Poliţistul erou, care a salvat un tânăr de sub pământ: „Am săpat cu mâinile goale până i-am văzut părul”

Iulian Creţ, poliţistul din Deva care a salvat, joi, un tânăr îngropat de viu sub un mal de pământ care s-a prăbuşit peste el a relatat despre modul în care a acţionat.

Viaţa unui tânăr îngropat complet sub un mal de pământ, salvată de un poliţist. L-a scos cu mâinile goale

„Era în jur de ora 18:00, ieşisem să vorbesc cu un vecin care lucra la o canalizare. Era o lucrare la destul de mare adâncime. Vorbeam şi mă uitam la echipa de muncitori. La un moment dat, unul dintre ei a intrat în canal să aşeze ţeava de canalizare. După ce a cuplat-o, o parte din malul canalului s-a desprins şi într-o secundă s-a surpat, îngropând bărbatul sub un maldăr greu de pământ. Vecinul meu şi ceilalţi muncitori au intrat în panică. Mi-am dat seama că din acel moment fiecare secundă contează şi că de noi depinde dacă omul avea să trăiască sau nu. Am sunat imediat la 112 şi am dat toate datele”, a relatat poliţistul, citat pe pagina de Facebook „Ministerul Afacerilor Interne, Romania”.



Iulian Creţ a reuşit să îi acorde primul ajutor tânărului şi să îl elibereze parţial de sub malul de pământ.



„Până ajungeau pompierii, trebuia să intervenim cu ce aveam la îndemână. Mai întâi l-am strigat, să vedem dacă ne aude. Ne-a răspuns, deşi se auzea înfundat de stratul de pământ. ”Nu pot să respir! Nu pot să respir!” Am pus mâna pe o ţeavă mai groasă şi am înfipt-o în pământ, în speranţa că o să ajungă până la el şi o să poată să respire prin ea. Apoi i-am spus colegului cu buldozerul să tragă cu cupa de câteva ori din pământ, să mai subţiem stratul de deasupra omului. Trei cupe am scos, dar ne-am oprit, de teamă să nu-l rănim. Am strigat din nou la el şi ne-a răspuns: era conştient, dar rămânea fără aer. Am început să sap cu mâinile goale până când, la un moment dat, i-am văzut părul. Era speranţa de care aveam nevoie! Ajunsesem la el! I-am eliberat repede capul, l-am spălat pe faţă, apoi i-am dat apă să-şi scoată pământul din gură. Odată eliberate căile respiratorii, ştiam că pericolul cel mare a trecut. Atunci au ajuns şi pompierii, unul dintre ei a coborât în canal şi m-a ajutat cu dispersarea pământului. Am reuşit să îl scoatem pe muncitor de sub pâmânt şi să îl transportăm la echipajul SMURD”, a reltatat agentul şef principal.



Muncitorul a fost preluat de un echipaj SMURD si transportat la spitalul din Deva, pentru investigaţii medicale amănunţite.



„Am stat cu emoţii în continuare, pentru că nu ştiam ce alte probleme ar fi putut avea după această experienţă, dar după aproape o oră am primit veşti de la spital: Era bine! Abia atunci, apăsarea puternică pe care o resimţisem s-a risipit. Am retrăit fiecare moment şi am realizat că dacă ezitam, dacă mai întârziam câteva momente ar fi fost prea târziu”, a relatat poliţistul.

