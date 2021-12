Primarul Focşaniului, obligat de instanţă să achite despăgubiri preşedintelui CJ Vrancea, după o dispută electorală

Preşedintele CJ Cătălin Toma are de primit bani de la primarul Misăilă

Primarul PSD al municipiului Focşani, Cristi Misăilă, trebuie să-i plătească preşedintelui PNL al Consiliului Judeţean Vrancea, Cătălin Toma, suma de 2.750 de lei, aceeaşi sumă fiind obligat să o achite şi Filialei Vrancea a Partidului Naţional Liberal.

Asta după ce edilul le-a intentat proces, în care a cerut daune pentru fapte întâmplate în campania electorală din septembrie 2020. Instanţa a considerat să respingă acţiunea primarului, decizia fiind luată la Curtea de Apel Galaţi. De altfel, şi decizia judecătorilor de la Tribunalul Vrancea a fost nefavorabilă primarului Misăilă.

„Respinge ca nefondat apelul declarat de apelantul reclamant Misăilă Cristi Valentin împotriva Sentinţei civile nr. 130/06.04.2021 pronunţată de Tribunalul Vrancea. Admite apelul declarat de apelanţii pârâţi Toma Cătălin Dumitru şi Partidul Naţional Liberal (PNL) Filiala Vrancea împotriva Sentinţei civile nr. 130/06.04.2021 pronunţată de Tribunalul Vrancea. Schimbă în parte hotărârea apelată în sensul că obligă reclamantul să plătească fiecăruia dintre pârâţii Toma Cătălin Dumitru şi PNL suma de 2500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocat. Înlătură dispoziţiile contrarii din hotărârea apelată. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei civile nr. 130/06.04.2021 pronunţată de Tribunalul Vrancea. Obligă pe apelantul reclamant Misăilă Cristi Valentin la plata către apelanţii pârâţi Toma Cătălin Dumitru şi PNL a sumei de 2750 lei, către fiecare, cu titlu de cheltuieli de judecată în apel reprezentând onorariu avocat”, se arată în decizia judecătorilor Curţii de Apel Galaţi.

Decizia poate fi atacată de apel.

Totul a plecat de la distribuirea de către PNL, în Focşani, în campania electorală, a unor flayere considerate de primarul Misăilă denigratoare la adresa sa, de natură a-i provoca prejudicii de imagine, cu privire la tranzacţia unui teren din municipiu, în primul mandat al edilului.

„Astăzi i-am dat în judecată pe senatorul Cătălin Toma şi pe deputatul Ion Ştefan ca urmare a prejudiciului de imagine pe care mi-l creează o dată cu informaţiile false răspândite prin intermediul acestui flyer. În plângerea adresată instanţei de judecată am arătat faptul că din raţiuni electorale şi din disperare, liberalii îi mint pe focşăneni. Acţiunea celor doi nu denotă numai nivelul necivilizat şi grobian al modului de a face politică al pârâţilor, dar atrage şi răspunderea pentru afirmaţiile mincinoase făcute.

Pârâţii nu se pot apăra prin invocarea libertăţii de expresie sau pamflet, deoarece la art.30, alin.6 din Constituţia României se prevede că libertatea de expresie ”nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulara a persoanei şi dreptul la propria imagine”. Ori distribuirea unui flayer negativ făcut de PNL are ca scop alterarea imaginii şi integrităţii mele profesionale! Am încredere că Justiţia va face dreptate, chiar dacă acest lucru va mai dura”, spunea Misăilă.

După campania electorală, Cristi Misăilă a mai obţinut un mandat de primar, iar Cătălin Toma a reuşit să-l învingă în alegeri pe Marian Oprişan, devenind preşedinte al Consiliului Judeţean Vrancea.

Vă mai recomandăm:

Şeful Consiliului Judeţean atrage atenţia edilului din Focşani că nu poate conduce singur. „Puterea se împarte” VIDEO

Preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea îi cere primarului Focşaniului să renunţe la ideea abrogării bugetului