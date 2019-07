VIDEO Final incendiar la NEVERSEA. Artistul Lost Frequencies a îmbrăcat tricoul Naţionalei de fotbal a României

Organizatorii au anunţat că peste 240.000 de participanţi au fost în perioada 4-7 iulie, la festival. În ultima zi au fost înregistraţi peste 60.000 spectatori.

Pe scena principală au urcat trupe pop rock ca şi Kadebostany şi Ofenbach.

Unul dintre cei mai aşteptaţi artişti ai serii a fost belgianul Lost Frequencies, Felix de Laet pe numele său, care a oferit un show foarte gustat de public. DJ-ul a îmbrăcat tricoul galben al Naţionalei de fotbal a României. „De fiecare dată când ştiu că vin în România, am un sentiment de bine şi mă simt ca şi cum aş veni acasă. Publicul de aici mă aşteaptă de fiecare dată cu multă căldură şi asta este incredibil“, a declarat Lost Frequencies.

Una din surprizele serii a fost apariţia lui Steve Aoki pe scenă, alături de DJ Quintino. Acesta l-a înlocuit pe DJ Snake, care a trebuit să-şi anuleze participarea de la 3 festivaluri din Balcani. Steve Aoki s-a simţit atât de bine sâmbătă seara încât a acceptat propunerea lui Quintino de a urca alături de el pe scenă pentru piesa Mayhem.

Şi excentricul Gianluca Vacchi, milionarul italian, a urcat pe scena principală în ultima seară a festivalului.

Un show plin de energie şi culoare a oferit şi Bassjackers. Matoma a fost artistul care a încheiat ultima seară a festivalului NEVERSEA. „Artistul a rămas impresionat de răsăritul de la malul Mării Negre şi de căldura cu care a fost primit la festivalul NEVERSEA“, au mărturisit organizatorii.

Şi scenele secundare au încheiat ultima seară cu artişti aşteptaţi de fanii festivalului NEVERSEA: Tale of US, Agents of Time, Priku, Black Coffee, Jan Blomquist şi mulţi alţii.

Premiera din acest an, scena Nostalgia, a avut un succes incredibil pentru organizatori. Zona a fost amenajată cu obiecte de decor din casele şi şcolile anilor comunişti, cu mobilier, covoare persane, televizoare vechi, telefoane vechi, casete, jocuri, bănci de clasă, tablă de scris şi multe alte lucruri care le-au adus aminte participanţilor de anii copilăriei. Spectatorii, foarte tineri majoritatea, au cântat fiecare vers al melodiilor mai bătrâne decât ei.

Nici ploaia nu i-a alungat pe fanii NEVERSEA de pe plajă. Ei au rămas să danseze şi să privească răsăritul bucurându-se de atmosfera de la mare până la final.

Pentru următoarea ediţie, fanii festivalului se pot deja înregistra pe neversea.com.

Pe aceeaşi temă:

VIDEO Moment emoţionant în recitalul unui celebru DJ de la NEVERSEA. Un cântec patriotic iubit de toţi românii a răsunat pe scenă

VIDEO Manele la NEVERSEA. Un faimos DJ şi-a încheiat programul cu un cântec al lui Minune. Reacţia publicului uimeşte

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: