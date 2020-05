Cum i-a terorizat un violator pe doi agenţi de penitenciar. „Mă eliberez şi o omor pe nevastă-ta. Îi scot ochii şi îmi dă 3 ani“

Curtea de Apel Galaţi l-a condamnat definitiv pe George Petru Tătaru, un tânăr de 28 de ani, la un 1 an şi 4 luni pentru două fapte de ultraj, la care s-a adăugat şi un rest neexecutat de 231 zile dintr-o pedeapsă de 9 ani pe care o primise pentru un viol şi o tâlhărie comise asupra unei copile de 13 ani.

Anchetatorii au stabilit că individul a dus-o pe fată într-o pădure din apropierea satului Moscu, judeţul Galaţi, pe 14.01.2011, unde, prin violenţă şi constrângere, a deposedat-o de suma de 5 lei pe care o avea în buzunarul de la pantaloni, după care a forţat-o să întreţină relaţii sexuale.

Faptele comise de George Petru Tătaru în Penitenciarul de Maximă Siguranţă de la Galaţi şochează atât prin gravitatea lor, dar şi prin pedepsele extrem de mici aplicate de instanţă. Asta în condiţiile în care, pe durata detenţiei, individul a fost sancţionat disciplinar de 99 de ori.

Anchetatorii au stabilit că, pe 16.05.2018, cu ocazia prezentării la cabinetul medical din incinta penitenciarului, George Petru Tătaru a ameninţat-o pe asistenta medicală, agent principal de penitenciar, că îl va omorî pe soţul său, şi el agent la acelaşi penitenciar, acesta din urmă având funcţia de şef serviciu aplicare regim în cadrul Penitenciarului Galaţi.

De asemenea, pe 13.11.2018, deţinutul l-a ameninţat direct pe şeful serviciului aplicare regim că îl va omorî şi îi va ucide şi soţia.

”Să moară familia mea dacă nu o omor pe nevastă-ta, oricum o omor că mai am 30 de zile, stai să vezi ce îi fac lu nevastă-ta, eu o omor, să moară familia mea. 3 cuţite sau îi scot ochii şi îmi dă 3 ani. Nu are cum să scape ea niciodată de mine. Bre, nu te gândeşti că ai familie, nu te gândeşti că mai am două luni şi mă eliberez, nu te gândeşti că ai copii. Eu nu mai am nimic de pierdut, băi eu o omor pe nevastă-ta, mi s-a pus pata……să vezi, te omor, 4-5 ani îmi dă, mai mult nu iau”, este seria de ameninţări pe care i le-a adresat individul agentului de penitenciar care îl încătuşa alături de alţi colegi pe 13.11.2018, când se plimba prin curtea penitenciarului şi a devenit brusc violent.

Individul şi-a continuat ameninţările, spunându-i agentului de penitenciar că regretă faptul că înainte cu o zi, când fusese la cabinetul medical, nu a folosit un bisturiu s-o omoare pe soţia sa.

”Nu mai am nimic de pierdut… nu auzi că o omor, să moară familia mea, stau în poartă şi o tai ( n.r. făcând referire la alt deţinut care după ce a fost eliberat, a venit la poarta penitenciarului şi a ameninţat un ofiţer de penitenciar)”.

George Petru Tătaru şi-a recunoscut faptele în faţa judecătorilor, dar susţine că se afla sub influenţa tratamentului medical care i se administrase pentru problemele psihice de care suferă.