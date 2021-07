Visul american, iluzie pentru o tânără româncă. Roberta se zbate pentru visul ei, peste Ocean

Visul american poate fi doar o iluzie pentru mulţi dintre români sau pentru studenţii străini în general. Cel puţin acest lucru reiese din povestea unei tinere plecată din România în urmă cu patru ani, care a renunţat la tot ce avea în ţară, pentru visul pe care îl avea încă de când era mică.

Roberta Enişor (21 ani) a crescut în Urziceni până la vârsta de 10 ani, fiind implicată toată copilăria şi adolescenţa în industria muzicală. La vârsta de 3 ani a început să facă naveta spre Bucureşti, făcând parte din corul DO-RE-MI şi Allegretto. A luat lecţii de canto şi dans şi a început să participe la concursuri şi festivaluri de muzică.

Astfel, la vârsta de 7 ani a participat la o preselecţie la Mamaia Copiilor, acolo unde Smaranda Oţeanu Bunea, director fondator al Operei Comice pentru Copii, a plăcut-o şi i-a propus să colaboreze pentru un turneu important în India. Acesta poate fi considerat un important punct de plecare în ceea ce urma pentru Roberta, care a ajuns să aibă spectacole pe Broadway sau în Caraibe.

La vârsta de 16 ani, tânăra a semnat un contract cu Roton, una dintre cele mai importante case de discuri din România, dar ştia deja că visul ei suprem este să plece la facultate în America.

”Nu credea nimeni că eu chiar voi pleca. Cu toate descurajările primite din mai multe locuri, am fost acceptată cu burse la zece facultăţi din America şi m-am decis să plec. Nu am simţit nicio secundă frica de a pleca singură peste Ocean. Tot ce simţeam era entuziasm. Îmi doream prea mult chestia asta. Părinţii m-au susţinut mereu şi asta m-a ajutat foarte mult”, a povestit Roberta Enişor pentru „Adevărul“.

La liceu a studiat Ştiinţe Sociale, îndrăgostindu-se astfel de domeniul psihologiei.

„M-am înscris pe acest profil, îmi place să ajut oamenii, să îi ascult, ador să vorbesc cu oamenii şi am mers pe direcţia asta. M-am gândit că muzică am făcut toată viaţa şi o pot păstra ca pe un backup. Aici ai posibilitatea să îţi schimbi domeniul în primii doi ani, poţi încerca psihologie, ştiinţe, etc. Îţi permit să experimentezi.

Eu am rămas pe psihologie, dar m-am îndrăgostit între timp şi de domeniul medical. Am zis că vreau să devin chirurg. Ce e de făcut? Nu poţi să mergi la Medicină imediat după liceu. Faci mai întâi unele cursuri care sunt practic ca o altă facultate, iar abia după câţiva ani poţi merge la Medicină. A fost foarte greu, cel puţin la început, că eu veneam de la Ştiinţe Sociale în liceu. M-am concentrat şi am reuşit să învăţ, am trecut cu brio toate cursurile de până acum. După aceste cursuri, dai un examen de şapte ore şi abia apoi aplici la Medicină”, a mai spus Roberta.

Student internaţional? Ai nevoie de un plan B

Românca a vorbit pentru „Adevărul“ despre dificultăţile întâmpinate din cauza faptului că nu are cetăţenie. Roberta spune că un „green card“ (carte verde - n.r.) i-ar creşte şansele cu până la 75% să îşi găsească un loc de muncă după terminarea studiilor.

„Ca student internaţional, ţi-e foarte greu să mergi la Medicină. Indiferent de cât de mari sunt notele tale, indiferent de câte activităţi ai pe CV şi recomandări extraordinare ai, tot o să fii la fundul listei din cauza cetăţeniei. E greu să primeşti şi ajutor financiar din această cauză. Mi s-a spus de la început că ar trebui să îmi fac un plan B pentru că sunt student internaţional.

Asta mi-a spus-o chiar îndrumătorul, când m-am dus să îi cer un sfat. I-am spus că sunt hotărâtă să ajung acolo. Mi-a zis din prima că am şanse mici să intru pentru că sunt student internaţional. Mi-a picat cerul în cap, eu sunt genul de persoană care atunci când îşi doreşte ceva, nu se lasă până nu ajunge acolo. Au fost nopţi în care nu am dormit, m-am implicat foarte mult la facultate, mult mai mult decât americanii care sunt foarte privilegiaţi şi lor nu prea le pasă, ei tot o să aibă un job pentru că sunt la ei acasă”, spune Roberta.

Tânăra spune că după terminarea facultăţii are un termen de 60 de zile în care trebuie să îşi găsească un job sau să facă alte conexiuni pentru a reuşi să rămână în SUA.

„Eu dacă nu-mi găsesc un job în 60 de zile după ce termin facultatea sau dacă nu îmi fac alte conexiuni, pe mine mă trimit înapoi în România, în schimb americanii sunt relaxaţi pentru că oricum ar fi, o să aibă un acoperiş deasupra capului. Cunosc persoane care nu fac absolut nimic şi se laudă că termină facultatea şi deja au primit oferte de muncă, iar eu doar pentru că nu sunt cetăţean american sunt la fundul listei”, relatează Roberta.

Studenta româncă spune că americanii sunt oameni primitori, care te ajută, dar doar până la un punct. Unii pentru că doar atât pot, alţii poate doar pentru că atât vor.

„Chiar dacă toţi îmi ştiu povestea de viaţă şi toate barierele care mi se pun, chiar dacă sunt şi oameni calzi, nimeni nu se avântă să mă ajute să îmi iau green card, de exemplu. Foarte mulţi dintre ei sunt foarte drăguţi, sunt foarte empatici, dar până la un punct. Chiar dacă ştiu că îmi e de cinci ori mai greu decât unui american, eu tot nu mă las, aleg calea mai grea. Vreau să merg pe drumul ăsta. Dacă am putut până acum, ştiu că voi reuşi în continuare. Nimic nu e imposibil. Dacă aş avea cetăţenie sau green card, şansele mele ar creşte cu 75%. Mi se pare mind blowing (uluitor - traducere aproximativă). Nu regret deciziile luate, dacă ar fi să o iau de la capăt aş face acelaşi lucru”, spune tânăra.

Patru ani departe de familie

În cei patru ani de când a plecat în America, Roberta şi-a văzut familia doar de câteva ori, cel mai mult regretând faptul că nu este alături de sora sa mai mică, în vârstă de 9 ani, care creşte pe zi ce trece.

„Cel mai rău lucru aş putea spune că este itmpul petrecut departe de familia mea. Mi-am văzut în 4 ani familia doar de câteva ori. Am petrecut primul meu Crăciun departe de familie, nouă ne place foarte mult această sărbătoare şi a fost foarte greu. Sora mea are 9 ani şi e la o vârstă la care creşte zilnic şi ăsta e un alt lucru greu pentru mine, să nu fiu alături de ea”, a conchis Roberta.

Românca este în prezent studentă şi trăieşte în Philadelphia, lucrează printr-un internship la Spitalul pentru Copii din Philadelphia, iar de circa doi ani este preşedinte la Crucea Roşie din cadrul facultăţii pe care o urmează. Deşi programul ei care include sală, muncă, ore şi examene este extrem de solicitant şi începe la ora 05.30, Roberta îşi face timp pentru a-şi căuta locuri de muncă şi încearcă să aplice la Medicină.