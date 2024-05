Andrei Caramitru, atac dur la Nicușor Dan: „Nu pot vota cu idioții utili ai Kremlinului”. „Din ce bani a mâncat și a plătit chiria?”

Actualul primar al Capitalei este protagonistul unui mesaj, intitulat „Eu nu pot vota cu idioții uitili ai Kremlinului”, publicat marți, 14 mai, pe Facebook de economistul român Andrei Caramitru.

Economistul Andrei Caramitru își începe mesajul cu precizarea că, potrivit unor personalități de rang înalt și think-tank-urilor din capitala Belgiei, „Rusia a finanțat protestele anti-fraking din Europa”.

„Eu nu pot vota cu idioții utili ai Kremlinului

Fostul șef NATO, senatorii US, Hillary Clinton si think-tank-urile din Brussels au zis clar, formal, oficial, cu dovezi, că Rusia a finanțat protestele anti-fraking din Europa. Cel mai violent fiind cel de la Pungești când așa am dat afară mega investitorul SUA - Chevron. Rusofili de prin bor, o rețea bulgaro-ruseasca plus agenți locali. Printre cei mai vocali - Nicușor”, se arată în postarea lui Caramitru.

„Dupa (sau și înainte?) - cine l-a finanțat pe ND și a fost șef de campanie? Cine îl finanțează acum? Matei Păun, “rechin” care și-a făcut banii cu Lukașenko direct, cunoscut de toată lumea ca putinist extrem (a postat masiv pe FB evlavios față de Putin), mi-a zis mie direct acum niște ani la o masă ca el se ocupă de finanțările pentru Lukașenko (am martori și documentație - dacă cumva îi trece prin cap să zică ca nu e așa).

Eu mă întreb foarte serios. Cum a trăit Nicușor până la 50 de ani? Din ce bani a mâncat și a plătit chiria? Cine l-a susținut la Pungești și cine i-a dat bani la USB inițial? Păun? Altcineva? De ce?

De ce usr-ul - cum au venit băieții mai afiliați cu serviciile de la noi înăuntru - au făcut presiuni să îl dea afară pe Păun și după pe ND ? Știau ceva ? Era un security risk ????

Ca altfel efectiv nu îmi explic - cine a dat banii ani de zile pentru chirie și mâncare lui ND? La Pungești și după când a început subit haosul pe urbanism în București ? Cine ? Și de ce ? Vreau să știu.

Transparență frate”, a mai transmis economistul.

Postarea lui Caramitru a fost făcută după ce șefa de campanie a lui Nicușor Dan, Ema Prisca, a fost surprinsă de paparazzi alături de Matei Păun, omul de afaceri care ar fi sponsorizat, parțial, campania publicitară a edilului, conform investigațiilor de presă.

Prisca a fost surprinsă de paparazzi MediaFLUX la o întâlnire cu afaceristul Matei Păun, fost șef de campanie al acestuia când a candidat pentru prima oară, în 2016, din partea USB.

Discuțiile dintre cei doi ar fi fost purtate la o terasă de lângă sediul ANAF Sector 2, apoi au continuat și pe trotuar până când, la un moment dat, s-au despărțit. Potrivit publicației citate, care a publicat și câteva imagini, expresiile celor doi denotă că lucrurile au fost cât se poate de serioase.