Fosta soţie a preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj şi-a parcat Porsche-ul în mijlocul trotuarului

„Pentru a bea un ceai la un bar din municipiul Brad, şi-a permis să-şi parcheze „mastodontul” chiar pe mijlocul trotuarului, de pe strada Avram Iancu din localitate. Asta, cu toate că în parcarea din faţa barului respectiv erau locuri libere. Dar când ai un Porsche roşu, eşti „blondă” şi notar public în Cluj şi mai eşti şi fosta soţie a preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj totul este permis! În plus, la coborârea din maşină, întrebată de un client al barului cum de parcat aşa, Camelia Tişe a dat un răspuns pe măsura „ispravei” sale: „ce are că am parcat aşa? Aici stau, nu?”, scriu ziariştii de la glasul-hd.ro.

