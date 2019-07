FOTO Omagiul unic adus maestrului Dumitru Fărcaş în comuna sa natală:„Ne-au spus că nu putem pune aşa ceva pe stemă, ci maximum o cheia Sol“

Guvernul României a aprobat, zilele trecute, stema comunei Groşi, unde s-a născut regretatul taragotist Dumitru Fărcaş. Elementul inedit constă într-un taragot de aur, care reprezintă, conform Hotărârii de Guvern, „tradiţia, folclorul muzical şi vestiţii taragotişti ai comunei”, arată Ziarul Faclia.

Stema comunei Groşi se mai compune dintr-un clopot inscripţionat cu o cruce treflată, o ramură de stejar cu două frunze şi o ghindă, respectiv o ramură de măr. Toate elementele sunt „de aur”, se arată în hotărâre.

„Iniţial ne-au spus că nu putem pune aşa ceva, ci maximum o cheia Sol“

Primarul Daniel Florin Boltea a declarat pentru „Adevărul” că ideea unei astfel de steme a avut la bază faptul că în comună există 4 taragotişti renumiţi: Dumitru Fărcaş, care este „cel mai important taragotist al României, plus doi profesori universitari de taragot la Cluj, mai tineri, Dan Gâdea şi Ioan Berci, şi un instrumentist foarte bun Marian Dorel, de la ansamblul Mărţişorul”.

O stemă pe care să fie reprezentat un taragot este o premieră în România. „Iniţial, ne-au spus că nu putem pune aşa ceva, ci maximum o cheia Sol. Am luat atunci (n. red. - în 2017) legătura cu maestrul Fărcaş care a vorbit cu cei din Comisie şi s-a aprobat”, a povestit primarul. Demersurile au durat 2 ani.

Rapsodul Dumitru Fărcaş s-a stins din viaţă la 80 de ani, în august 2018, într-un spital din Cluj-Napoca, fiind înmormântat în grădina din spatele casei părinteşti, din comuna maramureşeană Groşi.

Stema comunei Groşi din Maramureş



Un edificiu în formă de taragot



Primarul Daniel Florin Boltea susţine că municipalitatea are în plan să construiască, la intrare în comună, un monument în formă de taragot. „De asemenea, am depus la Ministerul Culturii un proiect de 12 milioane de euro pentru realizarea unui centru entocultural Dumitru Fărcaş. Avem schiţe, am identificat terenul, am făcut ridicări topo, am consultat arhitecţii, am adunat material pentru a putea depune proiectul” Acest centru cultural „Dumitru Fărcaş“ ar urma să aibă o scenă în aer liber cu o capacitate de 10.000 de locuri, sub formă de şură tradiţională din comună, o casă ţesătorului, o casă a fierarului, sub formă de muzee vii. De asemenea, aceasta va conţine şi un monument în formă de taragot.



Casa memorială

Primarul mai spune că s-au purtat discuţii cu familia pentru trecerea în patrimoniul Primăriei a casei lui Dumitru Fărcaş din Groşi pentru transformarea acesteia în casă memorială. Deocamdată nu s-a ajuns la o înţelegere. „Dacă nu reuşim în acest mod, dorim să facem o casă memorială în centrul comunei”.

Edilul mai spune că urmează ca Primăria să toarne un bust care-l reprezintă pe Dumitru Fărcaş, ce va fi amplasat fie în faţa casei regretatului rapsod, fie în faţa Primăriei.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: