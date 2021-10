Adina, fata eminentă de la ţară admisă prima la Academia de Poliţie: „Eram sigură că locul meu este acolo. Vreau să-mi servesc patria“

Adina Chivu a obţinut la admiterea de la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“ din Bucureşti, media 9,40, având nota 9,40 la limba şi literatura română, 9,10 la istorie şi 9,70 la limba străină. La specializarea unde Adina a intrat prima, Ordine şi Siguranţă Publică, au fost cinci candidaţi pe loc.

„Concurenţa a fost strânsă, dar nu m-am lăsat descurajată, deoarece eram sigură că locul meu este acolo. La specializarea unde m-am înscris, Ordine şi Siguranţă Publică, au fost circa 7,9 candidaţi pe loc înainte de sport şi aproximativ 5,6 candidaţi pe loc pentru proba scrisă”, povesteşte Adina Chivu.

Este pentru a doua oară în ultimii trei ani când o absolventă a Colegiului Naţional Zinca Golescu din Piteşti intră prima la specializarea Ordine şi Siguranţă Publică din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Capitală. În 2019, Ruxandra Gondoiu a intrat prima la aceeaşi specializare cu media 9,90. De reţinut că 31 dintre cei 239 candidaţi admişi la specializarea Ordine şi Siguranţă Publică sunt din judeţul Argeş.

Adina Chivu povesteşte ce a motivat-o să aleagă Academia de Poliţie şi mai ales specializarea Ordine Publică.

„Încă de când eram mică am considerat că sunt o persoană corectă, cu simţul răspunderii, care îndrăgeşte ordinea şi disciplina. Prin urmare, caracterul şi personalitatea m-au făcut să mă îndrept spre această facultate, la care s-a mai adăugat şi imaginea unchiului meu, poliţist de meserie, pe care îl am ca model, uniforma şi alte aspecte care caracterizează un ofiţer fiind un plus. Mi-am dorit să fiu mai mult decât un subofiţer, să fiu într-o funcţie de conducere, astfel încât să îmi pot pune ideile în practică, desigur, idei care vizează siguranţa şi bunăstarea cetăţenilor. De aici rezultă şi alegerea mea pentru specializarea Ordine şi Siguranţă Publică, aceasta oferindu-mi mai multe posibilităţi în ceea ce priveşte domeniul pe care mi-l voi alege începând cu anul II”, precizează ea.

Ideea de a urma Academia de Poliţie a apărut pentru Adina încă din clasa a 7-a, când avea 14 ani, iar din acel moment a realizat că nu îşi doreşte decât să contribuie cu tot ce îi stă în putinţă la siguranţa celor din jur şi la respectarea legii.

„Am învăţat 11 ore pe zi”

Pregătirea pentru examen a fost prioritară pentru Adina şi s-a dedicat trup şi suflet clipă de clipă. „Fiecare zi era zi de învăţat, de dimineaţa până seara, cu pauze pentru destindere şi relaxare. Media era de aproximativ unsprezece ore pe zi, dintre care două erau destinate antrenamentului pentru proba sportivă, iar restul erau alocate meditaţiilor la engleză sau istorie şi învăţatului propriu-zis”, spune Adina Chivu.

Adina Chivu şi-a dorit de mică să ajungă la Academia de Poliţie FOTO: arhiva personală

Pentru Adina, cea mai dificilă probă de la admitere a fost cea de la Istorie, deoarece au existat întrebări la care era necesară o foarte mare atenţie, istoria în sine fiind o materie la care şi cel mai mic detaliu contează şi face diferenţa între un candidat pregatit şi altul mai puţin pregatit.

Iar pentru a ajunge în punctul în care se află acum, Adina recunoaşte că nu a fost deloc uşor şi a trebuit să îşi învingă orice urmă de îndoială, să se pregătescă şi să gândească ca şi cum aş fi fost deja admisă.

„A contat foarte mult acest aspect, precum şi persoanele din jur care m-au sprijinit atât moral, cât şi material. Nopţile nedormite, oboseala continuă din cauza antrenamentelor, precum şi plecarea îndelungată de acasă pentru a fi mai aproape de profesori şi de antrenor au fost greu de suportat, dar nimic nu este imposibil dacă există determinare, perseverenţă şi susţinere”, adaugă Adina Chivu.

„Doresc să rămân în ţară”

Ca viitor poliţist, Adina îşi doreşte să poată implementa modalităţi mai eficiente de gestionare sau combatere a diferitelor incidente, astfel încât cetăţenii să aibă mult mai multă încredere în oamenii în uniformă şi să îi perceapă mai mult ca pe un ajutor decât ca ceva de care le este teamă.

„Cred că este nevoie de mai multă implicare din partea noastră, a tuturor, şi de aceea vreau să ofer ajutor sub orice formă este cerut, pentru că binele şi siguranţa celorlalţi reprezintă obiectivul principal”, consideră ea.

Fiind la început de drum, Adina nu ştie exact ce îi rezervă viitorul, însă consideră important să îşi dea seama cum ar putea să îmbunătăţească unele lucruri şi să identifice corect eventualele nereguli.

„Am convingerea că noua generaţie va fi pregătită şi dornică să aducă schimbări spre mai bine din punct de vedere administrativ cu scopul îmbunătăţirii traiului şi siguranţei cetăţenilor. În perioada ce va urma îmi doresc să-mi servesc patria şi să rămân în ţară. Desigur că eu şi viitorii colegi vom colabora cu reprezentanţi de peste hotare, aspirând împreună la binele general, iar cu dedicare, credinţă şi profesionalism vom reuşi să ne atingem obiectivul.

În ceea ce mă priveşte plecarea în străinătate este ultimul fapt la care m-aş gândi, deoarece mi-am ales această meserie tocmai pentru a îmi ajuta ţara şi sunt sigură că schimbarea există doar în noi, românii, dacă ne dorim cu adevărat o Românie mai prosperă, puternică şi unită!”, încheie Adina.

