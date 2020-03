Viaţa de curier în starea de urgenţă: „Unii clienţi refuză coletele“

În contextul actual din România, după decretarea stării de urgenţă în contextul extinderii infecţiei cu noul coronavirus, curierii fac parte din puţinele categorii de angajaţi care încă intră în contact cu zeci de persoane zilnic. Deşi sunt echipaţi corespunzător contextului actual din România, au parte de diferite provocări pe parcursul unei zile de muncă: mai multe comenzi de mâncare, priviri dubioase şi chiar refuzarea unor colete.

Robert Găină, angajat al unei firme de curierat rapid, spune că dincolo de bucuria că poate circula mult mai uşor prin oraş, dat fiind traficul actual din Municipiul Iaşi, viaţa de curier este o adevărată provocare. Este echipat cu mănuşi şi mască, are dezinfectant în maşină şi încearcă să păstreze, atât cât este posibil, o distanţă faţă de clienţii săi. În ceea ce-i priveşte pe cei din urmă, Robert spune că sunt foarte precauţi. „Majoritatea clienţilor sunt acasă, îi găseşti acasă aproape la orice oră. E mai bine pentru noi uneori, dar alteori suntem sunaţi de mulţi clienţi în acelaşi timp, toţi reacţionează după ce primesc acel mesaj automat din sistem. Clienţii stau mai la distaţă. Sunt mulţi care ar prefera plata cu cardul, dar la curier nu se poate.”

Despre clienţi vorbeşte şi Marian Hriscu, coleg cu Robert. Mărturiseşte că şi lui îi este teamă că s-ar putea infecta cu noul coronavirus, mai ales că are doi copii acasă, însă dă asigurări că este echipat corespunzător acestei situaţii şi că unii clienţi nu ar mai trebui să-l privească de parcă ar fi un „paria”. „Am primit de multe ori întrebarea « Nu eşti bolnav, nu? » Nu, nu sunt bolnav. Şi mie îmi este teamă, mai ales că am copii acasă, dar mă protejez. Lumea e mai reticientă, păstrează distanţa. La firmă ni s-a recomandat ca, dacă simţim că un client este bolnav sau răcit, să refuzăm să îi dăm coletul. Nu s-a întâmplat până acum.”

Uneori curierii au fost puşi în situaţia de a nu livra coletele, clienţii le-au refuzat. „Acum două săptămâni, am mers printr-un sat din judeţul Iaşi, cred că în Mogoşeşti s-a întâmplat...Am avut pentru un client, un domn mai în vârstă, un colet, cred că erau medicamente. L-am sunat şi mi-a răspuns foarte irascibil şi mi-a spus să-l las în pace şi să nu îl mai caut. Până nu trece virusul, el nu mai vrea nimic”, a adăugat Robert Găină în discuţia cu reporterul „Adevărul”.

În aceeaşi situaţie se află şi cei care livrează zilnic mâncare de la diferite restaurante din Iaşi. Deşi numărul localurilor care au rămas deschise s-a redus, numărul comenzilor a crescut, iar asta se datorează situaţiei actuale din România. Oamenii preferă să dea comandă de mâncare acasă, în detrimentul unei ieşiri la supermarket. Tototdată, numărul curierilor s-a redus, mulţi dintre ei fiind studenţi şi nemaiputând sta în căminele din municipiul Iaşi pe perioada stării de urgenţă.

Apetroaiei Alexandru Petronel, curier atât la firma de curierat rapid, cât şi la o firmă care livrează mâncare, spune că stricteţea este mult mai mare în cazul comenzilor de mâncare. Ieşenii încearcă să se protejeze şi, în proporţie de 70%, preferă să facă plata cu cardul. „A intrat în vigoare o nouă formă de curierat, am înţeles de la ceilalţi colegi că putem să anunţăm clientul că am ajuns, lăsăm comanda la uşă, iar clientul va ieşi după ce noi am plecat şi va luat comanda. Pentru asta, clienţii au în aplicaţia o opţiune. Se întâmplă asta deja. Şi noi sunt precauţi, dar şi clienţii.”

Acesta a adăugat că sunt clienţi care ies cu propriile pixuri, cu mănuşi, dar şi cu măşti.