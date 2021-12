Accident cu nouă morţi, cea mai dramatică misiune a angajaţilor ISU. „Dormeam! Nu ştiu cum m-am salvat“

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Petrodava Neamţ a marcat, recent, cei 17 ani de existenţă, perioadă în care salvatorii de vieţi şi bunuri au fost aproape de cei aflaţi în situaţii limită provocate de incendii, nămeţi, inundaţii, accidente cumplite sau alte evenimente nedorite.

A fost făcut public un bilanţ al activităţii ISU, din care reiese importanţa activităţii militarilor şi rolul lor în comunitate. Dovadă în acest sens stă multitudinea de activităţi de prevenire şi intervenţie pentru stingerea incendiilor, descarcerare şi prim-ajutor, salvarea persoanelor şi limitarea pagubelor produse de inundaţii, alunecări de teren, epidemii, înzăpeziri, secetă, asistenţa persoanelor aflate în situaţii critice, intervenţia la accidente tehnologice, biologice sau alte tipuri de calamităţi naturale sau antropice.

„În perioada 01.01.2005 - 30.11.2021, în zona de competenţă a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Petrodava Neamţ s-au produs 112.890 de evenimente care au necesitat intervenţia serviciilor profesioniste, voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, în medie 18,27 pe zi. Defalcat, au avut loc 7.824 intervenţii pentru stingerea incendiilor, 2.818 incendii de vegetaţie şi altele“, se arată într-un comunicat al ISU Neamţ.

Au mai fost executate 2.120 de misiuni pentru asistenţa persoanelor, 6.329 alte situaţii de urgenţă, 2.441 misiuni de asigurare/supreveghere zonă, 423 salvări de animale, dar şi 2.229 misiuni pandemice. Alte 81.155 de intervenţie au fost executate de echipajele de descarcerare şi prim ajutor - SMURD.

Tragedie înainte de Paşti

Dintre misiunile ISU Neamţ, cea mai traumatizantă chiar şi pentru oamenii care, zi de zi, au parte de experienţe dramatice, a avut loc în noaptea de 4/5 aprilie 2018, înainte de Paşti, când un microbuz de transport marfă, în care erau zece persoane, a plonjat în canalul de aducţiune al râului Bistriţa, în localitatea Vaduri, aproape de o hidrocentrală.

S-a întâmplat cu câteva minute înainte de ora 01.00, iar alarma a fost dată prin 112. Un singur bărbat a reuşit să se salveze, acesta aflându-se în dreapta şoferului, aşa-numitul „loc al mortului“. Cercetările aveau să certifice că, înainte de podul care traversează canalul Bistriţa, şoferul a pierdut controlul asupra direcţiei, a pătruns pe contasens, a părăsit partea carosabilă şi a căzut în apă. După scoaterea maşinii, în interior au fost identificate şapte persoane decedate, bărbaţi cu vârste între 17 şi 45 de ani.

Trei persoane din comuna Podoleni au decedat în accident FOTO Monitorul Neamţ

Apoi, pompieri cu bărci de salvare şi scafandri au continuat căutările, fiind descoperite, în jurul orei 08.30 şi cele două victime, care fuseseră date dispărute în canalul de aducţiune adânc de ţapte metri. Persoanele decedate şi singurul supravieţuitor se întorceau acasă, în câteva localităţi din Neamţ, venind din judeţul Arad, unde munciseră în domeniul forestier, la plantat puieţi.

Iniţial, nu s-a ştiut care a fost motivul pentru care maşina, care nu era destinată transportului de persoane, a plonjat în apă pe drumul liber la acea oră. Ulterior, s-a stabilit că a fost vorba despre o defecţiune la un angrenaj al unei roţi, care s-a rupt de pe osie. Dosarul deschis în acest caz, pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă, s-a finalizat cu neînceperea urmăririi penale, deoarece şoferul care conducea microbuzul a decedat. În tragedie au murit patru fraţi din familii diferite, un tată şi fiul său, care avea doar 18 ani.

„Dormeam şi deodată am ajuns în apă. În acel moment, am dat cu piciorul, că se crăpase parbrizul. Am tras de el şi am ieşit. Nu ştiu cum m-am salvat. În maşină mai erau fratele, Ştefan, cumnatul şi fratele cumnatului meu şi nişte băieţi din alte localităţi. (...) Ne întorceam de la muncă, de la o plantaţie din Arad“, declara, pentru „Adevărul“, Ionuţ Vârlan, din comuna Podoleni, singurul supravieţuitor al tragicului accident.

Vă recomandăm să mai citiţi: