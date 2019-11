VIDEO Actor celebru dă o lecţie haioasă studenţilor despre importanţa votului: „E inadmisibil să stai cu berea în mână şi ţigara în colţul gurii să zici: mi se rupe!”

Studenţii clujeni de Societatea Studenţească de Ştiinţe Politice l-au întrebat pe simpaticul actor Bob Rădulescu despre importanţa votului (minutul 17.41) .

„Am 40 de ani şi n-am ratat niciun vot în viaţa mea. Vă dau cuvântul meu de onoare. Nu ştiu de ce. Am avut şi eu 20 de ani şi aveam prieteni care spuneau: „ce ne interesează pe noi”. Eu tot timpul am ştiut că ne interesează. Şi dincolo de interese, poţi să votezi foarte pragmatic. Poţi vota emoţional că-ţi place de cineva sau poţi vota foarte pragmatic. Votul e ultimul şi singurul instrument real al democraţiei.



Te gâdeşti de multe ori: „bă, dar am dumincă o treabă aşa de faină - Cine simte că sunt acolo sau nu. Se simte, tu nu eşti, tu nu eşti, tu nu eşti, tu mergi la părinţi, tu ai de ieşit cu o gagică film şi eu trebuie să merg la cabană, aşa se pierd 6 voturi. Pentru fiecare vot al celor care îs deschişi şi gândesc, undeva în afara bulei noastre de tineri, studenţi, de facultate, de mediu urban, de tineri cool, în afara acestei bule, a oraşelor există sute şi mii de sate şi comune unde toată lumea votează disciplinat cum dictează cineva”,a explicat actorul.

„Pentru fiecare om care nu votează, vine altul, fie manipulat, fie rău intenţionat, fie infractor, fie ticălos, fie cum vreţi voi, care va vota”

„De ani de zile sau la alegerile de acu două săptămânit prezenţa la vot este de 50% . Asta înseamnă că pentru fiecare dintre noi 6 care votăm, există 6 persoane care nu votează. Este înfiorător de nedrept pentru că ei nu votează din raţiunile lor, iar pentru fiecare om care nu votează, vine altul, fie manipulat, fie rău intenţionat, fie infractor, fie ticălos, fie cum vreţi voi care va vota. Sau cu alte viziuni. Atunci el îşi va exercita legal dreptul şi va alege pe cine vrea el.



Tu probabil zici: „pe mine nu mă interesează”. La nivel personal probabil nu te interesează, dar tu trăieşti într-o ţară şi într-un oraş care se supun unor reguli şi legi pe care le va dicta majoritatea. Într-o zi, îţi vei da seama că tu nu mai ai voie să porţi părul până peste ureche şi asta sfidează orice valoare a ta şi orice reper reper, şi atunci o să zici: „imposibil, cum să nu am voie să-mi port părul lung”.



Şi cineva o să-ţi zică: „da, pentru că la alegeri, când tu stăteai cu băieţii la o bere în Haşedeu, pe Piezişă, dau un exemplu, o grămadă de oameni de 60-70-80 de ani pentru care am tot respectul, or votat că tinerii trebuie să fie toţi raşi în cap. Şi tu o să zici: „bă, da mie îmi place părul lung.” „It s too late (E prea târziu-nr). Ai fost la vot să zici că-ţi place sau nu părul lung? Sigur că nu te întreabă pe buletinul de vot dacă îţi place sau nu părul lung. Tu reprezinţi acolo un sistem de valori, nişte doctrine, o categorie socială. Cine votează este răspunzător cu mica lui bucăţică pentru întregul puzzle al următorilor 4 ani în România. Cine nu votează în următorii 4 ani este şi răspunzător pentru că absenţa lui a dublat puterea unuia care nu e ca el, dar nici 4 ani de zile teoretic nu ar trebui să comenteze nimic dacă i se întâmplă ceva. Cum e posibil aşa ceva? E posibil, pentru că în duminica alegerilor tu ai fost la mall, ai aras-o că a fost cool”, a spus Rădulescu.

E iandmisibil să „ţi se rupă”





Despre importanţa alegerii preşedintelui României, Bob a concluzionat:

„E unul care va reprezenta o întreagă ţară, pe voi, pe noi, pe cei care votat sau nu au votat. Acel om timp de 5 ani este reprezentantul României în exterior, este omul pe care îl trimit la discuţie în centru Europei, în mijlocul Africii, Asiei sau în America să reprezinte naţiunea română. Ăsta e preşedintele meu, vorbeşte şi în numele meu e şi este o oglidire a mea, a ta, a ta şi a mea. Nu poate să-mi fie idiferent pe cine trimiţi acolo. E indamisibil ca român, născut şi crescut aici, să stai sprijinit, cu o bere în mână şi o ţigară în colţul gurii şi să zici: „mie mi se rupe!” Cum să nu te privească cine e omul care poartă numele României în lume??”

