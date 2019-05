Mesajul răvăşitor al unui ieşean care a participat la mitingul anti-PSD: „N-am văzut în viaţa mea atâta sărăcie adunată la un loc“

Unul dintre ieşenii care s-au adunat în jurul Pieţei Unirii din Iaşi pentru a protesta faţă de liderii PSD adunaţi la mitingul electoral admite că nu este foarte mândru de modul în care s-a comportat în faţa oamenilor căraţi cu autobuzele din zonele rurale ale Moldovei pentru a lua parte la demonstraţie.

Bărbatul a postat un mesaj pe Facebook care a adunat sute de reacţii din partea cititorilor:

„N-am văzut în viaţă mea atâta sărăcie adunată la un loc. Ştim cu toţii că în satul românesc se trăieşte că în Evul Mediu, probabil fiecare dintre noi are câte o rudă la ţară, dar când vezi 20.000 de oameni amărâţi, abia atunci realizezi grozăvia, mizeria în care este ţinută toată această suflare de oameni. Pur şi simplu îţi vine să plângi. M-a sunat băiatul cel mare în timpul mitingului, nu înţelegea ce se întâmplă, ce-i cu oamenii ăştia amărâţi care circulau acum în acelaşi autobuz cu el, de unde sunt, de unde au apărut?





Mulţi dintre oamenii pe care i-am întâlnit nici nu ştiau de ce au venit la Iaşi, unii dintre ei nu mai ieşiseră din satul lor de ani de zile. Pentru mulţi excursia la Iaşi e ceea ce pentru noi, cealaltă Românie, e un city-break la Paris sau Viena. Alţii îşi făceau cruce când aflau că o bere la jumătate poate să coste peste 10 lei.



Oameni necăjiţi, pricajiti, pe care Liviu Dragnea i-a cărat la Iaşi că să-şi satisfacă orgoliul. Oameni pentru care sărăcia a devenit o stare de normalitate iar când PSD le da 10 lei în plus sau o găleată şi o matură, vin la vot. Şi fac asta pentru că nimeni altcineva în afară de PSD nu le propune o alternativă. Nu cred că există niciun program coerent de dialog cu satul românesc. Noi, ceilalţi, îi dispreţuim sau, în cel mai bun caz, îi ignorăm. E o greşeală, cred, care ne costă enorm la fiecare ciclu electoral.



Oamenii ăştia au fost ieri umiliţi o dată în plus. Şi eu am participat la această umilire, nu sunt foarte mândru de asta. I-am huiduit, am urlat la ei, le-am strigat "ruşine". Meritau asta? Greu de spus. Îi vedeam cum merg, unii cu capul în pământ, alţii speriaţi iar cei mai mulţi pur şi simplu nu înţelegeau ce se întâmplă, de ce ţipă lumea la ei în halul asta.



În imagine, umilinţă supremă: România inteligenţă aruncă în dispreţ bani României proaste şi needucate, iar acesta din urmă îi culege de pe jos", spune ieşeanul Sorin Simion în postare.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: