Traian Berbeceanu, uluit de ce a ajuns un fost şef al prostituatelor: „Dacă nu el, atunci cine?”

Traian Berbeceanu a publicat un mesaj pe pagina sa de Facebook, în care susţine că Bogdan Petru Tiberiu, consilier local în Geoagiu, fost condamnat pentru proxenetism şi constituire de grup infracţional organizat, a fost ales în comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar.



„În urmă cu mai bine de zece ani, împreună cu echipa BCCO Alba Iulia, structură de elită pe care o conduceam la acea dată, am organizat una dintre cele mai laborioase şi spectaculoase acţiuni, codificată "El Paso", desfăşurată la nivel internaţional, pentru destructurarea unei grupări infracţionale care avea ca preocupări traficul de minori, traficul de persoane, proxenetismul şi prostituţia.

Din gruparea infracţională, care număra peste 80 de persoane care acţionau în România, Germania, Spania, Italia şi Franţa, făcea parte şi Bogdan Petru Tiberiu, cercetat în stare de arest şi condamnat la o pedeapsă de vreo 4 ani închisoare pentru proxenetism. Definitiv. La acea dată am identificat şi vreo 40 de victime ale grupării, unele minore. După 10 ani, Bogdan Petru Tiberiu a ajuns consilier local al oraşului Geoagiu, fiind ales pe listele PSD. Dar nu asta este surpriza! În şedinţa de ieri a consiliului local, în ziua în care întregul mapamond a celebrat "Ziua internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor", acelaşi PSD l-a propus şi a votat pentru ca Bogdan Petru Tiberiu să facă parte din "Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar". Dacă nu el, atunci cine? Dacă nu ieri, atunci când?”, a scris fostul şef al Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba, pe pagina sa de Facebook.



În 2010, Bogdan Petru Tiberiu a fost arestat preventiv împreună cu alţi 24 de învinuiţi într-un dosar privind traficul de carne vie. Acesta a fost trimis, ulterior, în judecată, alături de alţi peste 80 de oameni, fiind acuzat de constituirea unui grup infracţional nestructurat şi proxenetism în formă continuată (18 acte materiale).



Cea mai mare reţea de prostituţie din Hunedoara şi Alba



Potrivit anchetatorilor, din dosarul lecturat de adevarul.ro, pe raza judeţelor Hunedoara şi Alba a acţionat o grupare infracţională de mari dimensiuni care a avut ca şi preocupări traficul de persoane, traficul de minori, proxenetismul şi prostituţia atât în interiorul tării cât şi în ţări ca Italia, Germania, Franţa, Austria.



După anul 1990, în zona oraşelor Geoagiu şi Orăştie – judeţul Hunedoara şi Cugir – judeţul Alba s-au format nuclee de persoane fără ocupaţie, unele dintre acestea cu antecedente penale, care au început practicarea prostituţiei şi proxenetismului stradal, de-a lungul DN 7 între localităţile Şibot (jud. Alba şi Ilia (jud. Hunedoara. Activităţile ilicite au luat amploare an de an. Proxeneţii locali racolau tinere provenite din familii fără posibilităţi materiale, familii dezorganizate, care trăiesc la limita subzistenţei. De cele mai multe ori tinerele racolate erau minore , cu vârste care uneori coboară sub 15-16 ani, fete abia trecute de vârsta copilăriei şi nedezvoltate fizic şi psihic, fete care nici din punct de vedere moral nici din punct de vedere penal nu au avut discernământul de a opta în favoarea practicării acestei “meserii”, însă odată introduse în branşă, prostituţia a devenit “un mod de viaţa” pentru acestea. Există multe situaţii în care tinerele minore obligate la practicarea prostituţiei, provin din familii a căror părinţi au practicat sau practică încă prostituţia şi proxenetismul.



Proxeneţii acţionau fără scrupule, obligând fetele să practice prostituţia indiferent de condiţiile meteo, chiar dacă era frig afară, dacă erau în perioada menstruaţiei, etc. „Proxeneţii din Geoagiu le controlau foarte strict pe fete, le dădeau un număr fix de prezervative, iar fetele trebuiau să folosească prezervativele….”



„Bogdan Petru Tiberiu, funcţionar la Primăria oraşului Geoagiu, desemnat lider al comunităţii de rromi din Geoagiu, în cursul anului 2009, împreună cu soţii Vance (patronii motelului El Passo) şi cu mai mulţi inculpaţi a constituit un grup infracţional nestructurat specializat în comiterea infracţiunilor de proxenetism şi trafic de persoane, care a acţionat pe teritoriul ţării, în zona DN 7, în special în zona oraşului Geoagiu şi a mun. Orăştie, o perioadă mai îndelungată de timp, în vederea obţinerii de resurse financiare ilicite, în cadrul grupării inculpatul ocupându-se cu transportul la stradă a prostituatelor, cu paza acestora în parcare, intermediind relaţii sexuale între prostituate şi clienţi, etc. În cursul anului 2009 şi începutul anului 2010, a săvârşit acte de îndemn la prostituţie, înlesnirea practicării prostituţiei şi tragerea de foloase de pe urma acestor activităţi ilicite (...), a transportat prostituatele la stradă, le-a supravegheat la stradă”, se arată în rechizitoriul dosarului în care acesta a fost condamnat, în 2 martie 2011, de Tribunalul Hunedoara, la patru ani de închisoare.

Supraveghea şi transsexuali

Printre prostituatele supravegheate de fostul proxenet se număra şi un transsexual, „Claudiţa”.

„Implicarea inculpatului în activităţile de proxenetism şi prostituţie este mai veche, inculpatul avînd legătură şi cu gruparea care a încercat să recruteze fete care să practice prostituţia în Austria. Mai jos redăm în parte cu titlu de exemplu câteva din convorbirile telefonice purtate de inculpat, care confirmă cele menţionate mai sus:

La data de 03.09.2009, ora 02:23, M. M. zis Claudiţa apelează pe Bogdan Petru Tiberiu şi poartă următoarea discuţie: „Petru: Fă, eşti în maşină? / Claudiţa: Da, omule, i-o murit p…. la ăsta. Spune. / Petru: Auzi, stai, fii atentă aici. Ai grijă că s-ar putea să fie PRO TV-ul pe acolo. Stai în maşină, gată-ţi treaba, fă ce faci şi când îi ceva, te uiţi atentă, că… io am plecat de acolo, cu estea, că le-o fost frică. Îs în haltă. Când eşti gata, îmi spui şi io am fugit după tine. Auzi? Claudiţa: No bine. Da’ trăbuia să mă suni măi Petru, mă. / Petru: Di ce? Păi ui, a cuma am ajuns în haltă. Acuma m-am dat jos din maşină şi te-am sunat. Ca să ştii. Păi erai în maşină, ce să fac? / Claudiţa: No bine. / Petru: Că nici n-am ştiut în ce maşină eşti ca să viu. Când… stai şi gată-ţi treaba. Dacă nu, uită-te. Vezi că or fost cu un Logan, un Logan mai negru cu geamuri fumurii. Dacă mai îi acolo, însamnă că-s acolo şi dacă nu, însamnă că or plecat. Claudiţa: No bine. Petru:Gată-ţi treaba şi sună-mi”.

Magistraţii care l-au condamnat informau că Bogdan Petru Tiberiu „a avut o atitudine nesinceră pe parcursul urmăririi penale şi al judecăţii, recunoscând doar în parte faptele comise, şi doar după ce i-au fost prezentate probele care îl incriminau. Era funcţionar public în cadrul Primăriei oraşului Geoagiu, lider al comunităţii de rromi şi nu este cunoscut cu antecedente penale”, se arată în dosar.

Bogdan Petru Tiberiu, reabilitat între timp după condamnarea ispăşită, nu a putut fi contactat până în prezent, pentru a oferi un punct de vedere cu privire la afirmaţiile lui Traian Berbeceanu.

