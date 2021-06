Cele mai tinere alpiniste din Europa care au escaladat Everestul. Două surori gemene din Iaşi şi-au îndeplinit visul

Două surori gemene din Iaşi, Delia şi Iulia, au pus România pe harta celor care au escaladat cel mai înalt vârf din lume, ele fiind şi cele mai tinere alpiniste din Europa care au reuşit acest lucru.

Experienţa la altitudini de peste 8.000 de metri nu a fost una lipsită de adrenalină şi de momente de panică sau în care cele două au crezut că vor renunţa.

“O combinaţie de Covid, două cicloane, avalanşe, condiţii foarte dificile de urcat. Au fost vreo 3-4 zile în corturi, cu viscol în fiecare zi şi foarte mulţi oameni credeau că nu se mai poate urca, deloc. Şi apoi urci spre summit, care este o zi de vreo 20 de ore. Au fost două zile foarte, foarte grele”, a povestit Delia, una dintre cele două surori, pentru stirileprotv.ro.

Cele două fete au îndurat temperaturi de până la minus 50 de grade, cu vânt puternic, avalanşe şi diverse alte pericole care apăreau de la oră la oră.

“Când vezi vârful în faţa ta şi soarele răsărit şi trebuie să mergi pe ultimii metri, cred că atunci te relaxezi şi iţi zici că am să reuşesc, am să ajung şi nu îţi vine să crezi. Ca să arătam în poză steagul României, am vorbit înainte, când ajungem în vârf, pentru că nu aveam steag, ne punem unul lângă altul şi facem un steag din oameni”, a spus Iulia, cealaltă tânără alpinistă.

În cei cinci ani de când practică acest sport, fetele au ajuns pe Kilimandjaro, iar acum îşi doresc să meargă în Alaska.

