Turistă din Vama Veche: „O fată dezbrăcată şi sângerândă urla pe trotuar. Cel mai probabil îi dăduseră drogul violului“

„Fetelor, aveti grija ce beti si de la cine! Asta noapte, pe cand ma intorceam la cazare, o fata dezbracata si sangeranda urla pe trotuar ca din gura de sarpe si " iubi al ei" ii tot repeta ca a baut de la niste jegosi. Am chemat salvarea si a venit Politia. Am scos o banca din curte, am tinut-o in brate, i-am dat cu apa pe fata, i-am acoperit goliciunea cu un prosop si a plecat la Mangalia pe salvare. Cel mai probabil, ii dadusera ceea ce se cheama drogul violului pentru ca dupa ce nu a mai urlat, ma mangaia pe mine pe picioare si-mi zambea, unduindu-si trupul. Daca o stie cineva, as vrea sa stiu ca e bine! Alora care si-au batut joc de ea le urez " cu executare"!“, este postarea pe