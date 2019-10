Accesarea conţinutului on line în străinătate. În ce condiţii puteţi vizualiza şi descărca filme şi seriale urmărite acasă

Atunci când călătoriţi în altă ţară din UE (cele 28 de state membre ale UE plus Islanda, Liechtenstein şi Norvegia), aveţi dreptul de a accesa serviciile de conţinut on-line contra cost, în acelaşi mod în care le-aţi accesa în ţara de origine. Mai exact, dacă plătiţi un abonament la un furnizor de conţinut TV, atunci când călătoriţi în altă ţară din UE puteţi vizualiza şi descărca filmele şi serialele pe care le urmăriţi şi acasă.

„Aceste reguli vizează toate abonamentele contra cost la conţinut on-line - cărţi electronice, jocuri, muzică şi evenimente sportive. Dacă aveţi contract cu un furnizor de conţinut on-line care vă limitează accesul în alte ţări din UE sau dacă a trebuit să plătiţi suplimentar pentru a accesa conţinutul în străinătate, aceste restricţii nu se mai aplică”, precizează site-ul Comisiei Europene, europa.eu.

Cum se face accesarea gratuită a conţinutului on line în străinătate

Normele UE acoperă şi abonamentele gratuite la conţinut on-line când călătoriţi în altă ţară din UE, dar pe bază opţională. Aceasta înseamnă că, pe durata şederii în străinătate, accesul la serviciile gratuite de conţinut on-line la care v-aţi abonat depinde de furnizorul de servicii.

Verificarea ţării UE de reşedinţă

Este bine de ştiut că furnizorul de conţinut poate folosi maximum 2 din următoarele modalităţi de verificare a ţării dumneavoastră de reşedinţă: cartea dumneavoastră de identitate sau alt mijloc electronic de identificare; detalii privind plata, cum ar fi contul bancar sau numărul cardului de credit/de debit; adresa la care aveţi un decodor sau un dispozitiv similar; achitarea unei taxe de licenţă pentru servicii publice de radiodifuziune, în ţara UE de reşedinţă; un contract de internet sau de telefonie, ori un alt contract similar, în ţara UE de reşedinţă; înregistrarea pe listele electorale locale;plata taxelor locale;un contract la utilităţi din ţara UE de reşedinţă.

Dacă este nevoie, furnizorul de conţinut mai poate utiliza şi una din următoarele modalităţi de verificare a ţării de reşedinţă, dar numai în combinaţie cu una din metodele enumerate mai sus:

adresa de facturare sau adresa dumneavoastră poştală: o declaraţie pe propria răspundere care să confirme adresa în ţara UE de reşedinţă; adresa IP (pentru a verifica de unde accesaţi conţinutul on-line).

Caz real

Iată un exemplu despre cum puteţi accesa conţinutul on line pe care l-aţi plătit. „Sarah, o studentă din Belgia, a plătit un abonament lunar de 10 EUR la un serviciu on-line ca să poată asculta muzică în streaming pe tabletă. Când s-a mutat în Spania timp de 3 luni, cu o bursă Erasmus, furnizorul i-a întrerupt accesul, pe motiv că nu mai locuieşte în Belgia. Sarah s-a plâns furnizorului, iar acesta i-a verificat ţara de reşedinţă. După ce a constatat că Sarah are reşedinţa tot în Belgia şi că şederea sa în străinătate este temporară, furnizorul i-a acordat din nou acces la serviciul muzical on line”, se arată pe europa.eu.

Furnizorului îi este interzis să reducă deliberat calitatea conţinutului

Când călătoriţi în altă ţară din UE, furnizorul de conţinut nu trebuie să vă perceapă taxe suplimentare pentru a vă oferi acces la conţinutul pentru care plătiţi deja abonament.

„ Accesul trebuie să vi se ofere în aceleaşi condiţii ca în ţara de origine – acces la acelaşi conţinut, pe acelaşi tip şi număr de dispozitive, pentru acelaşi număr de utilizatori şi cu aceleaşi funcţionalităţi.

În acelaşi timp, furnizorului îi este interzis să reducă deliberat calitatea conţinutului la care aveţi acces pe durata călătoriei în străinătate. Atenţie: calitatea conţinutului on-line depinde şi de reţeaua pe care o utilizaţi pentru a accesa conţinutul (ex. o conexiune Wi-Fi sau reţeaua 3G/4G)”, precizează site-ul Comisiei Europene.





Accesarea conţinutului on-line cu ajutorul unei reţele 3G/4G pe durata şederii în străinătate va fi scăzută din volumul de date la care aveţi dreptul în baza contractului de telefonie mobilă.