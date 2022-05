Povestea lui Bayraktar, creatorul dronei care i-a îngrozit pe ruşi. Este „Elon Musk al Turciei” şi ginerele lui Erdogan

Bayraktar TB2, drona turcească ce transportă bombe ghidate cu laser şi este suficient de mică pentru a fi transportată într-un camion cu platformă, a devenit o armă legendară în războiul din Ucraina, îngrozind militarii ruşi şi devenind chiar subiectul unei piese populare printre ucraineni.

TB2 a efectuat, din 2016, când a înregistrat prima victimă, şi până acum, peste opt sute de lovituri, în conflicte armate din Africa de Nord şi până în Caucaz. Bombele pe care le poartă îşi pot ajusta traiectoria în aer şi sunt atât de precise încât pot fi trimise într-un şanţ de infanterie. Analiştii militari au presupus anterior că dronele lente, care zboară la înălţimi mici, ar fi de puţin folos în lupta convenţională, dar TB2 poate elimina sistemele antiaeriene care sunt concepute pentru a-l distruge. „Acest lucru a permis o revoluţie operaţională destul de semnificativă în modul în care războaiele sunt purtate chiar acum. Probabil se întâmplă o dată la 30 sau 40 de ani”, a declarat Rich Outzen, un fost specialist al Departamentului de Stat american pentru Turcia pentru jurnaliştii de la The New Yorker, într-un articol despre originea temutei arme.

Inginerul care a conceput drona Bayraktar

Jurnaliştii americani au discutat cu cel care a proiectat temuta dronă. Selçuk Bayraktar (42 de ani) este fiul unui antreprenor turc care deţine Baykar Technologies, unul dintre cei mai importanţi producători de arme din lume. „Unii oameni din Turcia îl consideră ca pe Elon Musk”, se arată în articol.

În 2002, după ce a absolvit Universitatea Tehnică din Istanbul, Selçuk Bayraktar a studiat la Universitatea din Pennsylvania. Pentru diploma de masterat, a zburat cu două drone în formaţie la baza Fort Benning Army, din Georgia. Bayraktar a început apoi un al doilea masterat, la M.I.T. În acea perioadă, Statele Unite foloseau drone Predator pentru a lovi ţinte în Afganistan şi Irak. Bayraktar a început să construiască mici prototipuri de drone la fabrica familiei din Istanbul, în timp ce era încă înscris la M.I.T. Tatăl lui, Özdemir, l-a convins pe prietenul său Necmettin Erbakan, care a fost ales premier al Turciei în 1996, să sprijine proiectul dronelor lui Selçuk. Familia Bayraktar avea legături şi cu protejatul lui Erbakan, Erdoğan, care a fost ales prim-ministru în 2002. Tatăl lui Bayraktar fusese consilier al lui Erdoğan când era politician local la Istanbul.

Şi-a testat dronele în prima linie a războiului

Prima dronă a lui Bayraktar, Mini U.A.V. lansată manual, cântărea aproximativ douăzeci de kilograme. În primele teste, a zburat aproximativ trei metri, dar Bayraktar a rafinat designul, iar în curând Mini-ul a putut rămâne în aer mai mult de o oră. Bayraktar l-a testat în munţii înzăpeziţi din sud-estul Anatoliei, supraveghind rebelii înarmaţi din P.K.K., o mişcare separatistă kurdă. Acesta nu ezita să meargă în primele linii pentru a testa drona într-un teatru de luptă activ. Bayraktar a început să dezvolte o dronă mai mare. În 2014, a debutat cu un prototip al TB2, iar în decembrie 2015, Bayraktar a supravegheat primele teste ale capacităţii de lovire de precizie a TB2. Folosind un laser pentru a ghida bombe de anternament, drona a reuşit să lovească o ţintă de dimensiunea unei pături de picnic de la cinci mile distanţă. Până în aprilie 2016, TB2 transporta muniţie adevărată. Primele ţinte au fost rebelii P.K.K. - loviturile cu drone au ucis cel puţin douăzeci dintre liderii organizaţiei, împreună cu oricine stătea lângă ei.

Selçuk Bayraktar (42 de ani) e căsătorit cu Sümeyye Edogan şi au o fetiţă. FOTO: Arhivă personală/Facebook

Căsătorit cu Ivanka Trump a Turciei

În luna mai 2016, s-a căsătorit cu fiica preşedintelui turc Recep Erdogan. La nuntă au participat peste 5.000 de oameni, inclusiv o mare parte din elita politică a ţării. La fel ca Bayraktar, Sümeyye este un membru din cea de-a doua generaţie a elitei islamiste din Turcia şi a absolvit Universitatea Indiana în 2005 cu o diplomă în sociologie. Ea este descrisă în presa din Turcia drept o versiune turcească a Ivankăi Trump.

Selçuk Bayraktar este o celebritate în Turcia, cu o prezenţă intensă pe reţelele de socializare şi în viaţa publică. El trimite regulat pe Twitter binecuvântări islamice urmăritorilor săi, iar soţia lui poartă hijab. Când discută cu piloţii militari, el poartă o jachetă de piele cu însemne de pilot, iar când face turul universităţilor, ceea ce se întâmplă des, poartă un sacou peste puloverul pe gât. În conversaţia cu jurnaliştii americani, el a vorbit despre încălcările dreptului internaţional de către Rusia şi l-a citat pe Benjamin Franklin: „Cei care renunţă la libertatea esenţială pentru securitate temporară nu merită nici securitate, nici libertate”. El este un susţinător al guvernării socrului său, Recep Erdogan.

O dronă Bayraktar este de circa şase ori mai ieftină decât varianta americană - Reaper. FOTO: Arhivă personală/Facebook

„Secretul” dronei

Mai multe surse de ştiri au relatat că o singură dronă TB2 poate fi achiziţionată cu un milion de dolari, dar Bayraktar, deşi nu a dat o cifră precisă, a declarat pentru „The New Yorker” că este mai mult. TB2-urile sunt vândute ca o „platformă”, împreună cu staţii de comandă portabile şi echipamente de comunicaţii. În 2019, Ucraina a cumpărat o flotă de cel puţin şase TB2 pentru o valoare raportată de 69 de milioane de dolari; o flotă similară de drone Reaper costă de aproximativ şase ori mai mult. Odată achiziţionată o flotă, operatorii călătoresc în vestul Turciei pentru câteva luni de pregătire. „Drona nu o cumperi şi ai terminat”, a explicat Mark Cancian, specialist în achiziţii militare la Centrul de Studii Strategice şi Internaţionale. „E ca şi cum te-ai căsători cu furnizorul, pentru că aveţi nevoie de un flux constant de piese de schimb şi expertiză în reparaţii” În plus, cumpărătorii sunt susţinuţi şi de programatorii Baykar. TB2, pe care Bayraktar îl compară cu smartphone-ul său, are peste patruzeci de computere la bord, iar compania trimite actualizări de software de mai multe ori pe lună pentru a se adapta tacticilor adversarilor. „Secretul este să le actualizezi continuu”, a explicat Selçuk Bayraktar.

