Solidaritate fără precedent pentru refugiaţii din Ucraina: „Am găsit linişte, iubire şi compasiune“

La Căminul C din Galaţi este aglomeraţie mare. În cursul nopţii, pe lângă cei 70 de refugiaţi cazaţi aici, au mai venit peste 200, de la Isaccea. Cei mai mulţi sunt din Odesa şi Kiev, au reuşit să ajungă în Galaţi cu copiii, animalele de companie, cu hainele de pe ei şi câteva acte de identitate.

Studenţi, profesori, voluntari din oraş s-au mobilizat exemplar şi au asigurat nu doar cazarea, ci şi o masă caldă, au adus pături, haine groase, conserve, apă, jucării, consumabile pentru copii (pampers, detergent, materiale de igienă) dar şi medicamente.

În căminul C sunt cazaţi în acest moment peste 300 de refugiaţi. Oamenii au venit azi noapte pe diferite căi, unii pe la Isaccea (la graniţă cu Ucraina), alţii pe la Giurgiuleşti (la graniţă cu Republica Moldova).

Katarina din Kiev, în vârstă de 59 de ani, cazată azi noapte împreună cu căţeluşa ei în cămin, a declarat emoţionată: „Nu ne aşteptam la aşa o primire, am găsit la Galaţi, în primul rând, linişte, apoi iubire şi compasiune.”

„Avem voluntari de la câteva asociaţii studenţeşti, care stau aici 24 din 24 şi s-au mişcat exemplar. Am încercat, cu ai mei colegi, să coordonăm colecta de îmbrăcăminte, alimente, să facem trierea, am pus la dispoziţie frigidere pentru alimentele perisabile, am asigurat căldura în cămin. Avem un transport care va pleca la Isaccea, vom trimite pături, îmbrăcăminte şi alimente acolo, apoi îi vom aduce pe refugiaţi aici, la nevoie mai pregătim un cămin studenţesc pentru ei. În ritmul acesta vom avea peste 500 de oameni cazaţi în Campusul <Al. I. Cuza>. Ne străduim să le asigurăm toate condiţiile, să le mai alinăm suferinţa”, a declarat dr. prof. Puiu Lucian Georgescu, rectorul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi.

„Mulţumim comunităţii pentru mobilizarea exemplară de care a dat dovadă, voluntarilor studenţi, colegilor şi administraţiei Universităţii. Sunt studenţi de la toate facultăţile, de toate naţionalităţile care stau aici 24 de ore din 24. Le mulţumesc, ei sunt cu adevărat cei care ne ajută să facem faţă acestei situaţii”, a precizat dr. Alexandru Nechifor, prorectorul UDJ Galaţi.

Mulţi studenţi ai Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi, care sunt din Ucraina sau Republica Moldova, asigură traducerea şi mediază comunicarea atat în campus, cât şi în punctele de trecere a fruntierei la Isaccea şi Giurgiuleşti.

“Noi am transmis celor de la Guvern situaţia de aici, am vorbit de dimineaţă cu Ministrul Educaţiei, vom avea o comunicare directă cu Isaccea. Vom încerca să îi aducem pe cei din vamă la Galaţi, pentru că acolo nu sunt condiţii de cazare. Din fericire, este o solidaritate maximă din partea gălăţenilor, este un flux continuu de dimineaţă aici, le mulţumim şi pe această cale”, a explicat prof. univ. dr. ing. Puiu Lucian Gerogescu, Rectorul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi.

Pentru cei care doresc să facă donaţii în bani, Asociaţia pentru Instruire în Situaţii de Ugenţă, care participă alături de studenţi la acţiunea din Campusul „Al. I. Cuza”, pune la dispoziţie şi un cont: RO48BRDE180SV26426761800 la BRD Galaţi, cu menţiunea HelpUcraina. Fondurile vor fi direcţionate exclusiv către refugiaţi.

