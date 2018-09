Povestea tânărului care a intrat primul în avocatură, după ce a studiat Dreptul şi Teologia simultan. Cum vede el justiţia din România

Costică Ciocan este originar din Coarnele Caprei, o localitate mică din judeţul Iaşi, fiind fiul unui cadru didactic de acolo. Băiatul se numără printre cei 22 de candidaţi care au reuşit să promoveze examenul de admitere în avocatură pentru Baroul Iaşi, obţinând 87 de puncte, cel mai mai mare punctaj. În Iaşi, au fost 125 de candidaţi, în timp ce la nivel naţional aproape 3.000.

Pe timpul facultăţii, tânărul a fost unul dintre puţinii care au primit bursă de merit din partea universităţii. În paralel, tânărul de 25 de ani a absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, ale cărei cursuri le-a urmat, ne-a mărturisit el, din pasiune. Studiile liceale le-a absolvit, de asemenea, la un seminar teologic

La scurt timp după publicarea rezultatelor, Costică Ciocan ne-a acordat un scurt interviu:

Ce te-a determinat să alegi profesia de avocat?

Am ales profesia de avocat, deorece consider că în cadrul acesteia aş putea să-mi valorific cel mai bine competenţele dobândite în timpul facultăţii. Îmi plac dezbaterile, pledoariile susţinute de avocati în faţa instanţei de judecată şi nu în ultimul rând ideea de a apăra drepturile oamenilor care nu rareori sunt nesocotite sau încălcate. La profesia de avocat m-am gândit şi în momentul în care am ales tema de licenţă "Exercitarea dreptului la apărare în procesul penal". Am arătat cu acea ocazie că dreptul la apărare trebuie să existe şi să poate fi exercitat efectiv, chiar dacă persoana împotriva căreia este îndreptată o acuzaţie ar putea fi în realitate vinovată. Acest lucru este susţinut prin faptă şi de una dintre cele mai marcante personalităţi ale istoriei, Iisus Hristos, care a arătat că oricât de mult ar fi greşit o persoană nu poate fi judecată şi condamnată fără a avea posibilitatea de a fi apărată. Iisus Hristos a apărat-o pe femeia păcătoasă care, potrivit legilor evreieşti, trebuia omorâtă cu pietre. Iisus ştia că greşise, că e vinovată şi totuşi, a ales să o apere împotriva acuzatorilor care erau gata în orice moment să arunce cu piatra şi s-o omoare. De ce a făcut-o? Pedeapsa exista, era prevăzută de lege, femeia greşise în cunoştinţă de cauză, nemaiputând să- şi nege faptele, deoarece fusese prinsă în flagrant delict. Iisus, avocatul, făcând abstracţie de dimensiunea spirituală a actului său, găsi un viciu de procedură incident – incompatibilitatea subiectivă a judecătorilor. Mulţimea adunată în jurul femeii era mult prea înverşunată şi părtinitoare pentru a realiza un act de justiţie înţelept, dar mai ales, era la fel coruptă spiritual ca şi femeia pe care doreau să o judece. De aceea Iisus a zis: Cine este fără de păcat să arunce primul cu piatra! În continuare, Evanghelistul Ioan scrie că cei ce o înconjurau au ieşit afară unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni, până la cei din urmă, fiind mustraţi de cugetul lor.

E de notorietate că examenul de admitere în avocatură e unul extrem de greu. Cum ţi s-a părut concursul şi cât timp te-ai pregătit pentru el?

Expres pentru admiterea în barou m-am pregătit din luna iulie a acestui an, după susţinerea examenului de licenţă. Pânâ atunci am încercat pe cât posibil să mă pregătesc temeinic pentru examenele de an care au un grad ridicat de dificultate. Am avut însă privilegiul de a mă forma într-o facultate unde se pune un puternic accent pe studiul literaturii de specialitate şi al jurisprudenţei, astfel încât nu a existat vreo problemă de drept incidentă în subiectele de examen care să nu fi fost predată şi explicată de profesorii de la catedră. Din acest punct de vedere, cred că examenul de admitere în barou este unul destul de previzibil.

În ce domeniu al profesiei intenţionezi să activezi?

Îmi doresc să profesez în domeniul dreptului penal, dar nu exclud nici celelalte ramuri de drept. Cred că ar fi prematur să mă gândesc încă de pe acum la o anumită specializare. În schimb, pot spune cu certitudine că am o pasiune pentru ştinţele penale, pasiune inspirată încă din anul al doilea de studiu de doamna profesor Maria-Ioana Michinici care ne-a iniţiat în tainele dreptului penal şi ne-a făcut să ne dorim să cunoaştem mai mult.

Cum vezi, din prisma unui tânăr absolvent de Drept, proaspăt avocat, sistemul judiciar din România şi controversele privind modificările legislative din ultimii doi ani?

Din punctul meu de vedere, sistemul judiciar din România este unul puternic ce a evoluat foarte mult în ultimii 20 de ani. Am încredere în independenţa judecătorului şi în componenta ştiinţifică a dreptului.

Intenţia tinerilor educaţi de a părăsi în România a devenit un laitmotiv în ultimii ani. Te-a tentat/tentează acest lucru?

Îmi place să călătoresc, să vizitez, am fost student Erasmus în Marea Britanie, participant al programului Work and Travel în SUA, dar nu am fost tentat niciodată să mă stabilesc într-o altă ţară. Personal, nici nu aş putea vorbi de o tentaţie, pentru că în România ştiu că îmi pot satisface dezideratele prefesionale şi personale.