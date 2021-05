Piaţa clădirilor de birouri din Cluj, în colaps. Lider de multinaţională IT: „Foarte puţini vor să revină la birou“

O compania IT din Cluj a anunţat că angajează 100 de specialişti care pot lucra de oriunde din ţară. FOTO: 3 Pillar Global

O parte dintre proprietarii clădirilor rămaşi fără clienţi şi-au scos la vânzare imobilele, preţurile pe metru pătrat ajungând cu mult sub ceea ce se cere în zona rezidenţială - preţul mediu solicitat pe apartamente este de circa 1.903 euro/mp la Cluj-Napoca, conform ultimei analize Imobiliare.ro.

„Adevărul” a vorbit cu directori din diverse domenii şi cu specialişti imobiliari pentru a înţelege ce se întâmplă cu piaţa şi în ce măsură soluţia care este zilele acestea analizată de guvern – eliminarea obligativităţii de a purta mască în birourile în care angajaţii sunt vaccinaţi – ar putea readuce normalitatea.

„Foarte puţini vor să revină la birou”



Daniel Metz este preşedintele Boardului Executiv NTT DATA România, companie IT cu peste 2.000 de angajaţi în ţară, cea mai mare parte fiind la Cluj-Napoca, unde compania a închiriat două clădiri de birouri în centrul oraşului.

„Dorinţa de reîntoarcere la birou e foarte limitată. Există un grup dur de oameni, nu mulţi, care şi în timpul carantinei au venit la birou. Restul evită să vină şi am observat la recrutare că viitorii angajaţi spun: «Vin la voi dacă garantaţi că şi după garantarea pandemiei vom lucra 100% de acasă». Acum vin de la birou şi mi se rupe sufletul când văd cât am investit în amenajări şi văd toate birourile goale, la noi, la Bosch, la IQuest, la The Office”.

În ceea ce priveşte eficienţa muncii de acasă, Metz spune că barometrul cel mai bun în acest sens este gradul de mulţumire a clienţilor: „Nu am avut probleme din acest punct de vedere”.

Clujeanul consideră că există un avantaj important al telemuncii: „Putem angaja de oriunde din ţară. Avem acum un număr foarte mare de poziţii deschise în toată ţara, 300 de persoane. Avem un tsunami de comenzi”

În ceea ce priveşte eliminarea măştii la birou, dacă toţi angajaţii se vaccinează, Metz e de părere că orice măsură care-i face pe oameni să se vaccineze este bine-venită.

„Eu cred că, desigur, trebuie să lăsăm fiecăruia dreptul de a decide să se vaccineze sau nu. Pe de altă parte, cred că e nevoie să existe un mesaj transmis de voci reprezentative din comunitate care să susţină că dacă ne vaccinăm vom scăpa de restricţii. Trebuie clădită încrederea, nu putem obliga pe nimeni”, este de părere Metz.



„Toată lumea caută chilipiruri”



Iosif Pop, preşedintele Consiliului de Administraţie al Grupului Imo, care printre altele realizează investiţii în imobiliare, deţinând clădiri de birouri în Cluj-Napoca, susţine că acum toată lumea caută chilipiruri.

„Am avut o discuţie zilele trecute. Am avansat un cost al chiriei de circa 3.500 euro. «Nu ne interesează». Până acum fusese 5.000 de euro, acum se doreşte o scădere la 2.200 de euro”, arată Pop.

Economistul susţine că există potenţial de creştere, având în vedere angajările care se fac în ultima vreme în piaţă, iar odată cu ridicarea restricţiilor există şansa relansării economiei.

În ceea ce priveşte purtarea măştii la birou, Pop susţine că impresia pe care a avut-o din contactul cu angajaţii este că masca deranjează.

„Am avut o Adunare Generală şi aveam impresia că sunt deranjaţi de faptul că trebuie să poarte mască. E o impresie personală, sigur. Din punct de vedere medical, este de prisos să mă pronunţ, dar din punct de vedere economic, asta ar înseamnă că o parte dintre cei ce lucrează de acasă vor putea reveni la birou permanent sau periodic”, afirmă Iosif Pop.

„Munca de la distanţă a devenit o normă a zilelor noastre”

Daniel Crainic, PR la Imobiliare.ro, subliniază că telemunca a deschis, de fapt, noi oportunităţi: „Multe companii îşi dau seama că lucrurile pot funcţiona şi altfel. În plus, telemunca permite recrutare la nivel naţional”

El a anunţat că, de exemplu, dezvoltatorul IT - 3Pillar Global, companie cu sediul central în Romania la Cluj-Napoca - tocmai a deschis 100 de poziţii disponibile pentru specialişti IT care vor putea lucra remote (de la distanţă, de acasă-nr), full-time, de oriunde din ţară.

„Munca remote a devenit o normă a zilelor noastre, în mod special în domeniul tech. Practic se pot face recrutări indiferent de localitatea unde se află angajatul. O firmă din Cluj poate recruta astfel în Constanţa”, spune Crainic.

El a mai susţinut că va mai fi nevoie de birouri în continuare, dar se vor micşora spaţiile necesare firmelor şi se vor renegocia preţurile.

„Programul se va flexibiliza”



Mihaela Rus, fondatoarea uneia dintre cele mai importante agenţii de publicitate din Cluj-Napoca - „Vitrina” şi proprietara unei clădiri de birouri care a rămas fără chiriaşi în această perioadă, a trebuit să se adapteze, ca toată lumea, noii situaţii. Şi birourile firmei Vitrina sunt aproape goale din luna martie a anului trecut. Mihaela Rus crede că în activitatea profesională va mai fi nevoie de birouri, dar programul de muncă va fi mai flexibil.

„Ne-am adaptat la noul sistem şi am pus pe primul loc siguranţa şi sănătatea oamenilor. Majoritatea oamenilor lucrează de acasă. Am făcut un studiu în agenţie pentru a vedea cum ar prefera angajaţii să lucreze. Răspunsurile au fost: <Da, putem fi eficienţi şi de acasă, dar vrem un program hibrid, parţial acasă, parţial la firmă>”, a precizat Rus.

Mihaela Rus vede vaccinarea ca o soluţie pentru reluarea activităţii, chiar dacă aceasta va trece printr-o perioadă de acomodare cu noile reguli.

„Cred că orice măsură care stimulează vaccinarea poate fi un lucru foarte bun pentru societate şi pentru economie. Cu cât lumea înţelege să se vaccineze mai repede, cu atât mai repede intrăm într-o oarecare relaxare cel puţin din punct de vedere psihic. Cred că nu neapărat purtarea măştii deranjează, ci gândul că şi aşa se pot infecta. Vaccinarea ne scapă de aceste dubii”, este opinia Mihaelei Rus.





