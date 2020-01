Zece dintre cele mai bune filme europene care au câştigat premiul Oscar

Premiile Oscar sunt acordate în fiecare început de an, de regulă în luna februarie FOTO AFP

1. 8½ (1963). Film regizat de italianul Federico Fellini





2. The Shop on Main Street (1965). Film realizat în Cehia, regizat de Ján Kadár şi Elmar Klos





3. The Discreet Charm of the Bourgeoisie (1972). Film regizat de Luis Buñuel





4. Day for Night (1973). Film regizat de François Truffaut





5. Fanny and Alexander (1983). Film regizat de cineastul suedez Ingmar Bergman





6. Babette's Feast (1987). Film danez, regizat de Gabriel Axel





7. Cinema Paradiso (1989). Film italian regizat de Giuseppe Tornatore





8. All About My Mother (1999). Film spaniol regizat de Pedro Almodóvar





9. Amour (2012). Film austriac regizat de Michael Haneke





10. The Great Beauty (2013). Film italian regizat de Paolo Sorrentino