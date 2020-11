Apele evacuate de un Spital Covid-19 au ajuns pe terenurile oamenilor. Autorităţile, pasive la orice sesizare

Proprietarul uni teren situat pe strada Theodor Pallady (cartier Palazu Mare) din municipiul Constanţa semnalează o situaţie cu care se confruntă mai mulţi oameni care au pământ în zonă: o conductă de evacuare a Spitalului de Pneumoftiziologie (acum spital COVID) trece pe sub terenurile lor, iar în cazul unor avarii, apele reziduale contaminează solul. În acest timp, conducta nu apare a fi în proprietatea cuiva, iar oamenii când construiesc riscă să o spargă.



Conducta are o lungime de aproximativ 4 kilometri, iar ultima ei revizie a fost făcută în anul 1986, în acest moment fiind „conducta nimănui” deoarece nu apare în inventarul bunurilor Consiliului Judeţean Constanţa, instituţie în subordinea căruia este spitalul.



„Spitalul din Palazu Mare utilizează pentru evacuarea apelor rezultate din instalaţia de clorinare o conductă de refulare Dn 200 mm PEHD care străbate o lungime de aproape 4 kilometri, trecând prin subsolul terenurilor aflate în proprietate privată şi pentru care Primăria Constanţa emite Certificate de Urbanism cu destinaţia de locuinţe individuale”, explică proprietarul.



Deşi strada Theodor Pallady are un sistem public de canalizare, iar oamenii s-au aşteptat că Spitalul să se racordeze la aceasta, nu s-a întâmplat nimic.



Autorităţile rămân pasive



La adresele trimise de proprietarii terenurilor, care solicitau devierea acestei conducte, Consiliul Judeţean Constanţa spune că această conductă nu se află în proprietatea sa. „Având în vedere faptul că în domeniul public al Judeţului Constanţa nu se regăseşte această conductă, la care nu au mai fost realizate lucrări de reparaţii din anul 1986, iar traseul acesteia traversează o zona în care Primăria Constanţa a efectuat lotizări, fapt care ar împiedica intervenţii în caz de avarie, Consiliul Judeţean Constanta solicită de la SC RAJA SA, prin adresa nr. 21215/06.08.2019, transmiterea unei soluţii tehnice pentru branşarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa la reţeaua de canalizare din zonă şi dezafectarea conductei de refulare DN 200 mm.”





Doar că RAJA SA nu a făcut nimic, spun oamenii. La toate adresele făcute de-a lungul timpului, răspunsul primit este că acea conductă de refulare nu este în exploatarea şi întreţinerea RAJA, dar compania se oferă să întocmească proiecte şi să execute lucrări de deviere a conductei, astfel încât o eventuala construcţie de imobil să fie posibila.



O altă instituţie sesizată a fost Garda de Mediu Constanţa. Comisarii le-au răspuns oamenilor că „deoarece în autorizaţia de mediu nu sunt prevăzute toate instalaţiile, dispozitivele şi materialele din dotare utilizate în procesul de dezinfecţie/ sterilizare, pompare şi evacuare a apelor uzate s-a impus conducerii spitalului revizuirea autorizaţiei de mediu…În urma controlului I s-a impus conducerii spitalului iniţierea demersurilor pentru racordarea unităţii medicale la sistemul public de canalizare (întocmire proiect tehnic, obţinere certificat de urbanism, depunere documentaţie tehnica)”.



La aproape un an de la acest răspuns al Gărzii de Mediu, situaţia din teren este la fel.



Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, autoritate care reglementează cadrul în care îşi desfăşoară activitatea toţi proprietarii sau operatorii de conducte aflate pe teritoriul României, le-au răspuns petiţionarilor că „având în vedere aspectele sesizate, soluţionarea petiţiei dvs. excedează atribuţiilor şi competentelor cu care este investita A.N.R.S.C. prin lege, motiv pentru care vă îndrumăm să vă adresaţi instanţelor judecătoreşti”.





Improvizaţiile oamenilor



„De altfel, mai nou, RAJA Constanţa emite Avize de Amplasament prefăcându-se că nu ştie de existenţa acestei conducte, expunând orice iniţiator al unor lucrări de construcţie riscului să spargă aceasta conductă, lucru care deja s-a întâmplat luni, 23 noiembrie”, spune proprietarul unui teren.



Şi totuşi, cum îşi construiesc imobile proprietarii terenurilor pe sub care trece această conductă? Răspunsul vine de la ei: se creează coturi ocolitoare, astfel conducta nu va mai avea un traseu liniar, ci ondulat, în funcţie de imaginaţia sau nevoia fiecărui proprietar de teren. Iar această operaţiune poate costa până la 5.000 de euro.



„Prin urmare, ne aşteptăm ca riscul de înfundare sau avarie să crească proporţional cu improvizaţiile făcute. O avarie produsă prin fisurarea sau înfundarea acestei conducte (care nu uitam că transporta ape reziduale de la un spital cu risc biologic) în afara faptului că afectează curţile private ale proprietarilor, produce efecte asupra ecosistemului vecinătăţilor, printre care şi lacul Siutghiol”, spun oamenii.

