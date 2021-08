Tabere de supravieţuire pentru copii. Tinerii învaţă cum să facă faţă momentelor critice, în natură FOTO

Taberele de supravieţuire sunt la mare căutare, copiii fiind dornici să înveţe să se descurce singuri în pustietate sau în momente dificile. În tabăra Brucker Crafts din Iaşi, ei deprind principiile de bază ale alimentaţiei în timpul deplasărilor şi desluşesc orientarea pe hartă în pădure. De asemenea, învaţă tehnici de aprindere, întreţinere şi stingere a focului, cu respectarea legislaţiei.

„În principiu, este o tabără de învăţare, nu o tabără de odihnă. Avem în jur de zece module, începând de la deplasare, orientare, reguli de campare, lecţii de prim ajutor, gătit, obţinere şi întreţinere foc, etc. Deşi la început, copiii tratează cumva în joacă totul, îşi dau seama că totul este foarte serios când încep să vadă uneltele pe care le folosim”, a declarat Ben Brucker, fondatorul taberei.

În tabăra de supravieţuire, copiii stau timp de cinci zile în corturi, hamace şi adăposturi construite, pentru a se acomoda cu realitatea dormitului în natură. Îşi aleg locul, tipul de adăpost şi instalează tot ceea ce este necesar.

Tot ei administrează împreună cu organizatorii tabăra de bază, gătesc şi învaţă principii esenţiale de alimentaţie.

„Am învăţat să fac focul, să fac singur de mâncare, să dorm la cort, să am grijă de ceilalţi copii. Mi-a plăcut foarte mult faptul că dormim afară. Nu trebuie să dormim la pensiune sau la hotel, dormim la cort. Aş repeta această experienţă în fiecare an, pentru că mie îmi place mult să dom în corturi şi să am contact cu natura”, a spus Denis, unul dintre tinerii din tabăra Brucker Crafts.

Tabăra se desfăşoară pe durata a cinci zile şi costă 1000 de lei pentru fiecare copil. Grupele sunt formate din câte zece participanţi, iar activităţile se desfăşoară pe grade de dificultate diferite de la o ediţie la alta.