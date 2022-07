Rapiţa, planta salvatoare care a sfidat seceta şi care poate înlocui cu succes floarea-soarelui

Ieşeanul Ionuţ Rusu se numără printre fermierii care au mizat pe rapiţă şi care acum culege roadele, la propriu. Tânărul agricultor a însămânţat în toamnă 60 de hectare de teren doar cu rapiţă. După ce a tras o sperietură cu seceta, acum se aşteaptă la o producţie cu cel puţin 15-20 la sută mai mare decât anul trecut.

„Arată ok. Tocmai pentru că a fost o cultură semănată anul trecut: a avut un pic de apă, în iarnă a fost puţină zăpadă, puţine precipitaţii în primăvară, dar cât de cât s-a făcut, dar a fost coaptă forţat, observăm băţul este verde. Se desface foarte bine”, explică ieşeanul Ionuţ Rusu, agricultor.

Şi specialiştii de la Universitatea de Ştiinţele Vieţii din Iaşi confirmă rezistenţa rapiţei la secetă.

„În condiţiile unui an ca acesta, secetos, îşi culeg roadele cei care au avut inspiraţia să o semene în toamnă, la momentul potrivit, au reuşit să o aducă la un nivel foarte bun în timpul iernii, în primăvară, la ploile care au fost, a plecat foarte bine. Astfel că ea a suferit mai puţin de secetă faţă de culturile de primăvară, care la momentul de faţă sunt afectate de secetă, inclusiv floarea-soarelui. Totodată, este o cultură uşor de realizat, este mecanizată integral, se pot controla la acest moment toate bolile, dăunătorii şi buruienile”, explică prof. univ. dr. Teodor Robu, prorector cu dezvoltarea instituţională, patrimoniu şi relaţii cu mediul de afaceri la Universitatea de Ştiinţele Vieţii din Iaşi.

Mai mult decât atât, nu doar cultura de rapiţă o duce bine, ci şi preţurile au crescut. În urmă cu o săptămână, tona de rapiţă se vindea de trei ori mai scump faţă de anul trecut. „Dacă vara trecută au dat rapiţa cu 1.500-1.700 de lei tona, anul acesta a fost chiar şi 5.000 de lei pe tonă, acum e 3.500 - 3.700 de lei pe tonă”, explică Ionuţ Rusu, agricultor din Iaşi.

Rapiţa ne poate salva

Oficialii de la Ministerul Agriculturii subliniază că, într-o eventuală criză a uleiului de floarea-soarelui, rapiţa ne poate salva. Fabricile de floarea-soarelui de la noi pot procesa şi rapiţă, iar recolta e atât de bogată încât putem ajuta şi alte state la nevoie.

„Fabricile de floarea-soarelui din România pot procesa şi rapiţă. Dacă va exista necesar, cu cantitatea de rapiţă pe care o avem cu siguranţă vom putea suplini pentru alte state care ne cer acest produs”, declara Adrian-Ionuţ Chesnoiu, fostul ministru al Agriculturii.

Sănătate curată

Prof. univ. dr. Teodor Robu vorbeşte şi despre calităţile dietetice ale uleiului de rapiţă. „Calitatea uleiului este asemănătoare ca cea a uleiului de floarea-soarelui, cantitatea obţinută, la fel, este asemănătoare. Este un ulei comestibil, dietetic chiar, având în vedere cantitatea mare de acizi graşi mononesaturaţi şi într-o oarecare măsură polinesaturaţi”.

Uleiul de rapiţă este recomandat şi de nutriţionişti. Are efect antiinflamator şi conţine acizi graşi care asigură buna funcţionare a creierului. ,,Are aport mare de omega 3 şi omega 6 şi atunci când e consumat în cantităţi limitate poate uneori scădea colesterolul sau trigliceridele la pacienţii cu aceste probleme. Producătorii spun că ar fi uleiul de preferat pentru prăjit. Este un ulei bun”, a declarat Mantale Cosmin Andrei, acreditat şi licenţiat de Colegiul Medicilor sub titulatura de Nutriţionist & Dietetician.

Potrivit specialiştilor, dacă în următoarea săptămână nu vor exista precipitaţii, atunci aproape întreaga cultură de floarea-soarelui ar putea fi compromisă şi asta va duce aproape automat la un preţ şi mai mare pentru rapiţă.

