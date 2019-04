Păduri din România, vândute pe cel mai mare magazin online din China. Cine sunt proprietarii „aurului verde“

Un cetăţean francez care deţine pe teritoriul comunei vrâncene Ploscuţeni o suprafaţă de 142 de hectare de pădure a pus în vânzare pădurea.

Întreaga suprafaţă a cumpărat-o în anul 2007, de la moştenitorii unui boier celebru, pe nume Frâncu, dar acum vrea să o înstrăineze.

Francezul a postat anunţul pe site-ul online Alibaba şi cere aproape 370.000 de dolari.

Pădurea are o vârstă de 75-80 de ani, cu indice de acoperire 0,9 şi cuprinde diverse specii printre care Gorun (66,2 ha), Tei (38,7,2 ha), Nuc (2,4 ha), Fag (0,7 ha), Stejar (1,3 ha), Frasin (4,1 ha), Salcâm (3,7 ha), Carpen (14,6ha). Volumul lemnos pe picior total este de 37.078 mc. Vârsta arborilor este cuprinsă între 60 şi 90 de ani, luând în considerare ultima evaluare din 2011, potrivit anunţului de vânzare.

Din această pădure, viitorul proprietar are şi drept de exploatare pentru 37.000 mc de lemne, având plan de amenajament în vigoare până în anul 2021.

Înainte de a pune la vânzare anunţul pe site-ul online, proprietarul a încercat să vândă pădurea şi cu ajutorul unui anunţ pus la Primăria Ploscuţeni.



„La noi a depus ofertă de vânzare, am înregistrat oferta şi am ţinut-o 30 de zile. Apoi i-am dat o confirmare că a fost înregistrată, dar nu am avut nicio ofertă de cumpărare şi atât tot. Pădurea este cumpărată în 2007 de francez. Proprietarul este la zi cu plata impozitului, în acest sens fiindu-i eliberat la data respectivă un certificat fiscal", potrivit secretarului comunei Ploscuţeni, Constantina Radeş.

Un anunţ similar pe site-ul online Alibaba a fost postat recent şi pentru vânzarea unei suprafeţe de pădure de 484 de hectare, la Prunişor, în judeţul Mehedinţi. Pădurea de stejar situată pe calea ferată şi autostrada naţională Bucureşti - Timişoara, la 24 km est de Drobeta -Tr. Severin. a fost evaluată la peste un milion de dolari, preţul de vânzare al unui hectar fiind de 2.12 dolari.



Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: