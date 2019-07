Decoctul combinat de cicoare, leacul natural, simplu de preparat, pentru diabetici

Tulpina de cicoare conţine cicorină, inulină, arginină, colină, acid cicoric, levuloză, fier, fosfor, calciu, potasiu, magneziu. În rădăcină se găsesc lactucina, substanţe triperpenice amare, lactupireina, fructoză, tanin, ulei volatil. Planta conţine şi vitaminele A, B, C, E şi K.

"Cicoarea are propriertăţi colagoge, mărind şi fluidificând secreţia biliară Stimulează funcţiile hepatice, digestive şi renale, are acţiune stomahică, ajută la curăţarea sângelui de impurităţi, este un tonic depurativ şi diuretic. În plus are efect coleretic, antianemic, remineralizant, vermifug, laxativ şi hipoglicemiant (scade glicemia deoarece transformă zaharurile în glicogen). Acţionează ca un antispastic intestinal, expectorant şi antiseptic al căilor respiratorii, antidiabetic, hepatoprotector, combate reumatismul degenerativ, guta şi artrita, stimulează activitatea cerebrală, favorizând concentrarea mentală. De asemenea, este un bun remediu împotriva stărilor de nervozitate, isterie, somnolenţă şi astenie", explică specialistul în fitoterapie Elena Badea.

Aceste proprietăţi terapeutice o recomandă atât pentru uz intern, cât şi în uz extern .

Infuzia, cea mai comună formă de administrare, este utilizată pentru afecţiuni ale ficatului, în dureri de stomac şi dureri de cap. Pulberea se foloseşte, în general, în caz de constipaţie, dispepsie şi pentru tratarea răcelilor, tinctura se administrează ca adjuvant în tahicardie, dar şi în uz ez xtern, pentru tartarea rănilor, iar cafeaua, pentru combaterea oboselii.

Reglează secreţia de insulină şi previne accesele de hipoglicemie

Pentru a beneficia însă de efectele hipoglicemiante ale plantei , cea mai bună formă de aadministrare este decoctul combinat de cicoare.

"Se pun două linguriţe de pulbere de rădăcina într-un pahar de apă şi se lasă să macereze vreme de până la opt ore, la temperatura camerei, după care se strecoară. Extractul obţinut se pune deoparte, iar planta rămasă după filtrare se fierbe vreme de două minute cu alţi 200 de mililitri de apă, după care se lasă să se răcească. În final, se combină cele două extracte, iar preparatul obţinut se va administra pe parcursul unei zile. Decoctul combinat de cicoare: în caz de diabet de tip II – câte o jumătate de litru de decoct de cicoare, administrat în reprize, de patru ori pe zi, reglează secreţia de insulină şi previne accesele de hipoglicemie, care sunt precursoarele bolii", explică Elena Badea, care este şi administratorul site-ului infuziedesanatate.ro

Specialistul recomandă consultarea unui medic înainte de administrarea preparatelor din cicoare, care au şi contraindicaţii, în cazul gastritelor şi ulecerelor hiperacide.

