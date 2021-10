Motivul pentru care Ministerul Dezvoltării blochează modernizarea unei şcoli din Vrancea

Unul dintre cele mai importante proiecte din comuna Ciorăşti, modernizarea Şcolii Gimnaziale ”Ionel Sîrbu”, este blocat de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional, din cadrul Ministerului Dezvoltării. Motivul invocat este acela că Primăria Ciorăşti lucrează cu societatea aflată în subordinea sa, SC Prestări Servicii Ciorăşti SRL.

Este pentru a doua oară când Autoritatea de management POR pune piedici unui proiect al Primăriei Ciorăşti, pentru că a refuzat decontarea lucrărilor şi la construirea unui centru de zi pentru persoanele vârstnice. Atunci, AM POR a cerut un punct de vedere al Comisiei Europene, care nu i-a dat dreptate, având în vedere că legislaţia privind achiziţiile publice permite autorităţilor locale să lucreze cu firmele proprii.

Acum, AM POR a emis o notă de conformitate pentru o corecţie financiară de nu mai puţin 3,139 milioane lei, care înseamnă blocarea investiţiei de la Şcoala Gimnazială Ciorăşti. Autorităţile locale au contestat această notă şi au cerut revocarea ei. „Este efectiv de neînţeles pentru noi cum este posibil ca o instituţie, aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării, să se înverşuneze într-o asemenea măsură asupra unei comunei mici ca a noastră. Primăria Ciorăşti a înfiinţat o firmă proprie tocmai pentru a reduce costurile cu investiţiile, pentru ca lucrările să fie executate la o calitate ridicată, iar profitul obţinut să se întoarcă în comunitate. Iată însă că în loc să fim sprijiniţi de o instituţie care în fiinţa ei este pentru a ajuta dezvoltarea comunităţilor locale, ni se pun piedici din motive inventate”, spune Nicolae Braicău, primarul comunei Ciorăşti.

Ce spune AM POR



AM POR susţine că Primăria Ciorăşti nu ar fi avut dreptul să lucreze cu societatea proprie, din trei motive: nu a justificat alegerea derogării de la achiziţiile publice, nu ar fi demonstrat îndeplinirea condiţiilor art. 31, lit. b, din Legea 98/2016 şi nu a fost analizată oportunitatea în etapa de planificare generală a achiziţiilor.

Primăria a demonstrat în documentaţia trimisă că a respectat toate cerinţele. Astfel, raportul preţ – calitate este unul avantajos, iar costurile sunt mai mici decât într-o procedură competitivă de achiziţie publică.

Până acum, au fost realizate şase investiţii cu fonduri guvernamentale şi europene cu firma primăriei, în condiţii foarte bune, pentru care nu au fost niciun fel de obiecţii. Este vorba despre remiza PSI, Dispensarul Uman, asfaltare de drumuri, în lucru - Centru de zi pentru persoane vârstnice.

Veniturile firmei, în limitele impuse de lege

În Legea 98/2016 este impusă condiţia ca 80% din veniturile firmei proprii să provină de la primărie. Primăria a depus la AMR POR o expertiză contabilă extrajudiciară prin care se demonstrează că ponderea veniturilor obţinute de SC Prestări Servicii Ciorăşti SRL de la Primăria Ciorăşti din total este mai mare de limita de 80% cerută de lege: 97,62% in anul 2017, 94,99% in anul 2018, 95,27% in anul 2019. În mod curios, această expertiză nu a fost luată în considerare.

De menţionat că firma Primăriei Ciorăşti, SC Prestări Servicii Ciorăşti SRL, a executat până acum consolidarea clădirii şcolii şi s-a oprit la acoperiş deoarece nu mai sunt fonduri disponibile la bugetul local.

”Primăria Ciorăşti este pusă într-o situaţie extrem de neplăcută, prin care i se blochează o investiţie doar pentru că anumite persoane vor acest lucru. Am muncit din greu pentru a obţine finanţare pentru modernizarea şcolii şi îndeplinim toate condiţiile pentru a lucra cu societatea primăriei. Pur şi simplu nu înţelegem care sunt motivele pentru care ni se refuză finanţare, întrucât Legea 98/2016 ne permite să lucrăm cu firma noastră şi noi am demonstrat că respectăm toate cerinţele legale. Noi am înfiinţat o firmă pentru a avea costuri mai reduse şi o calitate mai bună a lucrărilor. Vom merge până la capăt pentru a demonstra că avem dreptate, inclusiv până la a cere pedepsirea persoanelor responsabile pentru blocarea proiectului”, mai spune Nicolae Braicău, primarul comunei Ciorăşti.

