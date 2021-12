Profesorul de la sat care explică pe „limba elevilor” cum se face testarea la domiciliu VIDEO

Cu aproape 20.000 de vizualizări, filmul postat de profesorul Eduard Alin Grosu explică elevilor şi părinţilor cum se face testarea anti-COVID-19 la domiciliu. Dascălul, care predă Informatica la Şcoala Gimnazială din satul Peştera (judeţul Constanţa), a ales un mod amuzant de a explica tot procesul de testare şi crede că astfel i-a ajutat pe elevi să înţeleagă cum se realizează acest lucru.

Începând cu săptămâna aceasta, elevii din România se vor testa în fiecare zi de luni şi joi pentru a vedea dacă sunt sau nu infectaţi cu SARS-CoV-2. Majoritatea testelor se vor face la domiciliu, iar rezultatele se trimit la şcoală.

Pentru a uşura munca părinţilor sau copiilor, autorităţile au realizat videoclipuri în care prezintă modul de pregătire şi utilizare al testelor de salivă. Protagoniştii au fost chiar cei doi miniştri implicaţi în campanie: cel al Sănătăţii şi cel al Educaţiei.



În comuna Peştera, un tânăr profesor de Informatică s-a gândit că aceeaşi informaţie poate fi diseminată mai uşor către elevi.

„Două zile am ambalat teste alături de directorul şcolii, am văzut şi ce videoclipuri oficiale s-au făcut, am văzut că elevii au foarte multe întrebări pertinente, iar noi le trimiteam un videoclip care nu era pe limba lor”. Aşa s-a născut ideea de a face un videoclip „pe limba lor”.

O formă atractivă de diseminare a informaţiei

Filmul, în care chiar profesorul este protagonist, începe la ora 7.00, când sună ceasul deşteptător, apoi elevul învaţă cum să se descurce cu kitul de testare primit de la şcoală, începând cu citirea informaţiilor de pe prospect, nu cu aruncarea lor la coşul de gunoi. Mai întâi, Eduard Alin Grosu explică teoretic cum se realizează testarea cu salivă, apoi face un experiment practic.

„Fiind profesor, ştiu cât de complicat este să ţii elevii atenţi. Nu e neapărat greu, e delicat. Fiind un pic mai glumeţ, mai relaxat este mai uşor de digerat informaţia atunci când este îmbrăcată într-o formă atractivă”, spune Eduard Alin Grosu.

Profesorii au aflat târziu că vin aceste teste, şi mai târziu au aflat cum se vor utiliza, de aceea au simţit nevoia de a umaniza informaţia care trebuie să ajungă la elevi şi părinţi.

„Am transformat un lucru serios într-o chestiune amuzantă. Poate pe unii îi poţi forţa prin ceva formal şi responsabil, dar poţi să le îmbraci asta în ceva amuzant. Până la urmă sunt copii”, mai spune profesorul.

El explică faptul că, fără a digera informaţia într-un mod plăcut, copiii vor eşua în a se testa. Chiar dascălul a făcut testele cu mult timp înainte de a fi aduse în şcoală şi a văzut că nu este cea mai simplă treabă de făcut, mai ales dacă nu ai experienţă, nu eşti atent la detalii sau dacă nu ai răbdare sau timp.

Apreciat pe YouTube

Filmul are o durată de aproximativ 7 minute şi a fost realizat cu telefonul mobil. Pentru aceasta au fost nevoie de câteva ore de filmări brute, de multă improvizaţie şi montaj. „M-am concentrat pe ideea: trebuie să transmit informaţia într-un mod cât mai uşor de digerat.”

În doar două zile, filmul postat de YouTube a fost vizualizat de aproape 20 .000 de oamen, cu mult peste aşteptările dascălului. „Mă aşteptam să fie circa 1.000 de vizualizări: 500 de la elevii şcolii noastre şi 500 din afară. Am primit mesaje de la elevi de la diferite şcoli, că filmul a fost util că l-au primit de la profesori sau diriginţi pentru a învăţa cum se administrează testul.”

Chiar şi producătorul kitului de testare cu salivă i-a transmis un mesaj. „Good share”, i-au scris cei de la BioTeke Corporation.

O mamă i-a scris chiar în prima zi de testare în masă a elevilor că fetele ei au făcut testul de dragul videoclipului postat de el. „Este o bună cale de comunicare cu elevii prin astfel de mijloace, mai ales că nivelul de acces al elevilor la gadgeturi a crescut în ultimii doi ani”, conchide profesorul de Informatică..

