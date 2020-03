Măsuri drastice în Deva de prevenire a cazurilor de Coronavirus: „Maximum 10 oameni pot asista la căsătorii”

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Deva s-a întrunit miercuri, 11 martie 2020, pentru a prelucra noile acte normative privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, respectiv a Coronavirusului.



Au fost luate următoarele măsuri:



În perioada 12 martie 2020 – 22 martie 2020 se închid: Creşa Deva, Complexul Aqualand Deva, Telecabina Deva, Centrele de zi Club Seniori, respectiv: Clubul Seniorilor din Piaţa Victoriei, Bl.5, parter, Clubul Seniorilor de pe strada Mihai Eminescu din Deva, Târgul de la Bejan, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade. Cetatea Deva poate fi vizitată în această perioadă pe jos, pe la Poarta 1.



În perioada 12 martie 2020 – 31 martie 2020 se anulează spectacolele şi alte evenimente culturale programate la Centrului Cultural ”Drăgan Muntean Deva”, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade. Toţi cei care au cumpărat bilete la spectacole vor primi banii înapoi. Toate aceste spaţii care se închid, precum şi şcolile de pe raza municipiului Deva vor fi igienizate şi dezinfectate cu soluţii aprobate de Ministerul Sănătăţii, a informat Primăria Deva.



În perioada 12 martie 2020 – 22 martie 2020 în cadrul Direcţiei Publice Locale de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă Deva, programul cu publicul se va desfăşura concomitent la două ghişee, se va permite accesul în incintă a maximum 3 persoane în acelaşi timp. Programul de lucru cu publicul este următorul: luni, marti, joi, vineri între orele 8:30 – 16:30 şi miercuri – 8:30-18:30.



Program special cu publicul în zilele de sâmbătă 14 martie 2020 şi 21 martie 2020, între orele 10:00 -15:30, pentru depunerea actelor sau documentelor în vederea înregistrării actelor de deces şi oficierea căsătoriilor programate. Programările la depunere documente de solicitare a cărţii de identitate, acte de stare civilă ale cetăţenilor din Republica Moldova şi Ucraina şi rezervare zi şi oră pentru oficiere căsătorie se vor face on-line.



„Căsătoriile se vor desfăşura în prezenţa a maximum 10 persoane, cu obligaţia ca aceştea să folosească substanţele dezinfectante puse la dispoziţie anterior intrării în sala de oficieri”, a informat Primăria Deva.



În perioada 12 martie 2020 – 22 martie 2020, activitatea Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Deva se va desfăşura după următorul program: între orele 08:30 – 12:00: preluări acte în vederea eliberării de certificate fiscale, preluări acte în vederea declarării/înstrăinării de clădiri, terenuri, mijloace de transport, informaţii legate de somaţii, titluri executorii, popriri, eliberări dovezi plată (accesul fiind permis în limita a maximum 4 persoane consecutiv), încasări impozite, taxe, amenzi contravenţionale (accesul fiind permis în limita operatoarelor de la ghişeu – maximum 4 persoane consecutiv); între orele 12:00 – 14:00: încasări impozite, taxe, amenzi contravenţionale (accesul fiind permis în limita operatoarelor de la ghişeu – maximum 4 persoane consecutiv); între orele 14:0 – 16:30: eliberări acte administrativ fiscale şi certificate fiscale, încasări impozite, taxe, amenzi contravenţionale (accesul fiind permis în limita operatoarelor de la ghişeu – maximum 4 persoane consecutiv).

Accesul în incintă se va face pentru maximum 4 persoane în acelaşi timp, cu obligaţia ca acestea să folosească substanţele dezinfectante puse la dispoziţie şi cu obligaţia păstrării distanţei de 1 metru între persoane.



Începând cu data de 16 martie 2020 şi până în data de 31 martie 2020 eliberarea biletelor pentru persoanele care beneficiază de gratuitate la transportul public local se va desfăşura după cum urmează: la camera 29 din cadrul Primăriei Municipiului Deva, pentru angajaţii primăriei şi pentru persoanele care beneficiază de gratuitate potrivit legilor speciale, de luni – joi, între orele 8:00-16:30, vineri, între orele 8:00-14:00. Pentru restul beneficiarilor eliberarea biletelor se va face la Centrul Cultural „Drăgan Muntean” Deva, în holul mare, unde vor fi prezenţi 4 angajaţi, de luni – vineri, între orele 8:00 – 13:00. Accesul publicului în incintă se va face cu obligaţia folosirii substanţelor dezinfectante puse la dispoziţie şi cu obligaţia păstrării distanţei de 1 metru între persoane.

Serviciile primăriei trec în on-line



În perioada 12 martie 2020 – 22 martie 2020, toate documentele care se depuneau fizic la sediul Primăriei Municipiului Deva, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, la sediul Serviciului Cadastru, Fond Funciar şi la sediul Serviciului Administrare Domeniu Public şi Privat se vor depune on-line, prin fax sau cu poşta, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade.



În perioada 12 martie 2020 – 22 martie 2020, spaţiile de joacă de pe raza municipiului Deva vor fi închise zilnic, în intervalul orar 20:00 – 7:00, timp în care se vor efectua acţiuni de dezinfecţie ale acestora de către Serviciul Public de Întreţinere şi Gospodărire Municipală Deva, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade.



Primăria Municipiului Deva va achiziţiona materialele necesare pentru dezinfecţie, măşti şi mănuşi de protecţie, agreate de Ministerul Sănătăţii, atât pentru cabinetele medicale şcolare cât şi pentru celelalte imobile în care se desfăşoară activităţi.



Direcţia Poliţia Locală Deva împreună cu reprezentanţii Municipiului Deva vor înştiinţa în scris unităţile de alimentaţie publică (restaurante, baruri etc.) mall-uri, supermaketuri, unităţi care presupun prezenţa unui număr foarte mare de persoane, de necesitatea de a lua măsuri de igienizare şi dezinfecţie, precum şi aceea de a obţine avizul special al Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara, în vederea organizării unor activităţi cu participare ridicată (concerte, petreceri, nunţi, parastase etc.). Formularul necesar este disponibil pe site-ul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara. Poliţia Locală va informa toate firmele de taxiuri, cele două autogări şi Gara CFR Deva cu tot ceea ce înseamnă măsuri de prevenţie. Pentru persoanele declarate cu risc şi izolate la domiciliu, aprovizionarea cu alimente şi alte necesităţi de trai se va face în intervalul orar 8:00 – 19:00, mai informează Primăria Deva.



Călătorii rugaţi să se dezinfecteze

Autobuzele şi microbuzele firmei de transport public local care circulă pe toate traseele de pe raza municipiului Deva au fost dotate cu dispensere cu gel antibacterian bactericid dezinfectant, pe bază de alcool. De asemenea, în mijloacele de transoprt în comun au fost afişate cele 10 recomandări ale Ministerului Sănătăţii pentru protejarea sănătăţii în vederea reducerii expunerii şi transmiterii virusurilor. Pe timpul nopţii, autobuzele şi microbuzele vor fi dezinfectate cu soluţii speciale aprobate de Ministerul Sănătăţii. Va fi dezinfectat habitaclul mijlocului de transport, barele metalice, suporţi de susţinere, uşi, scaune etc. Călătorii sunt rugaţi să folosească soluţia dezinfectantă din dispensere la urcarea în mijlocul de transport local precum şi la coborâre, arată Primăria Deva.

