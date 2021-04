Gest emoţionant al Prinţului Nicolae în memoria bunicului său şi a prinţului Philip. „Aşa rămân pe veci împreună”

Emoţionat, Principele Nicolae a plantat doi stejari in fata primăriei Bucuvăţ. “Cred că aşa bunicul meu şi printul Philip vor rămâne pe veci împreună. Ei au copilărit împreună, au fost buni prieteni, au venit de multe ori în România şi mă bucur tare mult că am putut face asta in memoria lor”, a declarat Principele Nicolae.

După acest moment, Alteţa Sa a mers in pădurea Bucovăţ alături de voluntarii Asociaţiei care-i poartă numele şi zeci de elevi de la Liceul Voltaire din Craiova. Cu toţii au plantat peste 2000 de pomi.

“Am ales această zonă pentru că aici am înţeles că au început să fie alunecări de teren. Este şansa noastră să facem ceva, trebuie să ajutăm natura, trebuie să facem mai mult pentru a avea o viaţă sănătoasă”, a mai spus Principele.

Copiii au mărturisit că au venit la acţiune extrem de emoţionaţi. “Este o onoare sa fim aici. Sa plantam pomi alături de Alteţa Sa. Pentru noi este un moment unic”, au spus elevii.

" Mă bucur că au venit atât de mulţi elevi şi tineri, pe mine mă încântă foarte mult. Pentru viitorul nostru trebuie să dedicăm mai mult timp naturii, să avem grijă de natură şi ştiu cu siguranţă că prinţul Philip şi regele Mihai s-ar fi bucurat de această iniţiativă. Acţiunea asta face parte dintr-un proiect mai mare pe care noi l-am intitutlat eco şcoala, şcoala verde pe care l-am demarat în 2018. Considerăm că este foarte important să dezvoltăm la elevi acest spirit ecologic", a mai spus principele Nicolae.

Vizita de la Bucovăţ face parte dintr-un proiect mai amplu derulat de ONG, preocupat de problema defrişărilor. Astfel, Asociaţia Principele Nicolae îşi propune să planteze 1.000.000 de puieţi de arbori în cele mai afectate zone din Bacău, Brăila, Botoşani, Buzău, Constanţa, Călăraşi, Covasna, Dolj, Galaţi, Iaşi, Ilfov, Neamţ, Prahova, Sibiu, Suceava, Tulcea, Teleorman, Vrancea, Vaslui, chiar şi Bucureşti.