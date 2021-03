Experienţă traumatizantă pentru o pacientă COVID din cauza colegei de salon care refuza tratamentul: „Urla şi zicea că va fi otrăvită”

Scriitoarea Miruna Butnaru-Troncotă a trăit o experienţă pe care nu o va uita niciodată, la spital, după ce s-a infectat cu SARS-CoV-2. Însă printre cele mai îngrozitoare momente s-au numărat cele în care una dintre colegele sale de salon agoniza în timp ce refuza să primească oxigen.

Deşi asta s-a întâmplat în urmă cu aproape o jumătate de an, scriitoarea a decis să vorbească abia acum despre experienţa nefastă, în contextul în care tot mai multe voci, inclusiv din domeniul medical, îi îndrumă greşit pe oameni şi le spun că tratamentul pentru pacienţii COVID-19 duce la moarte.

Într-o postare pe Facebook, Miruna Troncotă a relatat cele petrecute într-un salon de spital COVID, unde o femeie în vârstă a refuzat cu vehemenţă tratementul cu oxigen, deşi practic se sufoca.

„Acum 5 luni - In ultima mea zi de internare in spital de Covid am vazut chiar langa mine o pacienta de 60+ adusa de urgenta cu ambulanta care refuza isteric tubul de oxigen si isi smulgea in continuu branula, improscand totul cu sange in jur. Medicii pneumologi incercau sa ii vorbeasca calm, sa o linisteasca si sa ii explice ca la 90 saturatie de oxigen in plamani nu poate supravietui fara tubul de oxigen. Era diabetica si supraponderala. Ea urla si spunea ca se sufoca din cauza lor, si ca va fi otravita de ei, ca aparatul arata cifre masluite si ca oricum ea nici nu are covid. Abia mai respira, horcaind”; a povestit scriitoare.

Nici fiica ei nu i-a dat o şansă la viaţă

În pofida eforturile medicilor, femeia nu a putut fi convinsă să accepte tratamentul. Mai mult, nici măcar fiica ei, deşi vedea suferinţa mamei, nu a vrut să o convingă să-i asculte pe medici.

„Medicii calmi au incercat sa vorbeasca cu fiica pacientei - explicandu i situatia telefonic si rugand o pe aceasta sa isi linisteasca mama si sa accepte tratamentul deoarece situatia e foarte grava. Fiica s a rastit la ei si a spus sa o lase in pace - sa nu i puna niciun oxigen ca sunt numai minciuni, intarind suspiciunile si istericalele femeii. Medicii au venit cu formularul de consimtamant si au cerut femeii sa semneze ca nu accepta tratamentul. A semnat. Vedeam neputinta si epuizarea din ochii lor- singurii vizibili in costumul de astronaut pe care il purtau zilnic de aproape un an de zile. Pentru ei nu era nici primul nici ultimul astfel de caz. Pentru mine era socant”, mai spune Miruna Butnaru.

Finalul a fost unul previzibil pentru pacienta care a refuzat să primească tratament.

„Eu am iesit din spital in acea zi (dupa ce statusem cu tubul de oxigen aproape 5 zile ca sa pot respira din nou normal) dar incapatanarea acelei femei de a refuza atat de violent tratamentul, in contextul in care nu mai putea aproape deloc sa respire m-a nelinistit foarte tare. Era clar intr-un atac de panica si pe un fond de imensa neincredere in autoritati alimentata de anumite televiziuni si voci iresponsabile din spatiul public ea a decis pentru sine. Am aflat ulterior de la medici ca in cateva zile a pierdut lupta cu viata, sub ochii neputinciosi ai tuturor”, a adăugat scriitoarea.

De ce a rupt tăcerea

Ea a mărturisit că a decis să rupă tăcerea şi să scrie despre această experienţă într-un moment în care persiane ca medicul bihorean Flavia Groşan îi fac pe oameni să-şi piardă şi mai mult încrederea în sistemul medical şi le spun că schemele de tratament actuale nu fac decât să le grăbească sfârşitul pacienţilor.

„Habar nu am ce ar fi de invatat din asta, dar pe mine experienta Covid in spital m-a zguduit din temelii. Persoane precum Flavia Grosan care imprastie aberatii obtinand mediatizare cred ca sunt foarte nocive mai ales pentru acele categorii de public vulnerabile in fata dezinformarii. Aceste categorii de persoane marcate de neincredere extrema nu ar trebui blamate public ca nu au capacitatea de a filtra informatia - ar trebui ajutate de autoritati sa nu cada prada unor astfel de mesaje toxice, iresponsabile, care intr o mare masura duc la pierderi de vieti omenesti.

Daca acea femeie ar fi fost la un pas sa isi incheie socotelile cu viata si folosea venitul la spital si refuzul tratamentului ca metoda - era una. Sunt multe de discutat si in privinta “sinuciderii asistate voluntare”. Dar acest caz nu implica moartea voluntara. Ea spunea necontenit ca vrea sa fie lasata sa plece acasa mai repede, la nepotei... Din acest motiv consider necesar ca persoane ca acest “medic” Flavia Grosan ar trebui sanctionate dur”, a mai afirmat ea.

La final, scritoarea a explicat că a depăşit boala, dar că a decis să vorbească despre cele întâmplate în speranţa că alţi pacienţi care ezită să accepte să fie trataţi se vor gândi de două ori şi vor accepta ajutorul medicilor.

„LE - aceasta intamplare a avut loc acum cateva luni. Am depasit boala, desigur nu fara urmari. Va multumesc de urari dar am decis sa ma expun si sa iau aceasta pozitie in contextul scandalului recent al medicului care indeamna pacientii Covid sa nu accepte intubarea. Poate povestea aceasta da macar o mana de ajutor unor persoane sa gandeasca mai limpede si sa aiba incredere in eforturile medicilor - care nu sunt perfecte si nici nu garanteaza viata, dar pot face bine, fiind cruciale in anumite situatii - cum e intubarea - in spatele lor fiind cercetari riguroase si stiinta, si milioane de vieti salvate nu simple “miracole”. Atat”; a încheiat Miruna Troncotă.