Telecabina Cetăţii Devei, oprită definitiv după 16 ani. Încep lucrările la ascensorul de trei milioane de euro

De luni, 22 noiembrie, ascensorul cu care turiştii puteau urca pe Dealul Cetăţii, pentru a vizita Cetatea Devei, a fost oprit. Începe construcţia noii telecabine, o investiţie estimată la trei milioane de euro, finanţată din bugetul local al Devei.

„Noul ascensor care va facilita accesul în Cetatea Deva va avea o capacitate de 30 de persoane. Investiţia va cuprinde şi modernizarea instalaţiei de transport înclinat, a sistemelor de comandă şi siguranţa funcţională a acestora, modernizarea celor două staţii între care circulă telecabina, amenajarea şi refuncţionalizarea zonei de aşteptare în zona pietonală de la poalele Dealului Cetăţii, redimensionarea camerelor tehnice în cele două staţii (plecare, sosire) pentru noile fluxuri de turişti, modernizarea grupurilor sanitare, adaptarea rampelor pentru persoanele cu deficienţe neuromotorii la standardele şi normativele în vigoare”, a informat Primăria Deva.



GALERIE FOTO CU CETATEA DEVEI



Actualul ascensor cu care turiştii ajung în Cetatea Devei a fost inaugurat în anul 2005 şi are o capacitate de transport de maximum 16 persoane, însă după cea mai recentă verificare ISCIR, este permis transportul a doar 14 persoane pe tură. Instalaţia are o lungime de 268,5 metri şi o diferenţă de nivel de 154 metri. Ansamblul ascensorului are mai multe deficienţe, un grup sanitar subdimensionat, iar turiştii stau la cozi în soare pentru a urca, vara, în cetatea medievală.



Cetatea Devei a fost în trecut una dintre aşezările militare strategice ale Transilvaniei. Fortăreaţa ridicată pe un deal al munţilor Poiana Ruscăi datează din secolul al XIII-lea. Potrivit istoricilor, cetatea regală a Devei care cuprindea un domeniu întins a intrat în 1444 în posesia lui Ioan de Hunedoara, voievodul Transilvaniei.

Conform documentelor din secolele trecute, Cetatea Devei era compusă din trei incinte succesive, legate în spirală. Prima şi cea de-a doua incintă aveau forme ovoidale, iar cea de-a treia era reprezentată de un traseu semicircular. Pe latura sudică exista un palat datând, potrivit istoricilor, din secolul XIII, iar pe latura nordică o altă clădire supraetajată.

Cetatea Devei a fost distrusă de în urma unei explozii petrecute în 13 august 1849, în depozitul de muniţii. În explozie au pierit soldaţii din garnizoana cetăţii.

