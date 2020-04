Dosarul morţii fetei din Dubai într-un accident cumplit a fost soluţionat după aproape opt ani

Au trecut şapte ani şi jumătate de la tragicul accident de circulaţie, în care a murit o tânără de 26 de ani, revenită în ţară din Dubai, pentru a-şi petrece vacanţa acasă, iar Judecătoria Deva a pronunţat sentinţa în dosarul de ucidere din culpă.



Andreea Dumitrache a murit la scurt timp după ce maşina în care se afla împreună cu alte trei tinere, cu vârste între 24 de ani şi 31 de ani, autoturism condus de un bărbat de 36 de ani a fost implicată într-un accident rutier pe şoseaua Geoagiu – Simeria. În noaptea de 8 spre 9 septembrie 2012, în jurul orei 3:00, aflat la volanul unui Seat în care erau şi cele patru tinere, Florin Corcodel, care se întorcea de la un club din Geoagiu, a scăpat maşina de sub control, în apropiere de Simeria. Incidentul s-a petrecut după ce Seatul care rula cu viteză mare, a izbit un Jeep care circula în faţa lui şi care ar fi frânat brusc, potrivit primelor informaţii oferite de poliţişti după targedie. Maşina din faţă era condusă de un tânăr de 24 de ani, din Brănişca. În urma impactului, autoturismul în care se aflau cele cinci persoane s-a răsturnat de mai multe ori, oprindu-se într-un lan de floarea soarelui. Andreea Dumitrache a murit pe loc, o tânără de 31 ani a fost grav rănită, iar celelalte două femei şi şoferul au scăpat cu răni mai uşoare, informa Inspectoratul de Poliţie Judeţean Hunedoara.

Un iepure i-ar fi ieşit în cale



Ancheta procurorilor a arătat că Daniel Lazăr, un tânăr născut în 1988, din Brănişca, aflat la volanul Jeep-ului, ar fi fost vinovat de producerea accidentului mortal. Bărbatul a fost condamnat la doi ani de închisoare, cu suspendare, pentru ucidere din culpă. „În dimineaţa zilei de 09.09.2012, în jurul orei 03:24, inculpatul se deplasa cu autoturismul marca Jeep model Grand Cherokee, pe D.J. 107A, din direcţia Bobâlna spre Rapoltu Mare. În condiţii similare, la distanţa redusă în spatele vehiculului condus de inculpat, se deplasa autoturismul marca Seat model Toledo, având numărul de condus de către numitul Corcodel Sorin. În acest vehicul se mai găseau victima Dumitrache Andreea (ocupanta locului din faţă dreapta), şi alte trei persoane. La km 48+52, 10 m, numitul Corcodel Sorin, intenţionând să efectueze o manevră de depăşire a autovehiculului condus de inculpatul Lazăr Daniel, a semnalizat şi s-a angajat în depăşirea autoturismului marca Jeep. În cursul manevrei de depăşire, inculpatul a efectuat un viraj spre stânga, probabil cu intenţia de a ocoli un animal sălbatic (iepure de câmp) apărut pe partea carosabilă. În aceste condiţii a avut loc coliziunea dintre cele două autovehicule, în urma căreia autoturismul marca Seat a părăsit partea carosabilă şi s-a răsturnat pe spaţiul din afara acesteia, rezultând decesul numitei Dumitrache Andreea şi vătămarea corporală a celorlalţi”, se arată în dosar.

Declaraţia şoferului în anchetă



Maşina intrată în depăşire circula cu peste 100 de kilometri la oră în momentul impactului. „În deplasarea pe D.J. 107 A, între localităţile Bobâlna şi R apoltu Mare numitul Corcodel Florin a încetinit lăsându-mă să mă îndepărtez la aprox imativ 100 m deoarece urma un vârf de rampă; după ce am trecut peste acest vârf de rampă şi am început să cobor, am observat un iepure pe mijlocul sensului de circulaţie Bobâlna-Rapoltu Mare moment în care am început să frânez şi să claxonez pentru a speria animalul, dar acesta a rămas pe loc, moment în care au am călcat brusc pedala de frână, lovind iepurele cu partea din faţă. În momentul în care am simţit impactul cu iepurele, am simţit o izbitură în partea din spate, moment în care maşina pe care o conduceam a început să derapeze cu roata din stânga spate în afara părţii carosabile a sensului de mers Rapoltu Mare - Bobâlna. În acel moment, prin stânga mea, în afara părţii carosabile a sensului de mers Rapoltu Mare - Bobâlna, a trecut cu viteză mare autoturismul marca Seat, care s-a rostogolit de mai multe ori, dar nu am fost foarte atent la aceasta deoarece pentru a mă redresa înapoi pe carosabil şi a evita să mă răstorn, am fost nevoit să virez de volan la stânga şi să accelerez. După câţiva metri, m-am oprit, am coborât din maşină şi m-am îndreptat spre autoturismul marca Seat pentru a vedea starea pasagerilor auto şi a acorda primul ajutor”, a declarat şoferul, în faţa instanţei.

Mai puteţi citi şi:

Tânăr condamnat după ce şi-a înjunghiat vecinul, la o beţie. Victima fusese umilită şi ameninţată cu moartea

Tragedie într-un sat hunedorean: un bărbat a murit, prins sub fiarele unui tractor răsturnat

VIDEO Gesturi sfidătoare faţă de poliţişti la o razie în Hunedoara: „Nu vii tu din pădure să-mi ceri mie buletinul”