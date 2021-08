Maraton cinematografic la Iaşi, la Serile Filmului Românesc FOTO

Remarcabila actriţă Rodica Mandache, originară din Iaşi, a trăit în cadrul Festivalului Serile Filmului Românesc momente de satisfacţie şi emoţie. Dacă în urmă cu şase decenii, elevă fiind la Liceul „Oltea Doamna”, astăzi „Mihai Eminescu”, se plimba cu colegele prin Piaţa Unirii, de această dată, în istorica piaţă a Iaşului i s-a oferit tilul de cetăţean de onoare al Iaşului.

„Unul dintre Premiile de Excelenţă de anul acesta ajunge la doamna Rodica Mandache, o actriţă cu o carieră extraordinară. Constatam în anii trecuţi că puţină lume ştie că este din Iaşi. Merită această Gală, acest Premiu de Excelenţă şi acest premiu al municipalităţii", a spus Andrei Giurgia, organizatorul Festivalului Serile Filmului Românesc, eveniment ajuns la a XII-a ediţie.

Actriţa a încântat publicul venit în Piaţa Unirii din Iaşi special pentru această gală cu recitalul „Doamna fără nimeni", iar la Ateneul Naţional din Iaşi, locaţie SFR, a rulat filmul Visul unei nopţi de iarnă, în prezenţa actriţei.

„Sigur că trebuie să mulţumesc şi nu ştiu cum, pentru că mai bine vorbesc cu vorbele altuia, cu texte învăţate. Sunt în oraşul meu, oraşul pe care îl iubesc, de câte ori vin aici am 17 ani, pentru că la 17 ani am plecat, dar mă regăsesc aici de fiecare dată. Mi-l aduc aminte când era plin de copaci, de tei, când mirosea teribil în tot oraşul, era cel mai verde oraş din ţară şi aşa o să fie. Aşa o să-l faceţi din nou. E un oraş care a dat atât de mulţi actori, atât de mulţi artişti. Acum am să mă laud că sunt "Cetăţean de Onoare" şi din când în când am să vă sun", a declarat Rodica Mandache.