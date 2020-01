Culmea investiţiilor sportive. Statul vrea să construiască un nou stadion într-o comună de munte care are deja stadion. Şeful AJF: „Nu ne mai facem bine“

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei a dat publicităţii o listă care cuprinde construirea a 62 de complexuri sportive în ţară, care vor fi realizate prin intermediul Companiei Naţionale de Investiţii.

Cele 62 de complexuri sportive, incuse, prin ordin de ministru, în lista obiectivelor, ar urma să fie realizate în 29 de judeţe, patru dintre stadioane fiind în Vrancea, respectiv la Dumitreşti, Goleşti, Odobeşti, Vintileasca.

Surprinde includerea în listă a unei baze sportive în comuna Vintileasca, unde există deja o bază sportivă care aproape că nu este folosită. Terenul sportiv de acolo a costat 150.000 de euro şi a fost construit în urmă cu mai bine de un deceniu, în timpul Guvernării Tăriceanu. Preşedintele Asociaţiei Judeţene de Fotbal Vrancea a reacţionat la vestea că la Vintileasca se va construi un nou teren de fotbal.

“Nu ne mai facem bine niciodată. Încă o baza sportivă la Vintileasca ? Ce sa facă acolo ? Sa organizeze iarmaroc pentru octogenari şi cei câţiva pensionari ? Pentru cei care nu ştiu, la Vintileasca s-a construit prin program guvernamental în anii 2005-2006 prima bază sportiva modernă din judeţ. De atunci şi până în prezent acolo nu a avut loc nici o competiţie, nu s-a jucat nici măcar un meci de fotbal. Am fost acolo, am vorbit cu viceprimarul în 2010, mi-a arătat câţi copii mai învaţă în şcoală şi am înţeles ca niciodată nu va fi posibil să avem acolo un club de fotbal. Pentru ce se mai face încă o baza sportivă acolo în condiţiile în care la Focşani e nevoie asiduă de cel puţin trei terenuri pentru copii şi juniori? Avem un municipiu reşedinţă de judeţ cu infrastructura sportiva 0(zero ) şi noi facem baze sportive fără sa avem şi beneficiari reali ale acestora”, a scris un comentariu pe o pagină de Facebook Dan Dumitru, preşedintele AJF Vrancea.

Trebuie spus, de asemenea, că la Dumitreşti, Odobeşti, dar şi la Goleşti există baze sportive construite în ultimii ani.