtul 124 România al Cluburilor LIONS.

Luni, la invitaţia Consiliului Judeţean Argeş, coordonatoarea proiectului, Carmen-Victoria Bârloiu, a fost prezentă la sediul instituţiei, alături de doi tineri voluntari ai clubului. CJ Argeş le-a oferit o Diplomă de Merit pentru promovarea judeţului Argeş la nivel internaţional şi pentru performanţa de a înscrie municipiul Câmpulung în Cartea Recordurilor, cu cel mai mare mozaic din lume realizat din caiete reciclabile.

“Nu e puţin lucru să dobori un record mondial, să te autodepăşeşti şi să faci ceva ce nu a mai făcut nimeni la acelaşi nivel. Mai mult, judeţul Argeş a fost scos în evidenţă printr-un eveniment de mare anvergură, un eveniment care poate fi exemplu de bună practică şi pentru alţi tineri din România şi nu numai. Felicitări pentru performanţă! Să ne vedem sănătoşi şi la alte proiecte viitoare.“, a spus luni vicepreşedintele C.J. Argeş, Adrian-Dumitru Bughiu.

Clubul LEO Leolution – Câmpulung este unul dintre cele mai active cluburi LEO la nivel naţional, motiv pentru care a obţinut anul acesta titulatura de ”Clubul anului”.